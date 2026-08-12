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Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

El delantero nacional vuelve al país tras su reciente paso por Defensor Sporting y llega a préstamo desde Platense para reforzar el ataque del conjunto de Chongoyape en lo que resta del Torneo Clausura 2026

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y será nuevo delantero de Juan Pablo II.
Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y será nuevo delantero de Juan Pablo II. Crédito: Instagram
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Juan Pablo Goicochea volverá a jugar en el fútbol peruano luego de su breve paso por Uruguay. El delantero nacional fue cedido a préstamo por Platense de Argentina, club dueño de sus derechos, a Juan Pablo II por todo lo que resta del Torneo Clausura 2026. El atacante llega a Chongoyape con la intención de recuperar el protagonismo que no pudo alcanzar en su última experiencia fuera del país.

Goicochea, quien viene de defender los colores de Defensor Sporting, se incorporará al plantel del conjunto papal entre este jueves y viernes, según informó el periodista Carlos Benavente. Así, el exjugador de Alianza Lima tendrá una nueva oportunidad para sumar minutos, recuperar continuidad y demostrar sus condiciones en la segunda parte de la temporada.

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El delantero peruano de 21 años llega a Juan Pablo II después de una etapa con poca participación en el fútbol uruguayo. Durante el presente año, disputó apenas seis partidos con su club, acumulando un total de 263 minutos en cancha.

Su producción ofensiva tampoco pudo reflejarse en las estadísticas, ya que durante sus presentaciones con el Defensor Sporting no consiguió marcar goles ni registrar asistencias. Ante este panorama, el atacante decidió cambiar de aires y regresar al campeonato peruano, donde buscará recuperar el protagonismo que no pudo tener en los últimos meses.

Su llegada representa una alternativa para el ataque de Juan Pablo II, que contará con un delantero con experiencia reciente en el extranjero. Goicochea tendrá ahora el desafío de ganarse un lugar en el equipo y responder con actuaciones que le permitan volver a estar en consideración.

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Juan Pablo II refuerza su ataque con la llegada de Juan Pablo Goicochea.
Juan Pablo II refuerza su ataque con la llegada de Juan Pablo Goicochea. Crédito: X

¿Hasta cuándo tiene contrato con Platense?

Pese a su llegada a Juan Pablo II en condición de préstamo, Goicochea mantiene contrato con Platense hasta finales de 2026. Por ello, su vínculo con el conjunto de Chongoyape será únicamente por lo que resta del Torneo Clausura, aunque su situación contractual podría abrirle una posibilidad para continuar en el fútbol peruano una vez concluida la temporada.

Si el club argentino decide no renovar su contrato, el joven delantero quedará libre al finalizar el año, por lo que podría negociar su futuro como agente libre y evaluar opciones para permanecer en el campeonato local. Su rendimiento con el cuadro papal durante estos meses podría ser determinante para definir su próximo destino.

Por ahora, Goicochea tiene la mira puesta en recuperar continuidad y protagonismo. Tras una etapa con poca participación en Defensor Sporting, buscará aprovechar su regreso al país para sumar minutos, mejorar sus registros y demostrar que todavía puede convertirse en una pieza importante en el ataque.

Para Juan Pablo II, su incorporación representa además una alternativa ofensiva de cara a la recta final del Clausura. Goicochea se integrará al plantel en los próximos días y tendrá por delante varios meses para demostrar su valor, mientras también define qué camino tomará su carrera a partir de 2027.

Juan Pablo Goicochea tuvo pocos minutos en Defensor Sporting de Uruguay.
Juan Pablo Goicochea tuvo pocos minutos en Defensor Sporting de Uruguay. Crédito: Instagram

El desafío que afrontará Goicochea en Juan Pablo II

Juan Pablo II afronta la segunda parte de la temporada con la necesidad de alejarse de la zona de descenso en la Liga 1 2026. El conjunto de Chongoyape ocupa actualmente el antepenúltimo lugar de la tabla acumulada, con 21 puntos, por lo que cada jornada será determinante en su lucha por asegurar la permanencia.

El inicio del Torneo Clausura ha sido irregular para el equipo, que registra una victoria, dos empates y una derrota. En este contexto, la llegada de Goicochea busca darle una alternativa más en ataque y contribuir con goles y minutos importantes para que el cuadro papal pueda sumar los puntos necesarios y salir de la parte baja de la clasificación.

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