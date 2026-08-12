Perú
Agregar Infobae enGoogle

Silvia Cornejo responde por qué perdonó tantas veces a Jean Paul Gabuteau: “Me entregué ciegamente a él”

Tras la difusión de imágenes comprometiendo a Gabuteau y Analía Jiménez, Cornejo detalla las razones que la llevaron a dar oportunidades y explica por qué el límite llegó ahora

Silvia Cornejo explica por qué perdonó tantas infidelidades a Jean Paul Gabuteau
Silvia Cornejo explica por qué perdonó tantas infidelidades a Jean Paul Gabuteau
Guardar

Durante una reciente conversación telefónica con el programa Magaly TV: La Firme, Silvia Cornejo confirmó el final de su relación con Jean Paul Gabuteau y explicó los motivos que la llevaron a perdonarlo en varias ocasiones antes de tomar la decisión definitiva de separarse. La exconductora de televisión habló abiertamente sobre el difícil proceso que enfrentó al ver cómo su expareja fue captado nuevamente junto a Analía Jiménez.

La noticia de la ruptura se produjo después de la difusión de fotografías en las que Jean Paul Gabuteau aparece besando a Analía Jiménez durante una salida nocturna en Lima. Según recordó Magaly TV: La Firme, no es la primera vez que estas situaciones ocurren, ya que existen antecedentes de encuentros entre Gabuteau y Jiménez en distintas circunstancias. Este último episodio, sin embargo, marcó un punto de inflexión para la exmodelo, quien decidió poner fin a una relación de más de una década.

PUBLICIDAD

Montaje de tres fotografías. Una mujer de cabello castaño y blusa blanca. Un hombre con cabello entrecano, barba y chaqueta de cuero. Otra mujer en círculo
Silvia Cornejo reprochó a Jean Paul Gabuteau que no eligiera irse con Analía Jiménez durante las separaciones de la pareja.

¿Por qué perdonó tanto?

Al ser consultada sobre las razones que la llevaron a perdonar repetidas veces a Gabuteau, Silvia Cornejo manifestó que sus sentimientos y la esperanza de un cambio genuino influyeron en sus decisiones.

Así es, a veces uno cuando se entrega de corazón y yo me enamoré y me entregué ciegamente a él. Uno siempre quiere creer en el cambio de las personas, en el que van a mejorar, en que todo va cambiar”, reconoció Cornejo durante la entrevista. La exconductora resaltó que siempre buscó apostar por la buena fe de las personas y que su prioridad era mantener la estabilidad de su familia.

PUBLICIDAD

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?
Analía Jiménez ha sido captada con Jean Paul Gabuteau en varias oportunidades, mientras estaba con Silvia Cornejo?

Las oportunidades que ofreció a Gabuteau se vieron marcadas por distintos incidentes, entre ellos enfrentamientos en lugares públicos y episodios anteriores con Analía Jiménez, según detalló la producción del programa. A pesar de las dificultades, Cornejo insistió en que su actitud se sustentó en el deseo de ver una transformación real en la conducta de su pareja.

“Por más que hayan pasado estas cosas duras, yo no voy a dejar de creer en las personas, yo siempre voy a creer en la buena fe de las personas, pero todo tiene un límite y ese límite llegó”, afirmó la exconductora de América TV, en declaraciones recogidas por Magaly TV: La Firme. La aparición de nuevas imágenes y la reiteración de conductas previas terminaron por establecer un punto final en la relación.

Dos personas, mujer con cabello largo, chaqueta de mezclilla y blusa roja; hombre con barba, camiseta blanca. Fondo con mural de gallo, flotadores y mesas
Silvia Cornejo y Jean Paul aparecen sonrientes y cercanos en una fotografía tomada en el interior de un establecimiento.

El final definitivo

La decisión de Silvia Cornejo de terminar su vínculo con Gabuteau parece irrevocable. “Al menos estoy tranquila porque sentí que yo di ya todo por esta relación de 11 años que he tenido con Jean Paul y ya no más. Ya mi cuerpo y mi cabeza, todo ya es un tema que digo hasta aquí llegó, es un punto final”, expresó la exmodelo, resaltando que el proceso ha sido doloroso pero necesario para su bienestar personal.

En el transcurso de la entrevista, Cornejo también recordó que, en ocasiones anteriores, optó por aceptar las explicaciones de Gabuteau y dejar atrás los episodios conflictivos. “Siempre había un motivo que él me decía cómo habían pasado las cosas, el por qué, cosa que ya no quiero mencionarla porque son cosas que dejé atrás. Yo soy de las personas que no guarda rencor, si yo perdono, perdono de corazón”, añadió. Este enfoque le permitió intentar preservar la armonía familiar durante varios años, a pesar de las dificultades que atravesaron como pareja.

No obstante, la situación actual marcó una diferencia sustancial en la postura de Silvia Cornejo. La exconductora decidió mantener en reserva la última explicación recibida de Gabuteau tras la difusión de las imágenes en el programa ‘Amor y Fuego’. “Si me ha dado una explicación el día de hoy, la cual prefiero mantenerla reservada, pero yo ya no voy a creer más. Yo ya no quiero escuchar más y yo ya no voy a perdonar más. Esto es muy fuerte y más en el estado en el que estoy, creo que ningún ser humano haría esto de corazón. Yo quiero pensar que todo va pasar muy pronto nada más”, expresó ante las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Silvia Cornejo confirma su separación con Paul Gabuteau tras infidelidad.
Silvia Cornejo confirma su separación con Paul Gabuteau tras infidelidad.

Temas Relacionados

Silvia CornejoJean Paul Gabuteauperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joven con discapacidad física denuncia maltrato en Reniec tras declarar voluntad de ser donante de órganos

El usuario Chalito Calienes narró a través de sus redes sociales la experiencia que vivió cuando fue a realizar la renovación de su Documento Nacional de Identidad

Joven con discapacidad física denuncia maltrato en Reniec tras declarar voluntad de ser donante de órganos

Abogado de Naldy Saldaña afirma que integrante de La Bella Luz admitió ante las autoridades conocer el acoso de César Sánchez

Ysrael Castillo dio detalles de la audiencia a la que acudieron las integrantes de la agrupación de cumbia tras la denuncia de Naldy Saldaña

Abogado de Naldy Saldaña afirma que integrante de La Bella Luz admitió ante las autoridades conocer el acoso de César Sánchez

Receta de pollo a la limeña

Aprende cómo preparar pollo a la limeña paso a paso. Una receta peruana fácil y sabrosa con pollo, ají amarillo, cebolla y tomate, ideal para acompañar con arroz blanco y papas.

Receta de pollo a la limeña

“Los títulos Alianza Lima no serían los mismos si Universitario estaba en la Liga”, el ácido comentario de directivo de la ‘U’

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de los ‘cremas’, desmereció el tricampeonato de las ‘blanquiazules’ en la Liga Peruana de Vóley. También mandó indirecta a San Martín por polémico fichaje de Aixa Vigil

“Los títulos Alianza Lima no serían los mismos si Universitario estaba en la Liga”, el ácido comentario de directivo de la ‘U’

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El equipo peruano buscará dar el golpe ante el cuadro europeo en San Felipe por un lugar entre los ocho mejores del planeta en la categoría. Sigue las incidencias del crucial encuentro

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”

Alberto Jordán, excandidato de Renovación Popular, es el nuevo viceministro de Orden Interno

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

Cantante de Papillón denuncia a director musical tras anunciar su salida de la orquesta

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

DEPORTES

“Los títulos Alianza Lima no serían los mismos si Universitario estaba en la Liga”, el ácido comentario de directivo de la ‘U’

“Los títulos Alianza Lima no serían los mismos si Universitario estaba en la Liga”, el ácido comentario de directivo de la ‘U’

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II