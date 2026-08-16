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Lima registra dos sismos en menos de cuatro horas hoy 16 de agosto: estas son las recomendaciones del Indeci

El Instituto Geofísico del Perú ubicó los epicentros en el mar frente a la costa de Cañete y confirmó que los eventos ocurrieron a la 1:51 y 4:42, con percepción leve en la población

Temblor de magnitud 5.0 se sintió en Lima. (Foto: Google Maps)
Lima y parte de Cañete registraron dos sismos durante la madrugada del 16 de agosto de 2026 con menos de cuatro horas de diferencia. (Google Maps)
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La ciudad de Cañete, ubicada en Lima, experimentó dos sismos en un intervalo menor a cuatro horas durante la madrugada de hoy, domingo 16 de agosto de 2026. De acuerdo con la información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), ambos movimientos telúricos tuvieron epicentro en el mar, frente a las costas de Chilca.

El primer movimiento sísmico se registró a la 1:51 de la madrugada. Según los reportes del Centro Sismológico Nacional y el boletín informativo del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional), este evento alcanzó una magnitud de 3.4 y tuvo una profundidad de 40 kilómetros. El epicentro se ubicó en el mar, a 14 kilómetros al suroeste de Chilca, en la región de Cañete, Lima. La intensidad alcanzada fue II-III en la escala de Mercalli.

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Los parámetros exactos del primer sismo fueron:

  • Magnitud: 3.4
  • Profundidad: 40 km
  • Intensidad: II-III Chilca
  • Epicentro: mar, 14 km al suroeste de Chilca
  • Latitud: -12.60
  • Longitud: -76.83
  • Hora local: 01:51:04
Vista general de una multitud de personas en una calle urbana con edificios altos y vehículos estacionados bajo un cielo nublado
Cientos de trabajadores de oficinas y locales comerciales participan en el II Simulacro Nacional Multipeligro en Miraflores, Lima. (Infobae / Marlon Carrasco)

Segundo sismo en Lima

Menos de cuatro horas después, a las 4:42 de la mañana, un nuevo movimiento telúrico fue registrado por el IGP. Este segundo sismo presentó una magnitud de 3.5 y una profundidad de 55 kilómetros. El epicentro también se localizó en el mar, esta vez a 34 kilómetros al oeste de Chilca. La intensidad reportada fue II-III en Chilca y II en Lima, según el boletín del COEN.

Los parámetros del segundo evento fueron:

  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 55 km
  • Intensidad: II-III Chilca; II Lima
  • Epicentro: mar, 34 km al oeste de Chilca
  • Latitud: -12.55
  • Longitud: -77.05
  • Hora local: 04:42:55

Reportes de intensidades

Ambos sismos fueron percibidos por la población de Lima y Cañete con intensidades consideradas leves a moderadas, sin reportes de daños materiales ni personales.

El Centro Sismológico Nacional, a través de sus canales oficiales, confirmó que la intensidad de los eventos se situó en el rango II-III en la escala de Mercalli Modificada, lo que corresponde a movimientos débiles a ligeros, principalmente sentidos por personas en reposo o en pisos altos.

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El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima.
Los dos sismos presentaron intensidades de II-III en Chilca, y el segundo temblor también fue percibido con intensidad II en Lima. (Infobae)

Asismet, plataforma que monitorea eventos sísmicos, astronómicos y meteorológicos, corroboró la información de los dos sismos, precisando que el segundo temblor fue percibido en Lima y resaltó la cercanía temporal entre ambos eventos, situación poco frecuente en la región central del país.

Recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el COEN difundieron recomendaciones a la población para estar preparados ante nuevos movimientos sísmicos.

El Indeci, a través de sus redes sociales y boletines oficiales, exhortó a la ciudadanía a repasar o elaborar el Plan Familiar de Emergencia, revisar los artículos del Combo de la Supervivencia (mochila para emergencias y caja de reserva), conservar la calma y ubicarse en zonas seguras en caso de sismo. Además, el organismo recordó la importancia de alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y no salir a la calle si no es estrictamente necesario.

Mochila de emergencia
Indeci recomendó en Lima y Cañete revisar el Plan Familiar de Emergencia, la mochila para emergencias y la caja de reserva ante nuevos sismos. (Andina)

Las recomendaciones específicas incluyen:

  • Repasar o elaborar el Plan Familiar de Emergencia
  • Revisar la mochila para emergencias y la caja de reserva
  • Conservar la calma y ubicarse en zonas seguras al inicio de un sismo
  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

El COEN también solicitó a las oficinas de gestión del riesgo de desastres difundir el contenido de sus boletines y apoyar en la organización comunitaria para la respuesta ante emergencias.

Monitoreo permanente

El IGP mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica en el litoral peruano y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. Los reportes de los dos sismos han servido para reforzar la importancia de la prevención y la preparación ante eventos telúricos, recordando la ubicación geográfica de Lima y la costa central dentro de una zona de alta sismicidad.

Las autoridades reiteran que, aunque los movimientos registrados no ocasionaron daños, la preparación y la calma son fundamentales ante cualquier emergencia sísmica.

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