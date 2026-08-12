A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú avanzó a octavos de final del Mundial U17 de Vóley, donde disputará un juego durísimo contra Italia. - Crédito: Volleyball World.

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Después de un tedioso trayecto en Fase de Grupos y de afrontar cinco examinatorios, siendo el último el más desgastante por el nivel elevado del contrincante, la selección peruana dará inicio a su participación en los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 hoy, miércoles 12 de agosto.

El oponente de turno, que marcará el destino de la ‘bicolor’, será Italia, seleccionado que bajo ningún motivo debe verse por encima del hombro. En su respectiva serie tiró de fuerza, potencia y habilidad para ubicarse en la segunda plaza tan solo por detrás de Corea del Sur, que le sacó varios cuerpos de ventaja.

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Perú da inicio a su andadura en los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. - Crédito: Difusión

A qué hora juega Perú vs Italia por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El crucial enfrentamiento, que permitirá conocer el alcance real del sexteto nacional en la ronda de descarte del Mundial Sub 17, se disputará a las 13:00 horas de Perú, aunque existen variaciones en el huso horario.

En China Taipéi, rival de turno, existen 13 horas de diferencia. De tal manera que el lance iniciará a las 02:00 horas del día posterior. Consignar que las acciones se desarrollarán en el Liceo Particular Mixto de San Felipe.

La selección nacional cayó 25-20 ante las chinas, que derrotaron 3 sets a 0 - Crédito: Latina.

Canal TV del Perú vs Italia por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Los seguidores de la selección Sub 17 de Perú contarán con distintas alternativas para seguir el Campeonato Mundial de Vóley 2026. Latina Televisión transmitirá en señal abierta todos los partidos del conjunto nacional en territorio peruano, brindando un acceso libre a cada instancia del certamen.

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Para quienes estén fuera del país o prefieran opciones digitales, VBTV (Volleyball World TV) emitirá la cobertura internacional completa de los encuentros femeninos juveniles. Por otro lado, Infobae Perú informará sobre el trayecto del equipo dirigido por Marcello Bencardino en Chile, con previas, resultados, tabla de posiciones y detalles en tiempo real sobre la campaña nacional.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino acabó en la tercera plaza del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley. - Crédito: Difusión

El recorrido de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Las ‘matadorcitas’, lideradas por la experiencia del seleccionador Marcello Bencardino, han realizado una participación más que notable en la Fase de Grupos del Mundial Sub 17. Con mucha actitud y temple han dejado en alto el nombre del país y han sacado cara por la región.

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El recorrido en la Serie B empezó de la mejor manera posible al desmarcar con facilidad y autoridad a Túnez (3-0). Aquella exhibición confirmó que el sexteto peruano contaba con los argumentos suficientes para pelear dentro de su grupo. Aunque la selección nacional hincó la rodilla en su siguiente test contra Venezuela (1-3), cogió impulso inmediato para encarrilarse de nuevo.

La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

Por la tercera fecha, se plantó contra un combativo México (3-2) en un intercambio constante de golpes, que por un tramo determinado dejó contra las cuerdas a la ‘bicolor’. A pesar de esa situación desfavorable, el bloque de Bencardino reaccionó, remontó y ganó frente a un público emocionado.

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Ante Filipinas (3-1), por la cuarta jornada, se obró la clasificación a los octavos de final a falta de una fecha de conclusión de la Fase de Grupos. Precisamente ese cierre se dio contra China (0-3), que pasó por encima de la selección peruana exhibiendo un poderío único.

Lista de nominadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe

Centrales: Dara Herrada, Avril Morán, Kiara Lazo y Zoe Koechlin

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen