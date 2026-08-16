Naldy Saldaña descarta regresar a La Bella Luz pese a propuesta de Óscar Junior: “No me sentí respaldada”

Óscar Junior se dirige al público mientras Naldy Saldaña sostiene un micrófono brillante en una presentación.

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Naldy Saldaña, exvocalista de La Bella Luz, descartó de forma categórica cualquier posibilidad de reincorporarse a la agrupación, a pesar de la propuesta realizada por Óscar Junior, actual líder del grupo. La artista sostuvo que no encontró el respaldo necesario en los momentos más críticos y que, aunque agradece el aprendizaje adquirido, su retorno no está dentro de sus planes inmediatos.

La intérprete realizó estas declaraciones durante su participación en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, donde abordó la oferta de Óscar Junior de reincorporarla al conjunto musical ahora que él asumió la dirección y tras la salida del exdirector musical César Sánchez Chavesta. Este último fue denunciado públicamente por la propia Saldaña por tocamientos indebidos, situación que desencadenó una crisis interna en la orquesta.

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“Yo como siempre menciono, voy a estar agradecida. En La Bella Luz yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente, pero no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada con lo que estaba pasando o quizá lo dijeron a su manera, pero no fue lo correcto”, explicó la cantante durante su intervención televisiva.

La cantante aseguró que pese a que La Bella Luz decidió tomar cartas en el asunto, no está en sus planes volver a la orquesta, pero agradece la oportunidad | TikTok

Su testimonio apunta a una falta de acción efectiva por parte de la directiva en el momento en que ella hizo públicas sus denuncias.

La artista remarcó que le hubiera gustado que Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz y padre de Óscar Junior, hubiera actuado con mayor decisión cuando se conoció la actitud de su primo, el exdirector musical. Según la propia Saldaña, en varias oportunidades expresó a la directiva su malestar y fue vista en situaciones de vulnerabilidad.

“A mí muchas veces me vieron llorando y les dije que no estaba bien. La última vez que hablé con ellos fue la vez en que envié a Don Óscar mi documento de renuncia. Me dijo que estaban pasando por un mal momento porque dos personas se habían retirado, pero ellos se fueron buscando su tranquilidad”, sostuvo la cantante sobre el contexto de su salida.

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Naldy Saldaña participa en una entrevista sobre su carrera y su relación con La Bella Luz en el set del programa Reventonazo de la Chola.

La propuesta de Óscar Junior tras tomar el liderazgo de La Bella Luz

Frente a la denuncia de Naldy Saldaña y la posterior crisis de imagen en la agrupación, Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz con el objetivo de recuperar la confianza y restablecer la seguridad interna. Durante una conferencia de prensa, el joven director, de 22 años, se dirigió directamente a Saldaña y al resto de las integrantes, reconociendo la gravedad de los hechos que salieron a la luz.

“Lo primero que tengo que decir es que Naldy Saldaña la debe estar pasando mal, tiene todo el apoyo, todo nuestro respaldo (…) Ya va a haber otro tipo de ley de trabajo y si en algún momento ella quisiera volver a la orquesta de ‘La Bella Luz’ las puertas de la orquesta están abiertas para ella”, declaró el actual responsable del grupo ante los medios.

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Este mensaje fue el primero que, desde la dirección, muestra una voluntad explícita de reconciliación y de apertura hacia la exvocalista, pero también pone en foco la necesidad de modificar la cultura interna para evitar situaciones de abuso y garantizar un entorno seguro para todas las integrantes. Óscar Junior evitó profundizar sobre la situación específica de su tío, César Sánchez Chavesta, pero subrayó que la prioridad de la nueva gestión es transformar la dinámica interna y asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Óscar Junior (“El Senderito”) anunció que asumirá la dirección de La Bella Luz: “Tomo las riendas absolutas”. YouTube: TVMos+

“Le prometo y le prometo a todas las chicas, familiares, que estén tranquilos, que van a tener mucha seguridad, como se los dije hoy, mi padre me ha encargado la orquesta y será otra Bella Luz”, enfatizó el joven líder al anunciar el inicio de una nueva etapa en la agrupación.

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El caso de Naldy Saldaña ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente de La Bella Luz, obligando a la orquesta a revisar sus protocolos y a enfrentar públicamente las denuncias de sus integrantes. La respuesta institucional y el impacto en la reputación del grupo continúan bajo la observación de la opinión pública, mientras la cantante mantiene firme su postura de no regresar bajo las actuales circunstancias.