JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

Guillermo Bocangel y Kenji Fujimori.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la exclusión de Guillermo Bocángel Weydert de la carrera por el Gobierno Regional de Huánuco al rechazar la apelación de Renovación Popular contra el fallo que declaró improcedente su candidatura. La decisión cierra definitivamente la puerta electoral al excongresista, conocido como uno de los ‘Avengers’ de Kenji Fujimori, condenado por tráfico de influencias por el caso ‘Mamanivideos’.

La historia de Bocángel con la justicia arranca en 2018, cuando una serie de videos revelaron cómo él, junto a Kenji Fujimori y el excongresista Bienvenido Ramírez, negociaba votos para impedir la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio de obras y cargos en entidades del Estado. Ese episodio le costó el desafuero y la expulsión de su bancada. Cuatro años después, el 25 de noviembre de 2022, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó, en calidad de autor, a cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad. El 9 de enero de 2024, la Sala Penal Permanente confirmó la condena aunque convirtió la pena efectiva en suspendida por un plazo de cuatro años.

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Pese a ello, Bocángel Weydert intentó postular a gobernador regional de Huánuco por Renovación Popular Perú, llevando como candidata a vicegobernadora a la excongresista Lusmila Pérez Espíritu. En su propia declaración jurada de hoja de vida, el excongresista reconoció que la condena existía y que la pena se encontraba en cumplimiento.

Así, el JEE de Huánuco declaró improcedente la inscripción el 13 de julio de 2026. El organismo electoral verificó que el delito de tráfico de influencias reales agravado, por el que Bocángel fue condenado en su condición de congresista, se encuadra en la categoría de delitos dolosos de corrupción de funcionarios, lo que activa el impedimento para postular. Y es que la norma prohíbe la postulación de quienes hayan sido condenados por esos delitos aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Al caer la candidatura a gobernador, también cayó la candidatura de Pérez Espíritu.

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El Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara infundado un recurso de apelación de Renovación Popular Perú y confirma la inadmisibilidad de una candidatura regional para Huánuco en las Elecciones 2026.

Apelación fallida

Renovación Popular apeló la decisión argumentando que el JEE interpretó de forma insuficientemente motivada el impedimento pues, dijeron, el tráfico de influencias no aparece mencionado de manera expresa en esa disposición; que no se valoraron los alcances de una resolución de la Corte Suprema de 2025 que habría delimitado los efectos de la inhabilitación; que la restricción carecía de un examen de proporcionalidad reforzado; y que el impedimento de postular a quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso supuestamente se aplicó de forma retroactiva.

El pleno del JNE rechazó cada uno de esos argumentos. Sobre la supuesta falta de mención, el tribunal precisó que el tráfico de influencias está tipificado en el artículo 400 del Código Penal y ubicado sistemáticamente en la sección denominada “Corrupción de funcionarios”.

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Sobre la resolución de la Corte Suprema de 2025, el JNE subrayó que ese pronunciamiento solo resolvió una incidencia sobre el cómputo de la inhabilitación penal y que no dejó sin efecto la sentencia condenatoria ni dispuso la rehabilitación integral del candidato.

En cuanto a la retroactividad, el tribunal señaló que la sentencia de primera instancia fue emitida el 25 de noviembre de 2022, con posterioridad a la incorporación del artículo 34-A a la Constitución, por lo que la norma se aplica de manera inmediata para evaluar la aptitud electoral del candidato.

El JNE también descartó la pretensión alternativa de mantener únicamente la candidatura de Pérez Espíritu a la vicegobernación. El reglamento de inscripción es claro al establecer que si se declara improcedente al candidato a gobernador, la fórmula no se inscribe.

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