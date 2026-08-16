Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal se enfrenta a Sport Huancayo, en el estadio Alberto Gallardo, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones empezarán a las 11:00 horas.
Así llega Sporting Cristal al partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal continúa en la pelea por la cima del Torneo Clausura 2026, con la mirada puesta en superar a Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Para acercarse a ese objetivo, el equipo necesita ganar en casa frente a Sport Huancayo y esperar tropiezos de sus rivales.
El conjunto ‘rimense’ llega animado tras empatar 1-1 con Universitario, en un duelo donde Yoshimar Yotún anotó de penal y Juan Cuesta fue determinante al provocar la falta. Se espera el regreso de Hernán Barcos como delantero principal, consolidando su aporte tras recuperarse de una lesión.
Así llega Sport Huancayo al partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026
Sport Huancayo atraviesa un momento positivo en el Torneo Clausura y aspira a sumar una victoria decisiva en el Alberto Gallardo. El equipo busca alejarse de los puestos bajos de la tabla acumulada y consolidar su avance.
En su reciente presentación, igualó 1-1 ante Los Chankas en el estadio IPD de Huancayo, con un gol de Ronal Huaccha, que resultó clave para mantener la esperanza de seguir sumando puntos.
El resultado permite al ‘rojo matador’ sostener su objetivo de mejorar posiciones y alimentar la ilusión de un torneo con mejores perspectivas.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo: alineaciones probables del partido por quinta fecha del Torneo Clausura 2026
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva, Juan González; Ian Wisdom; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Santiago González, Hernán Barcos.
- Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconi, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles; Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti; Nahuel Luján, Piero Magallanes, Ronal Huaccha.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo: horario del partido por quinta fecha del Torneo Clausura 2026
El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se disputará hoy, domingo 16 de agosto, en el estadio Alberto Gallardo por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.
El partido comenzará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas en Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 13:00 horas en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
La programación horaria permite que los seguidores de ambos conjuntos disfruten del partido de Liga 1 en directo, sin importar su ubicación. La organización busca así facilitar la sintonía de aficionados en toda la región sudamericana.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo: dónde ver partido por quinta fecha del Torneo Clausura 2026
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo contará con varias alternativas para los aficionados. L1MAX llevará el encuentro a todo Perú a través de la televisión, siempre que el canal esté incluido en la programación contratada.
Para quienes prefieren plataformas digitales, L1 Play, servicio de streaming de la Liga 1, permitirá ver el partido desde móviles, tabletas u ordenadores, con suscripción y conexión a internet.
Infobae Perú también cubrirá el evento en su web, con previa, minuto a minuto, incidencias, goles y resumen final, garantizando acceso a la información tanto en TV como online.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo: antecedentes del partido por Liga 1
• Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 2026
• Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo | Torneo Clausura 2025
• Sport Huancayo 0-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 2025
• Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal | Torneo Clausura 2024
• Sporting Cristal 4-0 Sport Huancayo | Torneo Apertura 2024
• Sporting Cristal 2-0 Sport Huancayo | Torneo Clausura 2023