Alberto Jordán, excandidato de Renovación Popular, es el nuevo viceministro de Orden Interno

Keiko Fujimori sonríe junto a César Astudillo en un acto oficial, con una imagen sobrepuesta de Alberto Jordan Brignole, designado viceministro de Orden Interno.

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La presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo, designaron al general PNP en situación de retiro César Alberto Jordán Brignole como nuevo viceministro de Orden Interno. La resolución de nombramiento fue publicada hoy miércoles 12 d e agosto en el diario oficial El Peruano.

Jordán Brignole intentó sin éxito ingresar al Senado de la República en las elecciones generales de 2026. El partido de Rafael López Aliaga le otorgó el número 23 de la lista por distrito único nacional. En votos preferenciales, consiguió la posición 13 con 5.835. votos preferenciales.

Asimismo, el hoy viceministro de Orden Interno fue asesor en seguridad ciudadana en la Municipalidad de Lima, tanto en la gestión de López Aliaga y la de Renzo Reggiardo.

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Una Resolución Suprema emitida en Lima el 11 de agosto de 2026 designa a César Alberto Jordán Brignole como viceministro del Despacho Viceministerial de Orden Interno.

El Viceministerio de Orden Interno es el órgano del Ministerio del Interior encargado de coordinar, planificar y supervisar las políticas nacionales sobre el orden interno, el orden público y la gestión operativa y administrativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tiene a su cargo la Dirección General de Inteligencia, Dirección General Contra el Crimen Organizado, Dirección General de Orden Público y la Dirección General de Gobierno Interior.

Alberto Jordán defendió a César Astudillo

Alberto Jordán, recién designado viceministro de Orden Interno, respaldó la llegada del también general César Astudillo al frente del Ministerio del Interior (Mininter) y llamó a las fuerzas de seguridad a formar “un solo bloque” para enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país, en una entrevista con Canal N del 28 de julio.

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La declaración de Jordán llega en medio del debate que generó el nombramiento de Astudillo Salcedo, un militar retirado del Ejército y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) entre 2018 y 2021, para encabezar una cartera históricamente vinculada a la Policía Nacional del Perú (PNP). “Aquí no estamos viendo del ejército o de la marina, sino al militar que lo ha puesto como ministro. Hay que ayudarlo”, afirmó al ser consultado sobre si la designación podría generar fricciones institucionales.

Simpatizantes del partido Renovación Popular sostienen carteles de campaña electoral con los rostros de Rafael López Aliaga y Gral. Jordan durante un acto en Perú.

El viceministro, con trayectoria en la PNP, planteó que el criterio de permanencia en los cargos debe ser el rendimiento. “La mano tiene que ser fuerte: si tú no funcionas, chao, te vas”, sostuvo, en alusión tanto a la gestión de Astudillo Salcedo como al conjunto de funcionarios del sector.

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Sobre la posible salida del general Óscar Arriola de la comandancia general de la PNP, Jordán señaló que esa decisión depende de la presidenta Keiko Fujimori y está sujeta a la normativa vigente, que establece periodos de permanencia para los altos mandos. Arriola Delgado asumió el cargo en octubre de 2025, tras la suspensión judicial de su antecesor, Víctor Zanabria.

La mandataria ya había dejado abierta esa posibilidad días atrás, al señalar que esperaría la evaluación del propio Astudillo Salcedo antes de tomar una decisión. Jordán, en tanto, reconoció que bajo la actual conducción policial la delincuencia, la extorsión y el crimen organizado han desbordado la capacidad de respuesta institucional, aunque evitó atribuir responsabilidad directa al comandante.

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