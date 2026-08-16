Mario Hart confiesa el duro momento que vive con su hija por su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”

Mario Hart, en una entrevista televisiva y junto a sus dos hijos, vive un difícil momento por su separación de Korina Rivadeneira.

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Mario Hart compartió detalles sobre el proceso emocional que atraviesa su familia tras la separación de Korina Rivadeneira, haciendo énfasis en las reacciones de sus hijos frente a la nueva dinámica familiar. El piloto y conductor de pódcast explicó que la noticia de la separación marcó un antes y un después en su hogar, sobre todo en el vínculo con su hija mayor.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Hart relató el momento en que ambos padres decidieron comunicar la ruptura a los menores. Según el exintegrante de ‘Combate’, la conversación fue planificada y cuidada para minimizar el impacto emocional en los niños. Aun así, el piloto admitió que la reacción de su hija mayor lo conmovió profundamente debido a los temores y preguntas que surgieron.

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“Eventualmente, da muestras de que me extraña”, comentó Hart sobre la actitud de la pequeña. El conductor mencionó que la menor ha manifestado inseguridad durante la hora de dormir, temiendo que su padre se marche mientras ella descansa. “No quiero dormir porque me dice: no me voy a dormir porque cuando me despierte mañana ya no vas a estar porque te vas a ir cuando me quede dormida y yo no quiero que te vayas”, reveló Hart en la conversación con Medina.

El conductor de pódcast habló con Magaly Medina sobre los cambios en su vida a raíz de su separación de la madre de sus hijos | TikTok

El expiloto también detalló que, a pesar de los desafíos, la prioridad siempre ha sido el bienestar de los niños. Tanto él como Korina Rivadeneira establecieron una comunicación constante para evitar desacuerdos frente a sus hijos. Hart subrayó que la convivencia actual busca preservar la estabilidad afectiva y el sentido de familia, aunque los padres ya no compartan el mismo hogar. “Es duro, es muy triste y es parte del proceso. Hasta ahora tratamos de manejarlo bien”, remarcó.

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La separación, reconoció el empresario, ha significado un proceso de adaptación en el que ambos padres deben responder a las necesidades emocionales de los pequeños. La hija mayor, en particular, ha requerido explicaciones y presencia constante para superar la sensación de pérdida.

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecieron juntos por primera vez desde su separación en el cumpleaños de su hijo Marito.

El acuerdo entre Mario y Korina por sus hijos

Mario Hart y Korina Rivadeneira definieron un acuerdo específico respecto a su vida sentimental y el contacto de sus hijos con posibles nuevas parejas. El piloto explicó que ambos coincidieron en que no presentarían a los niños a una nueva pareja salvo que la relación alcanzara una formalidad suficiente.

La decisión, relató Hart en el pódcast ‘Sin más que decir’, surgió tras una conversación honesta motivada por la intención de proteger la estabilidad emocional de los menores. “Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños”, remarcó Hart.

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Mario Hart afirmó en el podcast de Magaly Medina que no sentiría celos si Korina Rivadeneira inicia una nueva relación.

El expiloto agregó que tanto él como la modelo asumen la posibilidad de rehacer sus vidas amorosas, pero priorizan la comodidad y el entorno de sus hijos. El acuerdo, según el testimonio del piloto, busca evitar la exposición de los pequeños a cambios bruscos o relaciones pasajeras.