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El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

Abraham Levy explicó que el 12 de agosto ya no tendrá el pico habitual de invierno, porque la costa peruana vive un episodio extraordinario, con una mínima de 21.5 °C y efectos visibles

Tres personas caminan en un cruce peatonal bajo el sol; una mujer usa sombrilla verde, un hombre lleva una botella de agua
Residentes de Lima atraviesan un cruce peatonal mientras el invierno registra temperaturas elevadas debido al fenómeno El Niño costero.
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Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del tiempo’, advirtió que este miércoles 12 de agosto, tradicionalmente la fecha con la tarde más fría del año en Lima y Callao, no se registrará la temperatura máxima habitual debido a la presencia del fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria.

A través de sus redes sociales, Levy remarcó que las condiciones actuales representan un fenómeno fuera de lo común, con impactos visibles en distintos sectores del país.

En un mensaje difundido por X la mañana de hoy 12 de agosto, Levy precisó: “Buenos días. Hoy —históricamente— debiera ser la tarde más fría del año con temperatura máxima de 18.8°C en Lima-Callao. Empezamos el día con una temperatura mínima de 21.5°C (la segunda más alta para cualquier año en agosto. La primera fue 21.6 hace 11 días). Veremos a cuánto llegamos...”

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Un grupo de personas camina por la calle en un día de verano en Lima, capital del Perú.
Un grupo de personas camina por la calle en un día de verano en Lima, capital del Perú. (Andina)

El registro de 21.5°C como mínima representa una anomalía para la temporada y es reflejo de la intensidad del actual de El Niño Costero, episodio que Levy califica como “extraordinario” y que, según proyecciones oficiales nacionales e internacionales, persistirá al menos hasta el otoño de 2027.

Sin invierno en la costa

En otro momento, durante una entrevista en Siempre a las 8 con Milagros Leiva, Abraham Levy subrayó que “esto no es que va a venir El Niño, ya tenemos un Niño costero con nosotros y la magnitud en este momento es de uno extraordinario. O sea, El Niño más fuerte que puede haber. Por eso, no hay invierno en la costa. Tampoco va a haber”. Así, descartó la llegada de un invierno típico en la región costera del país.

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El especialista explicó que, mientras en años anteriores la tarde más fría solía ubicarse en torno al 12 de agosto, este 2026 la situación es distinta. La temperatura mínima registrada a primera hora supera los promedios históricos y no se espera que la máxima alcance los valores propios de la época.

Mapa del océano Pacífico con contornos de temperatura en rojo y amarillo. Costa de Sudamérica y Galápagos visibles. Coordenadas: 2° N, 6° S, 14° S. Etiqueta: MND 1+2
Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Impactos en múltiples sectores

El fenómeno de El Niño no solo altera la sensación térmica en la capital y la costa, sino que también repercute en sectores claves de la economía nacional.

Levy detalló: “Si tú recorres los valles de la costa y le preguntas a los agricultores cómo están sus cultivos, cómo están sus rendimientos, en general están bajos. ¿Cómo está su nivel de plagas? En general está alto. ¿Cómo está la pesca? Mala. ¿Cómo está la industria de energía? Mal. Hay una serie de sectores de la economía que van siendo golpeados en la parte que llamamos seca del año, cuando no llueve en nuestro país o llueve muy poco. Entonces, esos son impactos de calor”.

Además, hizo hincapié en que estos efectos no son aislados. “Los impactos de calor se van a extender todo el tiempo hasta el otoño del próximo año, que es cuando se espera que este evento finalice. Entonces, la sensación de calor sobre lo normal vamos a seguir teniéndola en la costa a lo largo de los próximos varios meses”.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente.
Levy afirmó que el Niño costero extraordinario explica por qué no hay invierno en la costa peruana y por qué tampoco lo habrá.(Senamhi)

Para los próximos meses

La previsión de Abraham Levy es clara: el calor persistirá durante lo que resta del año y en el verano próximo podría superarse el récord de temperatura en Lima. En la entrevista con Milagros Leiva, señaló que “podemos pasar en algunos distritos de Lima de treinta y cinco, treinta y seis grados este verano”.

El fenómeno de El Niño costero, en palabras de Levy, ya está presente y afecta tanto el clima como la economía y las actividades productivas del país. Por el momento, la tarde más fría del año quedará como un registro histórico que, en este 2026, no se cumplirá.

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