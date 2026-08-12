Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori aceptar su ayuda contra el crimen junto a Carlos Álvarez: “Déjese ayudar”

López Aliaga pidió a Keiko Fujimori aceptar el respaldo de Renovación Popular y Carlos Álvarez para enfrentar la criminalidad y le dijo: “Déjese ayudar”

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori aceptar el respaldo de su partido y de su aliado, el cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez, para enfrentar la criminalidad, en un mensaje con el que volvió a garantizarle apoyo político desde el Congreso.

“Le digo a la señora Fujimori, presidenta legítima y legal del Perú: queremos ayudar. Déjese ayudar también, si es necesario. Sbemos cómo hacerlo”, afirmó durante una actividad partidaria junto al humorista.

Sostuvo que tanto el plan de gobierno de Renovación Popular como el de Álvarez contemplan medidas que deberían ejecutarse desde este momento de su mandato, cuando lleva apenas dos semanas en la jefatura de Estado. “Son medidas rápidas que hay que tomar. En los primeros quince días hay que tener esto ya enrumbado”, señaló.

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Entre las propuestas que planteó figuran el fortalecimiento del serenazgo con armas de fuego y la implementación de la Policía Municipal. “Yo no voy a mandar a un sereno a que lo maten, ni hablar. Voy a proteger la vida de los serenos de todos los distritos de Lima”, declaró.

Carlos Álvarez presentó siete propuestas de seguridad, que incluyen drones, redes de alerta vecinal, unidades de flagrancia y programas de protección para población vulnerable

También planteó destinar recursos a la iluminación pública y aumentar el número de serenos en las calles. Según dijo, estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad preventiva para Lima.

López Aliaga extendió su oferta de respaldo al ámbito legislativo y aseguró que Renovación Popular cuenta con 30 votos en el Senado, además de otros que podrían sumarse, para respaldar medidas impulsadas por Fujimori. “En el Senado tenemos los votos. Tenemos treinta votos más votos disidentes”, afirmó.

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Entre las medidas que mencionó figuran la posibilidad de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además de implementar jueces y fiscales sin rostro y aumentar las penas para determinados delitos. “Carlos tiene puntos adicionales, porque es un trabajo integrado, tiene multieje realmente”, manifestó.

Álvarez, por su parte, presentó siete propuestas de seguridad, entre ellas la creación de redes de alerta temprana con juntas vecinales, serenazgo y Policía; un sistema de patrullaje con drones; unidades de flagrancia; y programas municipales de protección para mujeres, niños, familias y adultos mayores.

Ofreció respaldo legislativo a Fujimori, al asegurar que su bancada cuenta con 30 votos en el Senado para impulsar medidas contra la inseguridad

“La seguridad la hacemos todos, nos organizamos, nos equipamos y cuidamos unidos la tranquilidad y la vida de nuestra comunidad”, afirmó en el mismo evento.

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Entre sus planteamientos también incluyó el respaldo municipal al arresto ciudadano en casos de flagrancia y la articulación entre la Policía, Fiscalía y Poder Judicial para acelerar el procesamiento de personas detenidas por delitos.

Álvarez aprovechó además su intervención para cuestionar al senador Iver Maraví por sus visitas al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal de Barbadillo, donde cumple condena por su fallido autogolpe, y lo desafió a conocer directamente la situación de inseguridad en Sullana.

El excandidato presidencial mostró imágenes de su reciente visita a esa ciudad de la región norteña de Piura, donde aseguró que la población vive atemorizada por los asesinatos y la delincuencia.

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