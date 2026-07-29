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Keiko Fujimori y su gobierno quieren eliminar feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”

La propuesta para modificar el régimen de los días no laborables forma parte de la iniciativa que busca delegar facultades al Poder Ejecutivo y contrasta con las recientes declaraciones de la presidenta, quien aseguró que no eliminaría los feriados

Actualmente, Perú tiene 16 feriados al año.
Actualmente, Perú tiene 16 feriados al año. Foto: composición Infobae Perú/Presidencia de la República
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El Gobierno de Keiko Fujimori busca obtener facultades legislativas para impulsar una amplia reforma en distintos ámbitos, entre ellos el laboral. Dentro del proyecto de ley que delega competencias al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario, figura una disposición que permitiría modificar el régimen de los días no laborables y disminuir su cantidad con el objetivo de elevar la productividad.

La propuesta forma parte del capítulo referido a empleo y protección social, donde también se plantean cambios en beneficios laborales, contratación, inspección del trabajo y otros aspectos vinculados al mercado laboral. Sin embargo, la posibilidad de reducir el número de feriados nacionales contrasta con las declaraciones que la propia mandataria brindó pocas horas antes, cuando descartó públicamente esa posibilidad.

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Proyecto autoriza modificar el régimen de feriados

Dentro de las materias incluidas en la delegación de facultades, el Ejecutivo solicita autorización para realizar modificaciones en la legislación laboral. El proyecto de ley contempla cambios relacionados con el empleo juvenil, la inspección del trabajo, la extinción de contratos por causas objetivas, los beneficios laborales y la creación de incentivos por productividad.

En ese mismo apartado aparece una de las medidas que más ha llamado la atención. El texto establece expresamente que el Gobierno podrá "modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad“. De aprobarse la delegación, el Ejecutivo tendría la facultad de emitir decretos legislativos sobre esta materia durante el periodo autorizado por el Congreso.

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La iniciativa forma parte de una reforma laboral más amplia

La delegación de facultades también incluye propuestas para introducir mayor flexibilidad en distintos beneficios laborales. Entre ellas figuran modificaciones a las normas sobre vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), participación en utilidades y horas extras, además de permitir acuerdos entre trabajadores y empleadores dentro de determinados supuestos.

Asimismo, el documento plantea medidas para enfrentar la problemática del empleo juvenil, fortalecer la formalización laboral, ampliar el enfoque preventivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y regular bonos de productividad sin carácter remunerativo, además de otros cambios orientados a dinamizar el mercado de trabajo.

Keiko Fujimori había descartado eliminar los feriados

El planteamiento incluido en la delegación de facultades contrasta con las declaraciones que Keiko Fujimori realizó durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde negó que su administración pretendiera modificar el número de días de descanso obligatorio.

En esa oportunidad, la presidenta afirmó: “Primero, no se dejen guiar por esta serie de rumores. No vamos a eliminar los feriados. Considero que esos fines de semana largos son una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Tampoco vamos a crear más feriados. Vamos a mantener esta cantidad de feriados para promover el turismo. Así es que, por favor, no se inventen ese tipo de narrativas”.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que comenzaran a circular versiones sobre una eventual reducción de los feriados nacionales. Según explicó entonces, mantener el calendario vigente contribuiría a incentivar los viajes dentro del país y a fortalecer la actividad turística, motivo por el cual descartó tanto la eliminación como la creación de nuevas fechas de descanso obligatorio.

El Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales

En la actualidad, Perú tiene 16 feriados nacionales de descanso obligatorio que son aplicables tanto para trabajadores del sector público como del privado. Estas fechas comprenden celebraciones cívicas, históricas y religiosas distribuidas a lo largo del año.

Si finalmente el Congreso aprueba la delegación de facultades y el Ejecutivo decide ejercer la atribución solicitada, el Gobierno tendría la posibilidad de emitir normas para modificar ese régimen y reducir el número de feriados, una medida que, de concretarse, marcaría un cambio respecto de la posición expresada previamente por la presidenta, quien había asegurado públicamente que su gestión mantendría intacto el calendario de días festivos.

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