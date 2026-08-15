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Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

La abogada constitucionalista, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular en 2021, fue designada por Keiko Fujimori tras la salida de Percy Barranzuela, quien denunció que reorganizaron su despacho sin avisarle

Elizabeth Zea fue adjunta de Asuntos Constitucionales de la Defensoría de Josué Gutiérrez.
Elizabeth Zea fue adjunta de Asuntos Constitucionales de la Defensoría de Josué Gutiérrez.
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El gobierno de Keiko Fujimori designó a la abogada Elizabeth Zea Marquina como viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, según la Resolución Suprema N° 013-2026-MC publicada hoy sábado 15 de agosto en el diario oficial El Peruano.

El nombramiento se concretó tras la salida de Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien denunció que el nuevo Ejecutivo reorganizó su despacho sin comunicárselo mientras aún ejercía el cargo.

Documento con texto que designa a Elizabeth Zea Marquina como Viceministra de Interculturalidad, con firmas de Keiko Fujimori y Alberto Beingolea
Un documento oficial resuelve la designación de Elizabeth Zea Marquina como Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú, refrendado por Keiko Fujimori.

La carta de renuncia de Barranzuela, fechada el 12 de agosto de 2026 y dirigida al ministro de Cultura Alberto Beingolea, revela que su decisión de dejar el puesto había sido comunicada desde el 23 de julio, pero que nunca recibió respuesta formal. “La continuidad de mi permanencia en el cargo se ha tornado insostenible”, escribió el funcionario saliente, quien relató que durante esos días se tomaron decisiones sobre la separación de asesores y directores generales y la incorporación de nuevos funcionarios sin que se le informara ni coordinara con él, pese a encontrarse aún en funciones.

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“Solicito por favor se sirva disponer el trámite y aceptación de mi renuncia a la mayor brevedad. A pesar de las circunstancias descritas, reitero mi plena disposición para contribuir a una transferencia ordenada y transparente, poniendo a disposición de la nueva gestión toda la información necesaria para garantizar la continuidad de las funciones y servicios a cargo del Viceministerio de Interculturalidad”, se lee en la carta.

Antes de nombrar a Zea, el ministro Alberto Beingolea aceptó la renuncia de Barranzuela Bombilla, a través de la resolución suprema 012-2026-MC.

Documento oficial con texto en español, encabezado por el logo del Ministerio de Cultura. Muestra fecha, destinatario, asunto y firma digital
Percy Barranzuela Bombilla, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, presenta su renuncia al cargo en una carta fechada en Lima el 12 de agosto de 2026.

Polémicas de Elizabeth Zea

Zea Marquina llega al Viceministerio de Interculturalidad con un perfil marcado por sus vínculos con el fujimorismo. Abogada constitucionalista egresada de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), formó parte del equipo técnico de Fuerza Popular durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2021. Ese mismo año fue candidata al Congreso por Perú Patria Segura. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y desde 2013 dirige el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la USMP.

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Su ingreso a la función pública no estuvo exento de controversia. En septiembre de 2023, el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez la designó como adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, cargo para el que modificó previamente el manual de clasificación de cargos con el fin de eliminar el requisito de cuatro años de experiencia en el sector público que Zea no cumplía. Su nombramiento en esa institución generó críticas, dado que también integraba la comisión consultiva de constitucionalistas del gobierno de Dina Boluarte.

Durante su paso por la Defensoría, Zea Marquina fue objeto de una queja presentada por una funcionaria de la institución, quien la acusó de haberla increpado en tono elevado en las instalaciones de la sede central.

Exministra de Cultura volvió al Ejecutivo

Fátima Soraya Altabás Kajatt, exministra de Cultura del gobierno de José María Balcázar, regresó al Ejecutivo como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), según la Resolución Ministerial D000223-2026-MIDIS publicada este sábado 15 de agosto en el diario oficial El Peruano. La designación lleva la firma de la ministra del sector, Maritza Ivonne Canales Martínez. Altabás Kajatt ejerció como titular de Cultura desde el 24 de febrero hasta el 28 de julio de 2026, en el gabinete presidido por la primera ministra Denisse Miralles.

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