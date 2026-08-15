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JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

El órgano electoral determinó que la anulación de su condena por el caso Bustíos, por orden del TC, elimina cualquier impedimento para postular

Daniel Urresti
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada la tacha presentada contra la candidatura de Daniel Urresti a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, al determinar que el exministro del Interior no registra ninguna condena penal vigente ni incurrió en falsedad en su declaración jurada.

La tacha fue interpuesta por la ciudadana Genoveva Mundaca Chavez, quien aseguró que una condena previa por difamación agravada lo inhabilitaba durante diez años para ejercer cargos públicos; que el JEE debía ejercer un control difuso de convencionalidad para inaplicar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló su condena por homicidio calificado en el caso Hugo Bustios; y que el candidato ocultó información en su hoja de vida al no consignar la pena de 12 años de prisión.

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El JEE desestimó los tres argumentos. Sobre la condena por difamación agravada, el colegiado señaló el plazo extendido de inhabilitación de diez años para postular (caso Mario Vizcarra) solo aplica a quienes cumplieron sus penas por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual y delitos cometidos por funcionarios públicos. Al haber sido declarado rehabilitado en diciembre de 2019, dijeron, Urresti recuperó el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

Documento legal con el encabezado "POR LO TANTO", "SE RESUELVE" y tres artículos, detallando una resolución judicial electoral
El Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara infundada una tacha contra la candidatura de Daniel Urresti para la alcaldía de Lima.

Respecto a la condena por el caso Bustíos, el tribunal recordó que el Tribunal Constitucional declaró nula la condena de 12 años de pena privativa de libertad dictada contra Urresti, declaró la prescripción de la acción penal y ordenó su libertad inmediata. Ese fallo, aplicando la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad, determinó que el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 no podía ser calificado como crimen de lesa humanidad porque el Estatuto de Roma no estaba vigente en Perú en esa fecha. El JEE subrayó que carece de atribuciones para ejercer control constitucional sobre decisiones firmes del TC.

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En cuanto a la hoja de vida, el JEE verificó que Urresti no registró la condena anulada, pero sí la declaró en el rubro “Información Adicional”, donde consignó el fallo del TC y el estado del trámite de cancelación de sus antecedentes ante el juzgado de origen. Según el órgano electoral, ello evidencia la voluntad de transparentar su situación jurídica real.

Así, Daniel Urresti seguirá en carrera por el sillón metropolitano.

Más tachas rechazadas

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro rechazó las tachas contra Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Alisson (Avanza País), candidatos a la alcaldía de Lima en las elecciones del 4 de octubre.

Primer plano de dos hombres, Carlos Bruce y Francis Alisson, cada uno frente a un micrófono, vistiendo traje y camisa
Carlos Bruce y Francis Alisson hablan ante micrófonos durante eventos públicos.

La tacha contra Bruce alegaba dos irregularidades: que los candidatos de su lista completaron sus declaraciones juradas antes de suscribir las actas de conformación, y que el porcentaje de designados superaba el límite del 20% fijado en el estatuto de Somos Perú. El JEE declaró ambos argumentos infundados. Sobre el primer punto, indicó que la normativa no establece un orden obligatorio entre ambos trámites. Sobre el segundo, precisó que la Ley 32245 elevó ese tope al 30% para los comicios de 2026, y que Somos Perú, con 9 designados sobre un máximo de 12, se mantuvo dentro del límite.

La tacha contra Alisson fue declarada improcedente por extemporánea: fue presentada el 1 de agosto, fuera del plazo legal.

Ambos son rivales de Rafael López Aliaga, inscrito como regidor número 1 de Renovación Popular tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía. De ganar su partido en octubre, López Aliaga asumiría el cargo.

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