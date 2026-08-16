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Senamhi: calor extremo en la costa norte y lloviznas continuarán hasta el 19 de agosto en estas regiones del Perú

El aviso oficial prevé sol fuerte, viento y alta radiación en varias regiones, mientras el litoral tendrá humedad, nubosidad y sensación de frío con seguimiento diario de las autoridades

Lluvia en Lima: Intensa llovizna, bajas temperaturas y neblina se registró en varios distritos de la capital. (Infobae/Paula Elizalde)
El Senamhi alertó por la continuidad de fenómenos meteorológicos extremos en la costa y sierra del Perú hasta el 19 de agosto. (Infobae/Paula Elizalde)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta sobre la continuidad de fenómenos meteorológicos extremos en la costa y sierra del Perú, con temperaturas máximas que alcanzarán niveles inusuales y lloviznas persistentes en diversos departamentos hasta el miércoles 19 de agosto.

Según el Senamhi, el pronóstico oficial indica que la costa norte del país experimentará temperaturas diurnas elevadas, con valores extremos entre 28 °C y 36 °C. Además, se prevé un aumento significativo de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h en horas de la tarde.

Estas condiciones afectarán, entre otras, a las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao.

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Al mismo tiempo, la costa peruana enfrentará la continuidad de lloviznas de moderada a extrema intensidad, fenómeno que impactará los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Tacna y la provincia constitucional del Callao.

El evento, que se extiende desde el lunes 17 hasta el miércoles 19 de agosto, estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento y una mayor cobertura nubosa, lo que potenciará la sensación de frío en zonas cercanas al litoral.

Fenómenos previstos

El Senamhi detalló que en la lluvia costera se esperan acumulados cercanos a 0,5 mm/día en La Libertad y Áncash, aproximadamente 1 mm/día en Lima e Ica, hasta 3,7 mm/día en Arequipa y alrededor de 2,2 mm/día en Tacna y Moquegua. Además, se anticipa niebla y neblina durante las noches y las primeras horas de la mañana en sectores próximos al mar.

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En cuanto al calor extremo, la temperatura máxima oscilará entre 24 °C y 30 °C en la costa central, entre 23 °C y 32 °C en la costa sur y, para la sierra, entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte, 17 °C y 29 °C en la sierra central y de 14 °C a 25 °C en la sierra sur. La escasa nubosidad durante el mediodía contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta, según lo informado por el Senamhi.

Este Vórtice Ciclónico Costero favorece a las condiciones de cielo cubierto, llovizna localizada y nubosidad.
La niebla y la neblina se presentarán durante la noche y la mañana en sectores cercanos al mar, junto con mayor nubosidad y sensación de frío.

Recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con base en los avisos del Senamhi, exhortó a la población de las regiones afectadas a tomar medidas preventivas ante ambos fenómenos meteorológicos. Para el caso de las lloviznas, Indeci recomendó reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

Además, sugirió verificar que las rutas de evacuación se mantengan despejadas y señalizadas, y que los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías estén disponibles para responder ante posibles emergencias, como deslizamientos y huaicos.

En lo referente al aumento de la temperatura diurna, Indeci aconsejó el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta para quienes deban exponerse al sol. También insistió en la importancia de beber líquidos en abundancia, evitar la exposición directa a los rayos solares y optar por ropa de colores claros. Mantener una ventilación adecuada en viviendas y centros de trabajo figura entre las recomendaciones prioritarias recogidas por el organismo oficial.

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Monitoreo y coordinación

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependiente del Indeci, mantiene una labor diaria de monitoreo en los departamentos alertados. La institución coordina permanentemente con autoridades regionales y locales el seguimiento de los efectos asociados a estos fenómenos, tanto en la costa como en la sierra peruana.

La continuidad de lloviznas y calor extremo hasta el 19 de agosto representa una combinación inusual de riesgos para varias regiones del país, según lo informado por el Senamhi y replicado en los comunicados oficiales del Indeci. Las autoridades insisten en la necesidad de seguir atentamente las recomendaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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