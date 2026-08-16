Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 La selección nacional se mide ante la ‘vinotinto’ en su última presentación en la justa que se desarrolla en Chile. Sigue las incidencias del encuentro

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 El equipo ‘merengue’ buscará volver a la senda del triunfo ante un rival que llega motivado tras ganarle a Melgar en Arequipa en la última fecha. Conoce todos los detalles de la programación del compromiso

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo: duelo en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘rojo matador’ en casa con el objetivo de reencontrarse con el triunfo tras el empate con Universitario. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por los ‘playoffs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 Después de una larga campaña, la ‘bicolor’ buscará despedirse con una victoria del campeonato internacional. Revisa todos los detalles del choque contra las llaneras