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Gobierno de Keiko Fujimori pedirá facultades para legislar al Congreso para avanzar con medidas del Mensaje a la Nación

El fujimorismo ya se mueve. Luego de anunciar diversas medidas contra criminalidad, protección a las Mypes y apoyo social, el Ejecutivo pediría facultades para legislar y avanzar las primeras leyes

Keiko Fujimori en sesión de la PCM
Los temas para los cuales el Gobierno pedirá legislar incluyen lucha contra la criminalidad y protección de las MYPEs, justamente para avanzar con el cumplimiento de los anuncios de Fujimori en su Mensaje a la Nación
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Keiko Fujimori y su gabinete ya tuvieron su primera reunión del Consejo de Ministros. Con esta, ya adelantaron que se enfocaron en definir el decreto supremo para pedir facultades para legisla al nuevo Congreso de la República y tal como revela su agenda, sería para avanzar con los anuncios hechos en el Mensaje a la Nación.

“En la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros dirigida por la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, junto al premier Luis Galarreta, se evaluaron una serie de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, el empleo y la modernización del Estado en beneficio del país”, aclararon.

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La agenda de esta sesión reveló que este proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, se presentaría ante el Congreso para las medidas en los temas anunciados en el Mensaje, como poner el campo para proteger a la micro y pequeña empresa y fomentar la formalización, todo indica que para avanzar con el aumento del sueldo mínimo. Sin embargo, aún se aprobará la versión final de este decreto en la próxima sesión de la PCM.

Exautoridades políticas analizan el mensaje que dio Keiko Fujimori y resaltan que fue preciso y conciso. Asimismo, Yeni Vilcatoma y Aurelio Pastor explicaron que la lideresa del fujimorismo tiene 'la oportunidad de oro' para convencer al país de su trabajo para los próximos 5 años.

Los temas del decreto

“Como primer punto se revisó el decreto supremo que solicita facultades legislativas al Congreso de la República para dotar al Gobierno de herramientas legales inmediatas a fin de enfrentar con firmeza los retos urgentes del país, permitiendo una respuesta del Estado más ágil y efectiva frente a la delincuencia y las necesidades de la población”, señaló el Gobierno.

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Así, este decreto pediría legislar en las siguientes materias:

  • Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
  • Promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización
  • Promoción del empleo y protección social
  • Impulso del desarrollo productivo
  • Smplificación administrativa
  • Desregulación y eliminación de barreras burocráticas
  • Reforma estructural y modernización del estado
  • Materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio.
El gabinete de ministros de Keiko Fujimori ya se mueve. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
El gabinete de ministros de Keiko Fujimori ya se mueve. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Como se recuerda, también está en agenda del Gobierno el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, lo que se haría con un bono para las Mypes para que puedan afrontar esta alza. Eso estaría en línea con el punto del decreto de “promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización”,

Es decir, el decreto supremo iría también para poner el campo para aplicar el aumento del sueldo mínimo anunciado por Fujimori, en un plazo no tan largo. “Esta medida será aprobada en la próxima sesión del gabinete ministerial”, recordó sobre el decreto el Gobierno.

El Congreso ya tiene su primera labor: analizar el decreto supremo del gobierno cuando lo presente. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
El Congreso ya tiene su primera labor: analizar el decreto supremo del gobierno cuando lo presente. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Otros temas en agenda de la PCM

“Asimismo, se abordó sobre la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, con el fin de realizar reformas operativas y penitenciarias destinadas a recuperar el control y la autoridad en los penales del país”, agregó la oficina de Presidencia de la República.

El Ejecutivo considera que con esta primera acción “se marca el inicio de una gestión enfocada en resultados, trabajando de manera articulada para garantizar el orden y el desarrollo de todos los peruanos”.

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