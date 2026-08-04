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Gobierno de Keiko Fujimori postergó pedido de facultades y definirían el texto final la siguiente semana

Medidas de recorte de gratificaciones y CTS, reducción de feriados y otras no quedarían en la versión oficial que se presentaría ante el Congreso de la República

Keiko Fujimori
El gobierno de Keiko Fujimori aún no tiene definido lo que llevarán al pedido de facultades en el Congreso. - Crédito Presidencia
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Luego de que se el gobierno postergara la discusión sobre el las medidas dentro del pedido de facultades legislativas al Congreso en la sesión del Consejo de Ministros del pasado domingo 2 de agosto, Keiko Fujimori anunció en una nueva transmisión en vivo a través de sus redes sociales que este no incluiría recortes ni de derechos laborables ni de feriados.

No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma”, expresó entonces. Sin embargo, el documento preliminar de la exposición de motivos del pedido de facultades sí menciona esto directamente. No solo señala la posibilidad de reducir feriados, sino también detalla un nuevo régimen laboral con gratificaciones y CTS progresivos según el sueldo. Es decir, un recorte de estos montos para trabajadores que ganen menor sueldo.

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Todo esto sigue igual en evaluación. Si bien Fujimori señaló que no se reducirán feriados ni derechos laborales, la versión final sigue por definirse, y ya se ha postergado una vez su discusión en el Consejo de Ministros. La siguiente semana, calculó la presidenta, se definiría finalmente este tema.

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Un 'paquetazo laboral' podría venir con el pedido de facultades legislativas al Congreso. - Crédito Andina

Las medidas que ya no se aplicarían

La presidenta Keiko Fujimori ha asegurado que no se aplicará ninguna reducción de los días feriados, ni recorte de derechos laborales. ¿Pero qué detallaba el ‘borrador’ que dio lugar a estas versiones?

El documento se trata de la versión preliminar del decreto supremo que incluye las medidas por las que el Ejecutivo pediría facultades de legislar al Congreso de la República, y también incluye el ‘borrador’ de la exposición de motivos detrás de estas medidas que se consideraban.

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Sin embargo, en lo que respecta a la reducción de feriados (actualmente hay 16 días libres que aplican obligatoriamente para el sector público y privado) y al nuevo régimen laboral que haría ‘gradual’ el pago de CTS y gratificaciones según el monto del sueldo (a más monto, mayor porcentaje del pago) esto ya no se aprobaría tal cual en el documento final.

Captura de Presidencia de reforma laboral
Así se habla de la gran reforma laboral que podría venir con el pedido de facultades legislativas del Gobierno ante el Congreso. - Crédito Captura de Presidencia

¿Qué decían estas medidas exactamente? Se trata de estas dos:

  • Se planteaba un régimen laboral único en el sector privado, con derechos y aportes graduales. Es decir, si uno gana más, paga el aporte AFP completo, y también recibe todo el monto de gratificación y CTS. Si uno gana menos, solo un porcentaje
  • Se planteaba reducir feriados. Como se recuerda, el anterior Congreso aprobó cuatro nuevos. Pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular con votación a favor.

Otra medida laboral que podría mantenerse

Asimismo, no solo el sector privado podría tener cambios, también el público. Esta medida se incluye para los trabajadores del Estado en el ‘borrador’:

gente en jiron de la unión en el Centro de Lima
También habrían cuatro feriados en la mira del Gobierno, pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular en el Congreso. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

“La propuesta incluye un incentivo voluntario que se ofrecería solo a quienes decidan libremente acogerse a una salida dentro del Estado, tomando como parámetro de cálculo la indemnización que en el régimen del Decreto Legislativo 728 opera como resarcimiento frente al cese. Al ser una oferta que el servidor acepta o rechaza, la medida no configura una remoción forzosa ni una desvinculación unilateral, sino un instrumento de reordenamiento que compensa la trayectoria de quien opta por retirarse”, señala textualmente la versión preliminar de la exposición de motivos.

Como se sabe, la indemnización por despido arbitrario en este régimen equivale a 1,5 remuneraciones por cada año de servicio, con un tope máximo de 12 sueldos (es decir, ocho años de servicios considerados máximo). Para una muestra, si el servidor público gana S/5.000 y ha laborado al menos ocho años, se le ofrecería una indemnización S/60 mil para renunciar a su puesto.

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