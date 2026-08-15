Brunella Torpoco presentará nueva colaboración en la Serenata al Chimpum Callao: “Estoy muy emocionada de volver a mi barrio”

El público del Callao recibe a Brunella Torpoco, quien retorna a su barrio para presentar su más reciente colaboración musical.

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La cantante Brunella Torpoco, considerada una de las voces más representativas de la salsa en Perú, une su talento al de Tony Manuel en el lanzamiento de ‘No sufras corazón’, tema que marca el regreso de la artista tras completar una exitosa gira por escenarios de Estados Unidos. La nueva producción, compuesta por Edgar Javier Flores Purizaca, será presentada oficialmente este domingo 16 de agosto durante la Gran Serenata al Chimpum Callao, evento emblemático para la comunidad chalaca y la música nacional.

El anuncio del lanzamiento ha despertado expectativa tanto entre seguidores de la salsa como en el público general, ya que Brunella Torpoco atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos. La intérprete, originaria del Callao, ha consolidado su carrera con giras internacionales y una presencia sólida en plataformas digitales, lo que la posiciona como referente de la nueva generación de la música tropical peruana.

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Tony Manuel, joven artista en ascenso, comparte escenario y micrófono en esta nueva colaboración. El tema ‘No sufras corazón’ representa para él una oportunidad clave de proyección, especialmente tras ganar notoriedad en redes sociales y convertirse en tendencia en TikTok gracias a su estilo vocal y carisma. De acuerdo con la producción, la unión de ambos artistas busca consolidar un sonido actual y refrescante, capaz de atraer a nuevas audiencias y fortalecer la escena salsera local.

Brunella Torpoco interpreta “No sufras corazón” junto a Tony Manuel durante la Gran Serenata al Chimpum Callao.

¿Cuándo es la Serenata al Chimpum Callao?

La pieza central del lanzamiento será la presentación en vivo de ‘No sufras corazón’ durante la Gran Serenata al Chimpum Callao, programada para el domingo 16 de agosto desde el mediodía en la zona de Chacaritas (La 7tma). El evento, que coincide con las celebraciones tradicionales del Callao, contará con un cartel de artistas nacionales e internacionales, entre ellos La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Maryto y su Salsón, K-llao Salsa, La Primerísima y los propios Brunella Torpoco y Tony Manuel. El ingreso será libre para quienes asistan con un vívere, reforzando el carácter solidario y comunitario de la celebración.

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Brunella Torpoco expresó su entusiasmo por volver a presentarse en su tierra natal y compartir su música con el público chalaco: “Estoy muy emocionada de volver a mi barrio el Callao a presentar y compartir este nuevo tema con mi gente, por eso ‘No sufras corazón’ tiene un significado aún más bonito para mí. Ya saben los espero este domingo desde el mediodía”. Sus palabras reflejan el vínculo personal y artístico que mantiene con la comunidad, así como la importancia de las raíces en su carrera musical.

La colaboración con Tony Manuel representa también una apuesta por el relevo generacional en la salsa peruana. El joven cantante ha logrado captar la atención de nuevos públicos y se perfila como una de las voces emergentes del género. ‘No sufras corazón’ se convierte en una vitrina importante para su propuesta y marca el inicio de una etapa de mayor visibilidad en la industria musical.

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La serenata en Chacaritas reúne a destacados artistas, con Brunella Torpoco como una de las protagonistas del evento musical en el Callao.

El compositor Edgar Javier Flores Purizaca, autor del tema, aporta una visión renovada a la lírica y melodía de la canción. Su trabajo previo en la escena tropical ha sido reconocido por otros intérpretes y agrupaciones, lo que añade valor al lanzamiento. La producción enfatiza los arreglos modernos y la fusión de elementos clásicos de la salsa con matices contemporáneos, buscando conectar tanto con los amantes del género como con quienes exploran nuevos sonidos a través de plataformas digitales.

El evento del domingo 16 de agosto en el Callao no solo servirá como escenario para el estreno de ‘No sufras corazón’, sino también como punto de encuentro para exponentes y seguidores de la salsa.

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Brunella Torpoco expresa su emoción al regresar al Callao y compartir su nueva música con los seguidores que la vieron crecer como artista.