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DNI electrónico gratis para este 15 de agosto: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La iniciativa busca acercar los servicios de identificación a la ciudadanía, especialmente a quienes tienen dificultades para trasladarse hasta una agencia permanente

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La actividad tendrá una capacidad aproximada de 1000 atenciones y estará dirigida principalmente a vecinos de la zona y distritos cercanos - Créditos: Andina.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará sus servicios registrales a Cercado de Lima este sábado 15 de agosto, mediante una campaña gratuita orientada a facilitar diversos trámites relacionados con el documento nacional de identidad (DNI). La actividad se desarrollará en Mirones Bajo y busca beneficiar principalmente a sectores de la población que pueden enfrentar mayores dificultades para desplazarse hasta una agencia.

La jornada tendrá como punto de atención el Local Comunal de Mirones Bajo, situado en el jirón Pérez de Tudela 2450, junto al Centro de Salud Mirones Bajo. Para esta actividad se ha previsto una capacidad aproximada de 1000 personas, por lo que los ciudadanos interesados deberán acudir al lugar establecido para acceder a los procedimientos contemplados durante la intervención.

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Aunque la convocatoria prioriza a residentes de la zona, también podrán participar habitantes de distritos cercanos, entre ellos San Martín de Porres e Independencia. Asimismo, la atención estará disponible para usuarios procedentes de otras jurisdicciones que necesiten efectuar alguno de los trámites incluidos en esta iniciativa impulsada por el organismo registral.

Menores de edad, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad podrán acceder al beneficio gratuito - Créditos: Reniec.
Menores de edad, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad podrán acceder al beneficio gratuito - Créditos: Reniec.

¿Quiénes podrán acceder al trámite gratuito?

El beneficio estará dirigido a determinados grupos considerados prioritarios. Entre ellos figuran los menores de edad, desde los 0 hasta los 17 años; los adultos mayores de 60 años en adelante; además de las personas con discapacidad. Para estos sectores, la entidad ofrecerá sin costo el procedimiento de DNI comprendido dentro de la campaña.

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La iniciativa responde a la necesidad de acercar el servicio de identificación a la población y reducir las dificultades que pueden surgir al momento de acudir a una sede permanente. Con este tipo de acciones, Reniec también pretende descongestionar las oficinas ubicadas en jurisdicciones próximas, donde existe una demanda constante por gestiones vinculadas con la documentación personal.

La campaña adquiere especial relevancia ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. Contar con un documento vigente resulta fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto durante la próxima jornada electoral. Por ello, las actividades descentralizadas permiten atender con anticipación las necesidades de identificación de distintos sectores.

El organismo registral mantiene este tipo de intervenciones como parte de sus estrategias para responder al incremento de solicitudes relacionadas con el DNI. La actividad programada en Mirones Bajo representa una alternativa para quienes requieren regularizar su documentación sin trasladarse hasta una agencia convencional.

Reniec lanza campañas de DNI gratuito hasta el 27 de febrero en estas regiones del país
La campaña gratuita se llevará a cabo este 15 de agosto - Créditos: Reniec.

¿Cuáles son los beneficios de contar con DNI electrónico?

  • Mayor seguridad, ya que incorpora mecanismos que dificultan la falsificación y protegen la identidad del titular.
  • Firma digital, porque permite realizar determinadas operaciones electrónicas con validez legal.
  • Trámites en línea, al facilitar el acceso a servicios digitales de entidades públicas y privadas.
  • Ahorro de tiempo, pues reduce desplazamientos, filas y esperas en algunas gestiones.
  • Identificación digital, mediante mecanismos que permiten acreditar la identidad del ciudadano en plataformas virtuales.
  • Acceso a servicios públicos, debido a que puede utilizarse en sistemas estatales que requieren autenticación electrónica.
  • Modernización documental, porque forma parte de la transformación digital de los servicios de identificación.
  • Validez legal, ya que el DNI electrónico cumple la misma función como documento de identidad que el DNI físico.

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