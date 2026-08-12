Cantante de Papillón denuncia a director musical tras anunciar su salida de la orquesta

Una cantante de la orquesta Papillón se presenta en un escenario, y un grupo de músicos posa en un evento promocional de Radio Karibeña.

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Una polémica más involucra al sector de la cumbia nacional. Sandra Katiuska, exvocalista de Papillón, ha hecho público que habría sido víctima de maltratos psicológicos por parte del director musical de la Orquesta Papillón, tras rechazar presuntas insinuaciones. La joven cantante, que cumplió 26 años recientemente, relató detalles de su experiencia y explicó que su partida del grupo no se debió a una decisión repentina, sino a una secuencia de hechos que se volvieron insostenibles.

El pasado 8 de agosto, Katiuska utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de la orquesta. En ese comunicado agradeció el tiempo compartido y el respaldo de la empresa, pero dejó claro que su decisión estaba motivada por el trato recibido por parte de un compañero. “Las acciones abrumadoras e insostenibles por parte de cierto compañero” llevaron al desenlace, escribió en su mensaje.

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Sandra Katiuska emite un comunicado oficial donde anuncia su salida de la Orquesta Papillon y denuncia un trato insostenible por parte de un compañero.

La denuncia contra el director de la orquesta

Durante una entrevista con el programa América Hoy, Sandra Katiuska relató que durante cuatro años soportó actitudes que calificó de irrespetuosas. Según su testimonio, la situación se agravó a partir del momento en que el director musical supo sobre su relación sentimental.

“Al enterarse de que yo tenía una relación, comenzaron las humillaciones. Humillaciones dentro de la orquesta: ningunearme, malos tratos frente a todos mis compañeros”, declaró.

La cantante también describió un episodio ocurrido durante una gira en julio. Relató que el director musical le pidió que subiera a su habitación bajo el argumento de tratar temas laborales. “Como a las 9.00 p. m. me hizo una invitación si podría subir a su cuarto para hablar de mi desempeño. Yo le dije: ‘¿Para? ¿Qué pasó?’”, recordó.

Sandra Katiuska compartió un extenso mensaje en redes sociales y luego dio unas declaraciones a América Hoy donde dio detalles de su denuncia | Instagram / América Hoy

Al ser consultada si el responsable era el director musical de la agrupación, Katiuska no lo confirmó verbalmente, pero su respuesta resultó categórica: “A buen entendedor, pocas palabras”.

En la entrevista, la artista contó que comunicó la situación a los encargados de la orquesta. Según explicó, la directiva tomó cartas en el asunto y el acusado recibió una advertencia formal que frenó las humillaciones públicas, aunque el trato desigual continuó de otra manera. “Le pusieron incluso un memorándum y a raíz de eso la persona esta dejó de hacer estas humillaciones delante de todos. Pero no bastó la oportunidad en que no me daba temas, no era imparcial”, expresó.

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La cantante de Papillón posa en el escenario principal durante las celebraciones del 484° aniversario de Arequipa.

Sandra Katiuska señaló que decidió guardar silencio durante mucho tiempo porque su empleo era imprescindible para su familia. “A veces uno calla porque es un trabajo. Yo soy la cabeza de mi familia. Dije: ‘Es mi trabajo, tengo que seguir chambeando. Creo que la situación va a cambiar, puede mejorar’. Pero me quedé años tras años y, en realidad, nunca cambió”, concluyó.

La denuncia pone sobre la mesa la discusión sobre el trato que reciben los integrantes en las agrupaciones musicales y la necesidad de establecer límites claros frente a situaciones de acoso o abuso de poder.