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Carlos Espá viaja a Colombia para entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por terremoto

El canciller peruano regresó a Colombia el 11 de agosto para entregar asistencia a los damnificados por el sismo de 7,4, cuatro días después de representar a Fujimori en la investidura de Abelardo de la Espriella

Keiko Fujimori supervisó el envío de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia.
Keiko Fujimori supervisó el envío de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia.
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El canciller peruano Carlos Espá viajó a Colombia ayer martes 11 de agosto para entregar asistencia humanitaria a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente del país un día antes. El viaje fue autorizado mediante la Resolución Suprema N° 252-2026-PCM, firmada por la presidenta Keiko Fujimori.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia solicitó asistencia humanitaria a través de la Nota S-DM-26-018007 del 10 de agosto “identificándose como prioritaria la asistencia en los frentes de ayuda alimentaria y no alimentaria; soluciones de alojamiento temporal; insumos y elementos para agua, saneamiento e higiene (WASH); hospitales de campaña e infraestructura hospitalaria temporal; medicamentos e insumos médico-quirúrgicos; y demás elementos requeridos para fortalecer la capacidad de atención en salud en las zonas afectadas”.

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El canciller Espá viajó en una aeronave del Ministerio de Defensa de Perú, con viáticos por 370 dólares. Durante su ausencia, el despacho de Relaciones Exteriores queda a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, según establece la resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Documento oficial con texto en español distribuido en cinco artículos y una tabla, detallando la autorización de un viaje diplomático y viáticos
Una Resolución Suprema de Perú autoriza el viaje oficial del Ministro de Relaciones Exteriores a Colombia, fijando en 370 USD el monto de los viáticos para su estadía.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó, según el último balance oficial de Asocapitales con corte a las 6:00 p.m. del 11 de agosto, 190 muertos y 1.679 heridos en las zonas afectadas. Las cifras permanecen sujetas a actualización conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

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Cali, la ciudad más golpeada, concentra 95 víctimas mortales, 997 heridos, 239 personas atrapadas y 180 desaparecidas, con alerta roja sanitaria activa. A nivel nacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó 1.684 viviendas dañadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 instituciones educativas afectadas, además del cierre de cuatro carreteras estratégicas y cinco aeropuertos en el occidente del país.

El gobierno colombiano declaró el desastre nacional y activó sus mecanismos de respuesta de emergencia. Las labores de búsqueda y rescate se prolongaron durante la noche del lunes y la madrugada del martes con el apoyo de brigadas internacionales, entre ellas la mexicana Topos Azteca, desplegada en las zonas de mayor afectación. España movilizó un millón de euros en ayuda humanitaria y reportó 75 ciudadanos propios sin ubicar.

Espá vuelve a Colombia

El viaje del canciller Carlos Espá por la emergencia del terremoto es su segunda visita al país en menos de una semana. Del 6 al 8 de agosto, el ministro encabezó la delegación peruana en la ceremonia de investidura del presidente Abelardo De la Espriella, celebrada el 7 de agosto en la ciudad de Cali, que días después quedaría como la más golpeada por el sismo, en representación de la presidenta Keiko Fujimori, quien no asistió al acto.

Durante esa visita, Espá se reunió con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula Escobar, además de sostener encuentros con sus pares de Bolivia, España, Israel y Suecia. La Cancillería peruana informó que el propósito fue reafirmar la voluntad de ambos gobiernos de elevar al máximo nivel la relación bilateral, con una agenda centrada en seguridad fronteriza, comercio e integración regional.

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