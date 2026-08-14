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Joven con casi cuatro meses de embarazo fue asesinada a balazos frente a su madre en Ventanilla: acababa de salir de casa

La familia de la víctima pide identificar a los responsables del crimen y espera que las cámaras de seguridad ayuden a esclarecer el ataque

Una calle con edificios de ladrillo y concreto, postes de luz, cables, señales de tráfico y una cinta amarilla de seguridad. Varios hombres están en la calle
Personal de investigación trabaja en la escena del crimen donde Katherine Pachas fue asesinada en el asentamiento humano Nuevo Pachacútec, Ventanilla, Callao. (Captura Exitosa Noticias)
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Una joven de 20 años, embarazada de casi cuatro meses, fue asesinada a balazos frente a su propia madre cuando salía de su vivienda para dirigirse a trabajar. El crimen ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el asentamiento humano Nuevo Pachacútec, en Ventanilla, Callao.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre interceptó a Katherine Pachas y le disparó en reiteradas ocasiones. Vecinos de la zona señalaron que el atacante vestía ropa oscura y llevaba una capucha. Tras cometer el crimen, habría escapado en una motocicleta junto a otro sujeto que lo esperaba cerca del lugar.

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La joven fue trasladada de emergencia al centro de atención primaria Hermana María Donrose Sutmöller, pero las heridas que sufrió fueron mortales. Sus familiares confirmaron que el bebé que esperaba también perdió la vida. La Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer el asesinato y determinar quiénes participaron en el ataque.

Una joven de 20 años, con casi cuatro meses de embarazo, fue asesinada a balazos frente a su madre cuando salía de su vivienda para dirigirse a trabajar en Nuevo Pachacútec, Ventanilla. La Policía halló 13 casquillos en la escena y revisa cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los responsables. Fuente: Exitosa Noticias

Joven gestante fue atacada frente a su madre cuando salía de casa

Según los testimonios recogidos en la zona, Katherine Pachas se disponía a salir de su casa para acudir a su centro de trabajo cuando fue atacada. La joven se encontraba junto a su madre, quien presenció los disparos y pidió ayuda tras el ataque.

Una vecina contó a Exitosa Noticias que se levantó al escuchar los gritos y salió de su vivienda para saber qué había ocurrido. “En ese momento comenzó a gritar la vecina. Poquito ya comenzó a pedir auxilio su mamita”, relató durante la cobertura.

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La residente también recordó que Katherine estaba ilusionada con su embarazo. Según contó, en una conversación reciente la joven le había pedido que no se olvidara de ella durante Navidad porque para entonces ya tendría a su bebé. “Contesta estaba con su bebé, pero ¿cómo? Yo no entiendo quién le pudo matar, de verdad”, expresó la vecina, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Dos policías científicos trabajan en una calle de tierra con marcadores de evidencia, con la foto de una mujer de cabello oscuro en recuadro
Efectivos de la Policía Científica examinan la escena del asesinato de Katherine Pachas, una joven embarazada, en el asentamiento humano Nuevo Pachacútec, Ventanilla, Callao. (Composición: Infobae Perú)

Policía halló 13 casquillos y revisa cámaras de seguridad

Tras el ataque, agentes de la Comisaría PNP Pachacútec llegaron hasta el lugar y establecieron un perímetro para facilitar las diligencias. Los peritos de Criminalística recogieron evidencias en la vía pública y encontraron 13 casquillos de bala.

Los testimonios recogidos por los medios señalan que el atacante habría utilizado un arma de fuego y que, después de disparar contra la joven, corrió hacia una motocicleta. En ese vehículo lo esperaba otra persona, con quien escapó del lugar. La Policía trabaja en la reconstrucción de estos movimientos.

Una de las principales evidencias para esclarecer el crimen son las cámaras de seguridad instaladas cerca de la vivienda. Según informó Exitosa, una cámara habría registrado el momento del ataque y las imágenes ya se encuentran en manos de la Policía Nacional. El material podría ayudar a identificar al autor de los disparos y a la persona que lo esperaba en la motocicleta.

Familia pide identificar a los responsables

Alexis, padrastro de Katherine Pachas, conversó con Exitosa Noticias y señaló que la familia no sospecha de ninguna persona. También descartó que la joven hubiera tenido problemas conocidos con otras personas y afirmó que mantenía una relación de varios años con su pareja.

Dos policías examinan un terreno con marcadores de evidencia amarillos numerados. Uno está de pie y otro agachado, cerca de una edificación
Agentes de la Policía Nacional examinan la escena del crimen donde Katherine Pachas fue asesinada en Nuevo Pachacútec, Ventanilla, Callao. (Composición: Infobae Perú)

No sospechamos de nadie”, respondió al ser consultado sobre el entorno de la joven. El familiar explicó que Katherine llevaba aproximadamente dos o tres años de relación y que, por ahora, esperan que las diligencias policiales permitan establecer qué ocurrió y quién estuvo detrás del ataque.

El padrastro pidió a las autoridades investigar el caso y encontrar a los responsables. “Que siempre busquen a los que asesinaron en esta ocasión”, señaló a Exitosa al expresar el pedido de justicia de la familia.

Mientras avanzan las investigaciones, los vecinos de Pachacútec, Ventanilla, recuerdan a Katherine como una joven que esperaba con ilusión el nacimiento de su hijo. Las cámaras de seguridad, los casquillos encontrados en la escena y los demás elementos recogidos por los peritos serán parte de las diligencias destinadas a esclarecer el asesinato.

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