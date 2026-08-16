Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario se mide hoy domingo 16 de agosto ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¿Cómo quedó el Universitario vs FC Cajamarca en el Torneo Apertura?
Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentaron por primera vez en el fútbol profesional durante el Torneo Apertura 2026. Aquel encuentro marcó un antecedente inédito entre ambas instituciones y terminó con una victoria del conjunto ‘crema’ en el estadio Monumental, donde los locales encontraron la diferencia gracias a una pelota parada.
El único tanto del compromiso fue anotado por Lisandro Alzugaray. El futbolista argentino se encargó de ejecutar un tiro libre y consiguió superar la resistencia del conjunto cajamarquino para establecer el 1-0 definitivo. De esta manera, Universitario se quedó con los tres puntos en el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en la máxima categoría del fútbol peruano.
En aquel entonces, además, los dos conjuntos eran dirigidos por entrenadores que ya no continúan al frente de sus respectivos planteles. Por el lado de Universitario, el responsable del equipo era Javier Rabanal, mientras que FC Cajamarca tenía como director técnico a Carlos Silvestri.
Ahora, el panorama es diferente para ambos clubes. Universitario es conducido por Héctor Cúper, mientras que el cuadro cajamarquino tiene a Celso Ayala como estratega. Por ello, el próximo enfrentamiento tendrá nuevos protagonistas en los banquillos y se disputará en un contexto distinto al que marcó el primer duelo entre ambas instituciones.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Universitario llega a este compromiso después de un empate que dejó un sabor amargo en el plantel. El conjunto dirigido por Héctor Cúper no pudo celebrar su aniversario con una victoria y terminó igualando 1-1 frente a Sporting Cristal en un duelo disputado en casa. Gianluca Lapadula fue el encargado de marcar para los ‘merengues’, mientras que Yoshimar Yotún estableció la igualdad para la escuadra ‘rimense’.
El resultado significó que Universitario dejara escapar dos puntos en condición de local y, por ello, afrontará el siguiente encuentro con la necesidad de volver a sumar de a tres. El cuadro ‘crema’ acumula siete unidades y actualmente se encuentra en la octava posición de la tabla, por lo que un triunfo le permitiría escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares del campeonato.
Por su parte, FC Cajamarca llega con el ánimo completamente renovado después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la jornada anterior. El elenco cajamarquino consiguió una contundente victoria por 4-2 frente a Melgar en Arequipa, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes y ganar confianza de cara al desafío contra Universitario.
Los dirigidos por Celso Ayala tuvieron una destacada producción ofensiva en el estadio Monumental de la UNSA y se impusieron gracias a los tantos de Michel Rasmussen, Mauricio Arrasco y Carlos Meza, quien apareció por partida doble para completar la goleada. El triunfo ante uno de los equipos que habitualmente pelea por los primeros lugares representó un importante impulso para el conjunto de Cajamarca.
Actualmente, FC Cajamarca ocupa la decimocuarta posición con cuatro unidades. Aunque se encuentra por debajo de Universitario en la clasificación, llega al próximo compromiso con la confianza que le dejó su gran actuación en Arequipa y buscará repetir esa versión para dar otro golpe en el campeonato.
Universitario de Deportes llegará a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con una incógnita que se instaló con fuerza entre sus hinchas: si Jorge Abdiel Gutiérrez podrá estrenarse con la camiseta crema en la visita a FC Cajamarca.
Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
La transmisión oficial del enfrentamiento entre Universitario y FC Cajamarca estará bajo la responsabilidad de L1 MAX, canal designado por la Liga 1 para cubrir el evento. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de los servicios de televisión que incluyan L1 MAX en su grilla, lo que garantiza una amplia cobertura para quienes prefieren la pantalla tradicional.
Para quienes buscan alternativas digitales, la plataforma de streaming L1 Play permitirá seguir el partido desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores. El acceso a esta opción requiere una suscripción, brindando flexibilidad para ver el encuentro en cualquier lugar con conexión a internet.
En paralelo, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo del choque. En su sitio web, los lectores encontrarán desde la previa y el minuto a minuto, hasta las incidencias más relevantes, los goles y un resumen detallado del compromiso una vez finalizado. De este modo, tanto quienes opten por la televisión como quienes prefieran seguir la información en línea tendrán a disposición todas las vías para no perderse ningún aspecto del partido.
Universitario vs FC Cajamarca: día y hora del choque por el Torneo Clausura 2026
El duelo entre la ‘U’ y el cuadro cajamarquino está programado para este domingo 16 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.
En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 15:30 horas, permitiendo a los aficionados seguirlo en vivo. Para quienes se encuentren en Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio está programado para las 16:30 horas, adaptándose a la diferencia horaria de la región. Por su parte, en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el encuentro dará comienzo a las 17:30 horas.