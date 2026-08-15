Brando Gallesi asegura que sus excompañeros del medio intentaron desaparecerlo con brujería: “Sigo vivo, es un milagro divino”

Brando Gallesi hace inesperada confesión sobre amigos que tuvo en el pasado.

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El actor peruano Brando Gallesi sorprendió a sus seguidores y a la opinión pública tras publicar en sus redes sociales un extenso testimonio donde revela que habría sido víctima de prácticas de brujería y de intentos de difamación por parte de excompañeros y examigos del medio artístico. En su relato, Gallesi asegura que estas acciones tuvieron como objetivo perjudicarlo tanto en su vida personal como en su carrera profesional, e incluso afirma que existieron intentos de “desaparecerlo”.

El testimonio de Gallesi fue difundido mediante un video, donde el actor profundiza en las experiencias paranormales y espirituales que, según él, han acompañado a su familia desde su infancia. Explicó que desde pequeño convivió con situaciones que otros podrían calificar como extrañas, pero que para su entorno resultaban cotidianas. “Para nosotros siempre fue muy normal conversar de situaciones paranormales, mal llamadas paranormales, que nos sucedían siempre. Convivíamos con espíritus todo el tiempo. Y nos llegamos a acostumbrar a ese tipo de vida”, relató el actor, destacando el rol de sus padres en la comprensión y canalización de esas vivencias.

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El artista sorprendió al revelar que enfrentó ataques espirituales y difamaciones en su entorno laboral, señalando que gracias a su fe y apoyo familiar pudo superar una de las etapas más difíciles de su vida.

En su mensaje, Brando Gallesi sostuvo que sus padres lo ayudaron a transformar esa conexión espiritual en una herramienta positiva a través del arte. “Poco a poco entendimos con más claridad y responsabilidad nuestros dones. Puede que muchos que estén viendo esto se sientan identificados, pero no decían nada por miedo a ser juzgados. Yo tuve la suerte de que mis padres me ayudaran a canalizar mis dones a través del arte y así poder insertarme en la sociedad”, manifestó el artista en su video.

El actor denunció que dentro del ambiente artístico algunos examigos optaron por trabajar con entidades oscuras para alcanzar sus objetivos. Según su testimonio, en algún momento intentaron involucrarlo en estas prácticas, invitación que rechazó tanto él como su familia por motivos de convicción personal y creencias religiosas. “Lo sé porque incluso en esas épocas quisieron invitarnos a nosotros a realizar esas cosas también, pero mi familia y yo tenemos valores muy claros y sabíamos que si Dios quería que yo estuviera en algún proyecto, me pondría ahí y si no, simplemente no era para mí y ya está”, afirmó.

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Acusa de difamación a excompañeros

Gallesi relató que fue informado por una persona cercana sobre una reunión en la que, sin su presencia, se habló de él de forma negativa. Según su versión, durante ese encuentro se mezclaron hechos del pasado con mentiras para construir una imagen desfavorable sobre su persona. “Una persona que estuvo ahí me contó a detalle todo lo que sucedió esa noche, en una reunión sin mi presencia hablaron idioteces, cosas del pasado más mentiras que mezcladas me dejaban a mí como un desgraciado de ser humano”, señaló el actor.

Brando Gallesi compartió en video su experiencia con supuestas prácticas esotéricas y el apoyo que recibió de su familia para superarlas. YouTube: Ouke.

El artista explicó que, al no lograr afectar su estado emocional, las acciones de sus adversarios habrían escalado hacia la difusión de comentarios negativos y rumores para obstaculizar su desarrollo profesional. Según indica, el objetivo era frenar su crecimiento en la industria del entretenimiento y aislarlo de futuras oportunidades laborales.

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Gallesi aseguró que algunos de sus examigos llegaron a recurrir a terceros para intentar dañarlo mediante prácticas esotéricas. “Algunos comenzaron a pagarle a sus brujitos de confianza para que me hicieran magia y así asegurar su victoria y yo regresara llorando a pedirles disculpas por lo que sea”, declaró. Estas acusaciones generaron un amplio debate entre sus seguidores, quienes expresaron tanto apoyo como escepticismo ante el testimonio público.

El actor relató que algunos excompañeros intentaron perjudicar su carrera a través de rumores y acciones que calificó como ataques espirituales.

Supero ataques de brujería

En el tramo más impactante de su relato, Brando Gallesi afirmó que logró superar los episodios de supuesta brujería y ataques espirituales gracias a su fe y fortaleza interior. Sostuvo que sus adversarios habrían intentado realizar acciones aún más graves para perjudicarlo. “Si sigo vivo, es un milagro divino de nuestro Padre creador. Él guió mis pasos y me ayudó a enfrentar entidades demoniacas cara a cara. Les digo que he visto a los ojos al mismísimo jefe de jefes del bajo mundo. Se los juro. No estoy bromeando. Y aquí estoy. No pudieron ni podrán conmigo”, concluyó el actor.

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La publicación de Gallesi ha generado un intenso debate en redes sociales y entre el público, pues aborda temas poco comunes en el ámbito mediático peruano, como las prácticas esotéricas y la espiritualidad en el mundo artístico.

Hasta el momento, ningún excompañero del actor ha respondido públicamente a las acusaciones. El caso continúa generando repercusión, no solo por la gravedad de las afirmaciones, sino por el debate abierto acerca del impacto de los conflictos personales y espirituales en la carrera artística en el Perú.

Brando Gallesi dice que intentaron asesinarlo con brujería