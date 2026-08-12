Silvia Cornejo responde por qué perdonó tantas veces a Jean Paul Gabuteau: “Me entregué ciegamente a él”

Silvia Cornejo explica por qué perdonó tantas infidelidades a Jean Paul Gabuteau

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Durante una reciente conversación telefónica con el programa Magaly TV: La Firme, Silvia Cornejo confirmó el final de su relación con Jean Paul Gabuteau y explicó los motivos que la llevaron a perdonarlo en varias ocasiones antes de tomar la decisión definitiva de separarse. La exconductora de televisión habló abiertamente sobre el difícil proceso que enfrentó al ver cómo su expareja fue captado nuevamente junto a Analía Jiménez.

La noticia de la ruptura se produjo después de la difusión de fotografías en las que Jean Paul Gabuteau aparece besando a Analía Jiménez durante una salida nocturna en Lima. Según recordó Magaly TV: La Firme, no es la primera vez que estas situaciones ocurren, ya que existen antecedentes de encuentros entre Gabuteau y Jiménez en distintas circunstancias. Este último episodio, sin embargo, marcó un punto de inflexión para la exmodelo, quien decidió poner fin a una relación de más de una década.

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Silvia Cornejo reprochó a Jean Paul Gabuteau que no eligiera irse con Analía Jiménez durante las separaciones de la pareja.

¿Por qué perdonó tanto?

Al ser consultada sobre las razones que la llevaron a perdonar repetidas veces a Gabuteau, Silvia Cornejo manifestó que sus sentimientos y la esperanza de un cambio genuino influyeron en sus decisiones.

“Así es, a veces uno cuando se entrega de corazón y yo me enamoré y me entregué ciegamente a él. Uno siempre quiere creer en el cambio de las personas, en el que van a mejorar, en que todo va cambiar”, reconoció Cornejo durante la entrevista. La exconductora resaltó que siempre buscó apostar por la buena fe de las personas y que su prioridad era mantener la estabilidad de su familia.

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Analía Jiménez ha sido captada con Jean Paul Gabuteau en varias oportunidades, mientras estaba con Silvia Cornejo?

Las oportunidades que ofreció a Gabuteau se vieron marcadas por distintos incidentes, entre ellos enfrentamientos en lugares públicos y episodios anteriores con Analía Jiménez, según detalló la producción del programa. A pesar de las dificultades, Cornejo insistió en que su actitud se sustentó en el deseo de ver una transformación real en la conducta de su pareja.

“Por más que hayan pasado estas cosas duras, yo no voy a dejar de creer en las personas, yo siempre voy a creer en la buena fe de las personas, pero todo tiene un límite y ese límite llegó”, afirmó la exconductora de América TV, en declaraciones recogidas por Magaly TV: La Firme. La aparición de nuevas imágenes y la reiteración de conductas previas terminaron por establecer un punto final en la relación.

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Silvia Cornejo y Jean Paul aparecen sonrientes y cercanos en una fotografía tomada en el interior de un establecimiento.

El final definitivo

La decisión de Silvia Cornejo de terminar su vínculo con Gabuteau parece irrevocable. “Al menos estoy tranquila porque sentí que yo di ya todo por esta relación de 11 años que he tenido con Jean Paul y ya no más. Ya mi cuerpo y mi cabeza, todo ya es un tema que digo hasta aquí llegó, es un punto final”, expresó la exmodelo, resaltando que el proceso ha sido doloroso pero necesario para su bienestar personal.

En el transcurso de la entrevista, Cornejo también recordó que, en ocasiones anteriores, optó por aceptar las explicaciones de Gabuteau y dejar atrás los episodios conflictivos. “Siempre había un motivo que él me decía cómo habían pasado las cosas, el por qué, cosa que ya no quiero mencionarla porque son cosas que dejé atrás. Yo soy de las personas que no guarda rencor, si yo perdono, perdono de corazón”, añadió. Este enfoque le permitió intentar preservar la armonía familiar durante varios años, a pesar de las dificultades que atravesaron como pareja.

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No obstante, la situación actual marcó una diferencia sustancial en la postura de Silvia Cornejo. La exconductora decidió mantener en reserva la última explicación recibida de Gabuteau tras la difusión de las imágenes en el programa ‘Amor y Fuego’. “Si me ha dado una explicación el día de hoy, la cual prefiero mantenerla reservada, pero yo ya no voy a creer más. Yo ya no quiero escuchar más y yo ya no voy a perdonar más. Esto es muy fuerte y más en el estado en el que estoy, creo que ningún ser humano haría esto de corazón. Yo quiero pensar que todo va pasar muy pronto nada más”, expresó ante las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Silvia Cornejo confirma su separación con Paul Gabuteau tras infidelidad.