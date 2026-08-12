Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

Marco Antonio Vinelli Ruiz tuvo a su mando del equipo de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori.

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El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, afirmó que el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo desea enviar al Congreso está pasando “las últimas revisiones” antes de que el gobierno de Keiko Fujimori la presente a la Cámara de Diputados.

En conversación con Exitosa, al ser consultado si este documento será aprobado en el Consejo de Ministros convocado para hoy, Vinelli indicó que “no he recibido todavía la agenda, pero ya estaba en las últimas revisiones el documento final para ser enviado al Congreso de la República”.

Como se recuerda, el pasado 29 de julio se filtró un documento que contenía una serie de medidas que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori buscaba implementar en el marco de un pedido de facultades legislativas.

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Aunque este “borrador” no fue presentado al Congreso, los temas sobre los que se pretendía solicitar facultades enfrentó serios cuestionamientos: la eliminación de feriados, cambios en el Código Penal, fusión o eliminación de entidades estatales, entre otras medidas, enfrentaron críticas por parte de especialistas y los ciudadanos, motivo por el que el Ejecutivo decidió posponer su envío al Legislativo.

Keiko Fujimori viajó a Lambayeque para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

CGTP convoca a movilización nacional el 13 de agosto

En este contexto, la CGTP convocó a una Movilización Nacional para este jueves 13 de agosto en rechazo al proyecto de facultades legislativas, en lo que será la primera protesta de esta magnitud en Lima desde que la mandataria asumió la presidencia.

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El gremio advierte que el proyecto -que no ha sido presentado aún-, filtrado a los medios, contradice el compromiso asumido por el Ejecutivo en el Mensaje Presidencial del 28 de julio, cuando se anunció que no se recortarían los derechos de los trabajadores.

El pronunciamiento distribuido a la prensa por la Confederación General de Trabajadores del Perú señala que el Mensaje Presidencial del 28 de julio y el Proyecto de Ley de Delegación de Facultades Legislativas “guardan serias contradicciones”. Si bien el mensaje reconoció la grave crisis que atraviesa el país —inseguridad ciudadana, corrupción, precariedad de los servicios públicos y desigualdad social—, el gremio sostiene que omitió la responsabilidad del partido de gobierno en la profundización de esos problemas.

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El proyecto habilitaría reformas sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones, la jornada laboral y el pago de horas extras. También alcanzaría la participación en utilidades, los aportes a EsSalud, el sistema previsional, la estabilidad laboral y la protección frente al despido arbitrario.

CGTP convoca a movilización nacional el 13 de agosto. REUTERS/Angela Ponce

A esa lista se suma la posibilidad de crear regímenes laborales especiales con menores derechos para jóvenes, trabajadores de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y otros sectores. La CGTP rechaza esta figura y exige al Congreso que la excluya expresamente de cualquier delegación de facultades al Ejecutivo.

En Lima, la concentración está prevista desde las 4:00 p. m. en la Plaza Dos de Mayo. En las demás regiones del país, las movilizaciones se realizarán conforme a las convocatorias de cada jurisdicción. La CGTP llama a participar a la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, y a toda la ciudadanía.

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