Más de 95 homicidios registrados durante la gestión de Keiko Fujimori: Proyectil de arma de fuego es la principal causa

Más de 95 homicidios registrados durante la gestión de Keiko Fujimori. En Lima, el gremio de transportistas critca el Plan Escudo como una forma de brindarles seguridad. (Composición: Infobae Perú)

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El cambio de gobierno y la promesa de seguridad de la actual presidenta, Keiko Fujimori, aún no ha surtido efecto incluso con la aplicación del Plan Escudo anunciado en los primeros días de su gestión. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en el Perú se registraron 97 homicidios entre el 28 de julio, al inicio del gobierno de la mandataria, y el 13 de agosto.

Según la información presentada por el analista de datos, Juan Carbajal en su cuenta de X, desde que Fujimori asumió la presidencia el promedio diario de personas asesinadas fue de 6.06 y el 76,3% de los casos fue por arma de fuego, informó en X Juan Carbajal.

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El reporte también indica que 74 muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego (PAF), de las cuales 26 se produjeron en Lima, 11 en La Libertad y 7 en el Callao. Aún más abajo en la lista, en cuarto lugar, la región Piura cuenta 6 asesinatos con arma de fuego, mientras que Ica cuenta 5 homicidios por disparos.

Durante el gobierno de Keiko Fujimori también se pudo conocer que un total de 13 asesinatos fueron cometidos con un arma blanca (3 en Lima y otros 3 en Arequipa), mientas que 6 fueron producto de una agresión física y 3 a causa de asfixia.

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Un nuevo ataque contra transportistas ocurrió en Villa El Salvador mientras comenzaba el despliegue del Plan Escudo. Un sicario disparó cuatro veces contra un chofer de la línea 41 que descansaba dentro de un bus. El conductor logró ponerse a salvo y los delincuentes dejaron una carta con amenazas extorsivas contra los trabajadores. Fuente: Latina Noticias

Conductores de Nuevo Horizonte critican ‘Plan Escudo’

A los casos de asesinatos, sobre todo en el sector de transporte urbano, siguen las críticas al llamado ‘Plan Escudo’. En la última semana, un conductor de la empresa Nuevo Horizonte fue baleado por un sicario. Aunque su estado sigue grave, sus compañeros no dudaron en criticar el plan de seguridad que incluye a agentes de la PNP y del Ejército para resguardar su seguridad.

Un trabajador de la empresa sostuvo en declaraciones a Exitosa que la presencia policial en el patio no altera el punto donde se producen los ataques. “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”, afirmó.

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En ese mismo intercambio, el transportista describió la dotación de seguridad en el lugar. “Militares no hay, policías sí hay”, señaló, y al ser consultado por la cantidad agregó que había “unos tres, cuatro”.

La misma fuente insistió en que el problema no se concentra en el terminal. “La cosa no es en el punto, sino la cosa es en la calle, en la ruta. Ahí nos agarran, ahí distraídos”, dijo.

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.

Botón de pánico, denuncias y diálogo con las autoridades

El gremio reconoce la utilidad del botón de pánico para la reacción policial, aunque señala limitaciones económicas. “El botón de pánico se ha confirmado que es útil porque hay un tipo de reacción desde dentro de tres a cinco minutos. El problema es en la parte económica”, indicó al mencionado medio.

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“No todas las empresas aún lo han implementado porque el costo… le ha salido un promedio de ochenta mil soles. Han tenido que tener un endeudamiento”, precisó Bretoneche, agregando que no todas las empresas pueden acceder a este sistema por falta de financiamiento.

En cuanto a la relación con la Policía Nacional del Perú (PNP), Bretoneche destacó reuniones recientes con el comandante general Óscar Arriola y otros altos mandos. “Hemos hecho ciertos planteamientos. Él también nos ha dado la seguridad del caso para que la empresa pueda salir a realizar sus operaciones normalmente. Nos ha informado también que ya se han hecho algunas capturas”, señaló, aunque insistió en que los ataques continúan donde no hay presencia policial.

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Un conductor de la empresa de transporte público Nuevo Horizonte fue gravemente herido tras ser baleado en el distrito de Ate. Este hecho se suma a una serie de ataques y amenazas por parte de mafias extorsivas que azotan al sector. Exitosa

Respecto a las denuncias, el vocero aseguró que el 60 o 70% de las empresas representadas por Transportistas Unidos reportan todos los casos directamente a la División Especializada contra la Extorsión de la Policía, evitando las comisarías. “Se le entrega toda la información y las evidencias necesarias que ellos necesiten para realizar su investigación”, afirmó.

Sobre la percepción de una posible reducción de ataques, Bretoneche fue enfático: “La realidad es una, la realidad que los atentados continúan. Tenemos la muerte de un gerente general también de una empresa de transportes. Tenemos los atentados al patio de la ruta setenta y tres, los atentados en vías que han sufrido las empresas últimamente, los mensajes extorsivos siguen llegando, causando miedo, pánico, amenazas”.

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