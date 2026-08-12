Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

Simone Biles transita por una calle de Cusco y participa en un encuentro deportivo en Lima durante su visita a Perú.

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Simone Biles, una de las figuras más reconocidas de la gimnasia, concluyó su visita a Perú con una publicación que captó la atención de miles de seguidores. La atleta estadounidense llegó al país para participar en la ceremonia previa a los Juegos Panamericanos 2027. Durante su estadía, recorrió Lima y se trasladó a Cusco, donde mostró su entusiasmo por la cultura local.

Desde su arribo, la recepción fue multitudinaria en el Aeropuerto Jorge Chávez. Cientos de personas se acercaron para saludarla y brindarle la bienvenida. Biles compartió en sus redes sociales imágenes de este recibimiento, así como de su recorrido por diferentes puntos de la capital y su paso por la histórica ciudad inca.

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En Cusco, la campeona olímpica se mostró impactada por la arquitectura y la historia. Publicó fotografías caminando por las calles empedradas, visitando sitios emblemáticos y posando junto a habitantes locales. Destacó el trato recibido y la energía positiva de la gente en cada etapa de su viaje.

La gimnasta estadounidense compartió diversas imágenes de lo que fue su paso por nuestro país | Instagram / Simone Biles

La agenda de la gimnasta incluyó encuentros con deportistas nacionales. Una de las imágenes más celebradas fue la que la muestra junto a jóvenes gimnastas peruanas. Biles expresó su admiración por el talento emergente y alentó a las nuevas generaciones a apostar por sus sueños.

En el marco de la ceremonia oficial de Lima 2027, Simone Biles dirigió un mensaje a los atletas que participarán en los próximos Juegos Panamericanos. Recordó que nunca pudo competir en este evento debido a compromisos previos, aunque expresó su deseo de haber formado parte de esa experiencia.

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“Desafortunadamente, nunca pude competir en unos Juegos Panamericanos. Siempre me asignaron otros compromisos alrededor del país, pero nunca tuve la oportunidad de venir aquí y competir, lo que hubiera sido absolutamente increíble”, señaló la gimnasta.

Simone Biles interactúa con alpacas y la gastronomía local durante su estancia en Perú, en un recorrido que incluye Cusco y Lima.

Biles también remarcó la importancia de disfrutar el proceso deportivo y de cuidar la salud mental. Dirigió palabras de aliento a los jóvenes que se preparan para la competencia, instándolos a crear recuerdos y priorizar el bienestar integral.

Simone Biles disfrutó la comida peruana en el restaurante Fernandini

La visita de Simone Biles tuvo un espacio reservado para la gastronomía. En Lima, la atleta acudió a Fernandini Restaurante, ubicado en el distrito de Barranco. Allí, compartió una mesa con la chef Mafer Reyes y el chef anfitrión Rodrigo Fernandini.

El restaurante se ha destacado en la escena culinaria limeña por fusionar técnicas modernas con recetas tradicionales. Fernandini, formado en Le Cordon Bleu Lima, busca que cada comensal descubra el país a través de diferentes sabores. “Queremos que cada visitante pueda descubrir el país a través de sus sabores”, explicó el chef.

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El chef Rodrigo Fernandini y la gimnasta Simone Biles posan sonrientes en una cocina profesional durante un encuentro.

La presencia de Biles en Fernandini fue vista como una oportunidad para mostrar la riqueza de la cocina local a una figura internacional. Durante la visita, la gimnasta degustó platos emblemáticos y se interiorizó en la tradición gastronómica peruana.

El equipo del restaurante valoró la apertura de Biles para probar nuevas propuestas y resaltó la importancia de la gastronomía como vía de integración cultural. La experiencia fue compartida en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron la conexión entre deporte y cultura.

La estadía de Simone Biles en Perú dejó imágenes que reflejan el vínculo entre la atleta, los paisajes y la comunidad local. En su despedida, la gimnasta agradeció la hospitalidad recibida y animó a los futuros participantes de los Juegos Panamericanos a aprovechar cada etapa del proceso deportivo.

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