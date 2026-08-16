Mundial de comidas de Ibai: ¿Cómo elegir el plato que representará al Perú?

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El creador de contenido español Ibai Llanos anunció el inicio de una nueva edición del llamado mundial de comidas, una competencia virtual que reúne los platos principales más representativos de diferentes países.

El evento busca que la audiencia sea quien elija tanto los países participantes como los platos que los representarán, repitiendo la dinámica que en 2025 coronó al Perú como ganador del mundial de desayunos con el tradicional pan con chicharrón.

De acuerdo con lo expuesto por Ibai Llanos en sus plataformas, la competencia de este año girará en torno a los platos principales, abriendo la convocatoria a que los usuarios propongan y seleccionen cuál será el platillo que presentará a su nación.

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A través de su video en TikTok detalla que el objetivo es construir una lista de 16 países y 16 platos, que se enfrentarán en rondas eliminatorias para determinar cuál es el favorito internacional.

Ibai Llanos lanza el mundial de comidas, el público decide el plato que representará a Perú| Ibai Llanos

¿Cómo elegir el plato que representará al Perú en el mundial de comidas?

Quienes deseen postular un plato deben comentar en las publicaciones oficiales de Ibai Llanos, mencionando que son de Perú y sugiriendo el plato principal que consideran más emblemático, tradicional o popular. Selección popular: Los platos sugeridos por la comunidad peruana serán evaluados en función de la cantidad de menciones y el consenso logrado entre los participantes. Ejemplos recurrentes de la gastronomía nacional son el ceviche, el lomo saltado y la causa limeña. Anuncio de participantes: Una vez finalizadas las propuestas, Ibai Llanos comunicará públicamente cuáles son los 16 países seleccionados y qué platos los representarán en el torneo. Inicio de las rondas: El mundial de comidas comenzará con enfrentamientos directos entre los platos elegidos, donde el público votará para decidir quién avanza a la siguiente fase. Votación final: A través de las redes sociales y plataformas oficiales de Ibai Llanos, los seguidores podrán emitir su voto en cada ronda. El plato peruano que resulte elegido competirá hasta la instancia final si obtiene el respaldo suficiente del público internacional.

Pan con chicharrón, el ganador de la batalla de desayunos

El creador de contenido Ibai Llanos anuncia su torneo 'Mundial de Comidas', donde países como Perú y España competirán con sus platos representativos. (Infobae Perú/Tiktok/@Ibaillanos)

En 2025, el pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del mundo tras una votación digital organizada por Ibai Llanos. El resultado generó una ola de entusiasmo en todo Perú, donde familias se congregaron en plazas, mercados y restaurantes para seguir el anuncio de la final desde pantallas gigantes instaladas. El clásico sánguche peruano se convirtió en símbolo de orgullo nacional durante una jornada colmada de emoción.

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La competencia estuvo reñida hasta el último momento. Perú obtuvo 12,8 millones de votos, superando a Venezuela por una diferencia de solo 200.000 votos. Al confirmarse la victoria, se desataron festejos masivos con cantos, bailes y banderas, mientras Ibai Llanos presentó la sartén dorada como trofeo oficial del certamen y rindió homenaje a la cultura gastronómica peruana.

La demanda creció notablemente y muchos locales aprovecharon la ocasión para ofrecer el pan con chicharrón sin costo, lo que fortaleció aún más el sentido de comunidad y orgullo nacional.