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Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

La senadora de Ahora Nación defendió que el museo siga bajo la órbita del Ministerio de Cultura y cuestionó los antecedentes del ministro Ernesto Álvarez en materia de derechos humanos

Ruth Luque cuestiona propuesta de Ernesto Álvarez de trasladar el LUM al sector Justicia.
Ruth Luque cuestiona propuesta de Ernesto Álvarez de trasladar el LUM al sector Justicia.
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La senadora Ruth Luque, de la bancada Ahora Nación, rechazó la propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, de trasladar la administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) desde el Ministerio de Cultura hacia su cartera. La legisladora lo hizo en términos categóricos durante su participación en el programa Prueba de Fuego de RPP TV.

“Lo que aquí hay es un sesgo que ya el fujimorismo había hecho años atrás sobre el lugar de la memoria, que tiene un sesgo abiertamente ideológico. Este es un espacio de memoria. Qué bueno que hoy la gente lo visite más, ojalá que de verdad los políticos vayan, porque ellos han vendido una historia de que este espacio sería un espacio donde no está hablando de lo que ha sucedido”, afirmó Luque, quien añadió que el LUM “coloca desde diversos escenarios las responsabilidades” y recuerda tanto el rol de las organizaciones subversivas como hechos concretos atribuidos a las Fuerzas Armadas y la Policía.

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Frente al argumento de que el Minjusdh podría ser un ámbito más pertinente por su vínculo con los derechos humanos y las reparaciones pendientes del conflicto armado interno, Luque respondió recordando cuáles son las competencias reales de esa cartera.

LUM: Lugar de la Memoria
LUM: Lugar de la Memoria

“El Ministerio de Justicia, digamos, por las políticas que desarrolla, está básicamente vinculado a gestiones respecto al Instituto Nacional Penitenciario, respecto a opiniones sobre modificaciones al Código Penal. Su gestión es distinta”, señaló, para concluir que trasladar el LUM al Minjusdh “más bien pretende reorientar, delinear de otra manera este espacio”.

La senadora defendió la continuidad del LUM bajo la órbita del Ministerio de Cultura y argumentó que el museo ha funcionado con relativa estabilidad desde su creación. “El Lugar de la Memoria, desde el momento que fue creada y desde el momento que fue respaldado por el sistema estatal, incluso por diversas embajadas, ha estado en el Ministerio de Cultura. Y hasta ahora, lo que se ha sabido, es una declaración del ministro de Justicia, cuando ni siquiera el actual ministro de Cultura ha opinado”, apuntó Luque, quien agregó que el espacio ha logrado mantener una postura que trasciende los sesgos políticos de turno, con visitas regulares de estudiantes y jóvenes.

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Beingolea descarta cierre del LUM

Alberto Beingolea, ministro de Cultura, descartó el cierre del LUM desde el inicio de su gestión, aunque con matices que no pasaron inadvertidos. “Ya lo dije bien clarito, no voy a cerrar el LUM, te lo digo clarito, para que no haya ninguna duda”, afirmó en una entrevista con RPP realizada a inicios de agosto, en medio de visitas masivas de ciudadanos al museo motivadas por el temor a que el gobierno de Keiko Fujimori alterara su narrativa sobre la violencia estatal durante el conflicto armado interno.

El titular del Ministerio de Cultura (Mincul) advirtió, no obstante, que “se acabaron los privilegios de una manera única de pensar” y prometió terminar con lo que definió como el predominio de la izquierda en la política cultural del Estado. Hasta la fecha, Beingolea no se pronunció sobre la propuesta de traslado planteada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

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