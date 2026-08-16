Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario se mide hoy domingo 16 de agosto ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Ahora, el panorama es diferente para ambos clubes. Universitario es conducido por Héctor Cúper , mientras que el cuadro cajamarquino tiene a Celso Ayala como estratega. Por ello, el próximo enfrentamiento tendrá nuevos protagonistas en los banquillos y se disputará en un contexto distinto al que marcó el primer duelo entre ambas instituciones.

En aquel entonces, además, los dos conjuntos eran dirigidos por entrenadores que ya no continúan al frente de sus respectivos planteles. Por el lado de Universitario, el responsable del equipo era Javier Rabanal , mientras que FC Cajamarca tenía como director técnico a Carlos Silvestri .

El único tanto del compromiso fue anotado por Lisandro Alzugaray . El futbolista argentino se encargó de ejecutar un tiro libre y consiguió superar la resistencia del conjunto cajamarquino para establecer el 1-0 definitivo. De esta manera, Universitario se quedó con los tres puntos en el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en la máxima categoría del fútbol peruano.

Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentaron por primera vez en el fútbol profesional durante el Torneo Apertura 2026. Aquel encuentro marcó un antecedente inédito entre ambas instituciones y terminó con una victoria del conjunto ‘ crema ’ en el estadio Monumental , donde los locales encontraron la diferencia gracias a una pelota parada.

07:17 hs

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario llega a este compromiso después de un empate que dejó un sabor amargo en el plantel. El conjunto dirigido por Héctor Cúper no pudo celebrar su aniversario con una victoria y terminó igualando 1-1 frente a Sporting Cristal en un duelo disputado en casa. Gianluca Lapadula fue el encargado de marcar para los ‘merengues’, mientras que Yoshimar Yotún estableció la igualdad para la escuadra ‘rimense’.

El resultado significó que Universitario dejara escapar dos puntos en condición de local y, por ello, afrontará el siguiente encuentro con la necesidad de volver a sumar de a tres. El cuadro ‘crema’ acumula siete unidades y actualmente se encuentra en la octava posición de la tabla, por lo que un triunfo le permitiría escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares del campeonato.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Por su parte, FC Cajamarca llega con el ánimo completamente renovado después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la jornada anterior. El elenco cajamarquino consiguió una contundente victoria por 4-2 frente a Melgar en Arequipa, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes y ganar confianza de cara al desafío contra Universitario.

Los dirigidos por Celso Ayala tuvieron una destacada producción ofensiva en el estadio Monumental de la UNSA y se impusieron gracias a los tantos de Michel Rasmussen, Mauricio Arrasco y Carlos Meza, quien apareció por partida doble para completar la goleada. El triunfo ante uno de los equipos que habitualmente pelea por los primeros lugares representó un importante impulso para el conjunto de Cajamarca.

Actualmente, FC Cajamarca ocupa la decimocuarta posición con cuatro unidades. Aunque se encuentra por debajo de Universitario en la clasificación, llega al próximo compromiso con la confianza que le dejó su gran actuación en Arequipa y buscará repetir esa versión para dar otro golpe en el campeonato.