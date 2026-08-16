Pablo Guede dicta sentencia en contra de Kevin Quevedo: “No cuento más con él en Alianza Lima, se lo dije en la cara”

Pablo Guede dicta sentencia en contra de Kevin Quevedo en Alianza Lima. - Crédito: A Presión / AFP

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La última conferencia de prensa de Pablo Guede estuvo más cargada de dudas que de certezas. Ello después de un desempeño declinante de Alianza Lima contra Universidad Técnica de Cajamarca, en Matute. Aunque se consiguió un triunfo ajustado, hubo sensaciones inquietantes acerca del trámite ejercido en casa. Otro tema que se abordó en la comparecencia fue el futuro de Kevin Quevedo.

Acerca de esa cuestión, el profesional argentino no se anduvo con rodeos y dictó sentencia, alineándose con las especulaciones periodísticas que señalaban la salida de Quevedo. Para el líder ‘íntimo’ la marcha del futbolista peruano está resuelta, tal y como se le transmitió de manera directa en la reciente semana.

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Kevin Quevedo ha quedado afuera de las planificaciones de Alianza Lima por medida expresa de Pablo Guede. - Crédito: Difusión

“No cuento más con él, se lo dije en su cara y lo que habló con los jugadores queda entre nosotros”, dijo Guede de una manera tan escueta como frontal delante de los comunicadores, zanjando así cualquier controversial alrededor del asunto.

Con esta postura definitiva, que además cuenta con el respaldo de la parcela directiva, a Kevin Quevedo no le queda más remedio que reunirse con su círculo empresarial para agilizar su salida de Alianza Lima y revisar con detenimiento aquellas propuestas que lleguen sobre la mesa, en especial las provenientes del extranjero.

El entrenador argentino ha retirado de sus planes al seleccionado peruano, quien nunca llegó a acoplarse a los métodos y exigencias del líder 'íntimo'. | VIDEO: FA

Quevedo desmarcado

La suerte de Kevin Quevedo en Matute está echada. Pasó de ser un efectivo inamovible con Néstor Gorosito en el 2025 a ser un puntual descartable en el nuevo ejercicio liguero con Pablo Guede. La razón de su recorte pasa por un tema estrictamente futbolístico.

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Nadie duda que el extremo nacional, que en su momento llegó a ser llamado por la selección peruana como parte de ensayos en un nuevo proceso, cuenta con experiencia y aptitudes en la zona de ataque, pero para una cohesión total y espíritu de colectividad le falta compromiso.

La continuidad de Kevin Quevedo en Alianza Lima también dependía de recuperar espacio bajo el criterio de Pablo Guede. - Crédito: Difusión

De eso se ha dado cuenta Guede, que en cada una de las sesiones preparatorias de la semana en los complejos de Esther Grande Bentín (EGB) supervisó con preocupación el desenvolvimiento de un Quevedo renuente a los trabajos de carácter táctico y al esfuerzo grupal, sello íntegro del argentino.

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A ello se agrega una actitud díscola de un Kevin Quevedo que ha sido incapaz de aprovechar la presencia de un entrenador potenciador como Pablo Guede, que ha optado por recortar sus planes al peruano para apostar decididamente por otros jugadores entregados al colectivo por encima del individualismo en La Victoria.

El atacante estuvo ausente en los últimos partidos de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

Capítulo cerrado

Kevin Quevedo es un futbolista cuya trayectoria está estrechamente ligada a Alianza Lima. Su primera etapa en el club, comprendida entre 2017 y 2019, se caracterizó por un ritmo intenso y episodios de indisciplina específicos.

El impulso definitivo en su carrera dentro de La Victoria se produjo bajo la conducción de Pablo Bengoechea. El entrenador uruguayo depositó su confianza en el joven delantero, proporcionándole consejos orientados a que no se desviara del camino profesional.

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Kevin Quevedo fue un efectivo vital en Alianza Lima en el 2025. - Crédito: AFP

El punto más alto de su rendimiento se registró durante la gestión del fallecido Miguel Ángel Russo. El técnico argentino optó por acercar a Quevedo al área rival, decisión que se tradujo en un notable incremento de su eficacia goleadora, alcanzando un registro de 17 anotaciones en ese ciclo.

A mediados de 2024, Kevin Quevedo regresó a Alianza Lima después de experiencias irregulares tanto en el fútbol local como en el extranjero. Su explosión definitiva se produjo al año siguiente bajo el mando de Néstor Gorosito, destacándose como goleador en la Copa Libertadores y en la Liga 1, consolidando así su perfil de atacante determinante para el equipo, algo que se desvirtuó en el 2026 hasta confirmarse su adiós de Matute.

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