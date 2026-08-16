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Ministro de Defensa asegura que las FF.AA no tendrán un “papel decorativo” durante el estado de emergencia

El titular señaló asegura que los militares liderarán acciones de seguridad y vigilancia. Además, se pronunció por la cercanía con la Minera Poderosa

Ministro de Defensa niega un rol simbólico para las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia
Ministro de Defensa niega un rol simbólico para las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia| Foto: Andina
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que las Fuerzas Armadas desempeñarán un rol activo y no meramente simbólico durante la vigencia del estado de emergencia. Esto debido a que la iniciativa no ha logrado disminuir las cifras de inseguirdad ciudadana.

Según el titular, las estrategias de seguridad se enfocarán en acciones concretas, especialmente en el control perimétrico de los centros penitenciarios.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol decorativo o estar acompañando a la policía sin poder hacer nada. Vamos a tomar control perimétrico de los penales. Ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso del personal del INPE. Todo va a pasar por ese control”, sostuvo a RPP Noticias.

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Entre las medidas anunciadas se incluyen la instalación de equipos de escaneo y detección de metales, así como la implementación de sistemas para bloquear señales de celular y drones en los penales.

Un hombre con gorra MINDEF y chaleco beige, sosteniendo un micrófono. A su lado, un militar con uniforme azul, galones dorados y etiqueta DELGADO
El ministro de Defensa Rafael Belaunde Llosa habla en un evento oficial, vestido con un chaleco beige y gorra, junto a un oficial militar en uniforme azul. (El Peruano)

El ministro señaló que, pese a que estrategias similares se aplicaron sin éxito en el pasado, en esta ocasión se cuenta con tecnología moderna y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para mejorar los sistemas de seguridad y control.

Asimismo, sobre la necesidad de capacitación específica para que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el crimen, el titular afirmó que el pedido de facultades legales contempla periodos de aprendizaje y entrenamiento. Además, indicó que se propondrán modificaciones sobre la categorización de grupos hostiles para facilitar la intervención de las fuerzas del orden, especialmente en zonas de frontera.

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Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)
Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

Niega beneficios a la minera Poderosa

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, respondió a las acusaciones sobre un supuesto conflicto de intereses por su presunta vinculación con la minera Poderosa en el contexto del estado de emergencia en la provincia de Patáz.

Belaúnde aclaró que los aportes recibidos provinieron de personas naturales y no de empresas, descartando cualquier vínculo económico con la minera Poderosa. Agregó que la contribución de Evangelina Ariasfue personal y motivada por afinidad con el partido, no por intereses empresariales.

En tanto, en el Congreso se promovió una interpelación liderada por el diputado Marino Lavado, de Juntos por el Perú, quien cuestionó la relación entre el ministro, la presidenta del directorio de la minera, Evangelina Arias, y el financiamiento de campañas políticas.

Belaúnde aseguró que no mantiene relación comercial ni laboral con la minera Poderosa y que los aportes a la campaña de Libertad Popular fueron realizados a título personal por Arias.

“No he recibido un centavo ni de la señora Arias ni de Minera Poderosa”, afirmó el titular de Defensa. Respecto al estado de emergencia decretado en Patáz, Belaúnde negó que tenga como objetivo proteger intereses empresariales y mencionó que esta medida viene rigiendo desde el Gobierno de José María Balcázar.

El ministro detalló que el despliegue militar incluye el establecimiento de toques de queda y el control de las rutas de salida del mineral para evitar el robo, así como la vigilancia de actividades ilícitas como la trata de personas y el sicariato.

Aclaró que las diferencias entre la minera formal y los mineros informales deben resolverse mediante el diálogo que puede ser auspiciado por el Ministerio de Energía y Minas, sin injerencia del sector Defensa.

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