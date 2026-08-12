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Senamhi alerta por calor extremo en Perú: temperaturas llegarán hasta los 36 °C

El calor también se extiende durante la madrugada, con temperaturas mínimas de hasta 20 o 22 °C en algunos sectores de la capital

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja debido al aumento de la temperatura diurna en diferentes regiones del país. La advertencia comprende el periodo del 10 al 13 de agosto y contempla valores que superarán ampliamente los parámetros habituales para esta época del año, principalmente en sectores del norte y centro del territorio nacional.

Raquel Loayza, especialista en meteorología del organismo, explicó, en conversación con Exitosa, que el aviso abarca localidades del litoral y zonas andinas cercanas a la costa. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash presentan el nivel más elevado de riesgo, mientras que Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna permanecen bajo alerta naranja.

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La experta detalló que el litoral norte registrará entre 28 y 36 °C, aunque las cifras variarán según las características geográficas y atmosféricas de cada localidad. En la franja central, que incluye Lima y Áncash, los termómetros marcarán entre 24 y 28 °C. Para el extremo meridional se prevén valores de 23 a 34 °C.

El Niño Costero y la configuración atmosférica actual favorecen nuevos episodios cálidos, así como modificaciones en la circulación del aire durante los próximos días - Créditos: Andina.
El Niño Costero y la configuración atmosférica actual favorecen nuevos episodios cálidos, así como modificaciones en la circulación del aire durante los próximos días - Créditos: Andina.

En Lima, el escenario resulta inusual debido a que las mediciones recientes se encuentran por encima de los parámetros propios del invierno. La estación de la Universidad Nacional Agraria La Molina alcanzó 27,7 °C durante el mediodía de la jornada anterior. Para una fecha similar, el comportamiento habitual bordearía los 19 o 20 °C.

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Loayza precisó que durante julio la capital llegó a 29 °C y que agosto registra, hasta el momento, sus mayores valores. Este comportamiento guarda relación con la actual configuración atmosférica y la presencia de El Niño Costero, fenómeno que favorece la continuidad de episodios cálidos en diferentes puntos del país.

El panorama no se limitará a las horas con mayor presencia solar. La meteoróloga señaló que también se presentan olas de calor nocturnas, debido a que las mínimas pueden alcanzar entre 20 y 22 °C durante la madrugada. En La Molina, por ejemplo, las mediciones recientes bordearon los 19,5 y 20 °C, frente a un promedio habitual de 13 o 14 °C.

De acuerdo con la especialista, agosto suele presentar en Lima cielos cubiertos, lloviznas y ráfagas de viento. Sin embargo, el comportamiento actual se aleja de ese patrón característico y muestra características térmicas propias de una temporada más cálida. La situación también evidencia que las condiciones climáticas permanecen por encima de los niveles considerados normales.

Senamhi mantiene una alerta roja por temperaturas diurnas inusualmente elevadas entre el 10 y el 13 de agosto en diversas regiones del país - Créditos: Andina.
Senamhi mantiene una alerta roja por temperaturas diurnas inusualmente elevadas entre el 10 y el 13 de agosto en diversas regiones del país - Créditos: Andina.

Tacna experimentó igualmente un episodio atípico. La madrugada anterior, alrededor de las 2 a. m., la ciudad alcanzó 26 °C, cuando normalmente se ubica entre 13 y 14 °C. A ello se sumó un periodo cercano a seis horas de levantamiento de polvo, acompañado por ráfagas que afectaron distintos sectores.

La especialista explicó que este fenómeno responde a la interacción de varios factores. Los vientos procedentes del este descendieron desde zonas elevadas hacia el litoral y, al atravesar el relieve, generaron un calentamiento adicional. La influencia de las aguas marinas contribuyó también a modificar el comportamiento atmosférico y favoreció una mayor variación térmica.

Senamhi mantiene, además, un aviso relacionado con el viento para los próximos días. Algunas zonas podrían alcanzar el nivel naranja debido a la intensidad de las ráfagas. Según Loayza, mientras continúe el actual contexto asociado con El Niño Costero, podrían registrarse nuevos episodios de calor, cambios en la circulación del aire y valores superiores a los habituales.

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