Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cantante de Papillón denuncia a director musical tras anunciar su salida de la orquesta

Sandra Katiuska compartió un extenso mensaje en redes sociales y luego dio unas declaraciones a América Hoy donde dio detalles de su denuncia

Díptico muestra una mujer cantando en escenario y un grupo de nueve personas posando con trajes dorados, globos y logos de Radio Karibeña
Una cantante de la orquesta Papillón se presenta en un escenario, y un grupo de músicos posa en un evento promocional de Radio Karibeña.
Guardar

Una polémica más involucra al sector de la cumbia nacional. Sandra Katiuska, exvocalista de Papillón, ha hecho público que habría sido víctima de maltratos psicológicos por parte del director musical de la Orquesta Papillón, tras rechazar presuntas insinuaciones. La joven cantante, que cumplió 26 años recientemente, relató detalles de su experiencia y explicó que su partida del grupo no se debió a una decisión repentina, sino a una secuencia de hechos que se volvieron insostenibles.

El pasado 8 de agosto, Katiuska utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de la orquesta. En ese comunicado agradeció el tiempo compartido y el respaldo de la empresa, pero dejó claro que su decisión estaba motivada por el trato recibido por parte de un compañero. “Las acciones abrumadoras e insostenibles por parte de cierto compañero” llevaron al desenlace, escribió en su mensaje.

PUBLICIDAD

Una mujer rubia con micrófono y vestido blanco canta en un escenario junto a un comunicado oficial en un cartel rosa
Sandra Katiuska emite un comunicado oficial donde anuncia su salida de la Orquesta Papillon y denuncia un trato insostenible por parte de un compañero.

La denuncia contra el director de la orquesta

Durante una entrevista con el programa América Hoy, Sandra Katiuska relató que durante cuatro años soportó actitudes que calificó de irrespetuosas. Según su testimonio, la situación se agravó a partir del momento en que el director musical supo sobre su relación sentimental.

“Al enterarse de que yo tenía una relación, comenzaron las humillaciones. Humillaciones dentro de la orquesta: ningunearme, malos tratos frente a todos mis compañeros”, declaró.

La cantante también describió un episodio ocurrido durante una gira en julio. Relató que el director musical le pidió que subiera a su habitación bajo el argumento de tratar temas laborales. “Como a las 9.00 p. m. me hizo una invitación si podría subir a su cuarto para hablar de mi desempeño. Yo le dije: ‘¿Para? ¿Qué pasó?’”, recordó.

Sandra Katiuska compartió un extenso mensaje en redes sociales y luego dio unas declaraciones a América Hoy donde dio detalles de su denuncia | Instagram / América Hoy

Al ser consultada si el responsable era el director musical de la agrupación, Katiuska no lo confirmó verbalmente, pero su respuesta resultó categórica: “A buen entendedor, pocas palabras”.

En la entrevista, la artista contó que comunicó la situación a los encargados de la orquesta. Según explicó, la directiva tomó cartas en el asunto y el acusado recibió una advertencia formal que frenó las humillaciones públicas, aunque el trato desigual continuó de otra manera. “Le pusieron incluso un memorándum y a raíz de eso la persona esta dejó de hacer estas humillaciones delante de todos. Pero no bastó la oportunidad en que no me daba temas, no era imparcial”, expresó.

PUBLICIDAD

Una mujer posa sobre un escenario con batería, congas, teclado y micrófonos. Detrás, una pantalla muestra "Feliz 484° Aniversario Arequipa" y "Papillon"
La cantante de Papillón posa en el escenario principal durante las celebraciones del 484° aniversario de Arequipa.

Sandra Katiuska señaló que decidió guardar silencio durante mucho tiempo porque su empleo era imprescindible para su familia. “A veces uno calla porque es un trabajo. Yo soy la cabeza de mi familia. Dije: ‘Es mi trabajo, tengo que seguir chambeando. Creo que la situación va a cambiar, puede mejorar’. Pero me quedé años tras años y, en realidad, nunca cambió”, concluyó.

La denuncia pone sobre la mesa la discusión sobre el trato que reciben los integrantes en las agrupaciones musicales y la necesidad de establecer límites claros frente a situaciones de acoso o abuso de poder.

Temas Relacionados

PapillónDenuncia de maltratoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

El futbolista panameño llegó a Lima y está a poco de anunciarse su contratación por la ‘U’, aunque surgió un inconveniente que podría llevarlo a la vía judicial

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Magistrado Helder Domínguez indica que el Gobierno de Keiko Fujimori aún no presenta la demanda de inconstitucionalidad contra las referidas normas

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El equipo peruano buscará dar el golpe ante el cuadro europeo en San Felipe por un lugar entre los ocho mejores del planeta en la categoría. Sigue las incidencias del crucial encuentro

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

Abraham Levy explicó que el 12 de agosto ya no tendrá el pico habitual de invierno, porque la costa peruana vive un episodio extraordinario, con una mínima de 21.5 °C y efectos visibles

El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana afrontará un nuevo desafío en el torneo frente al combinado europeo, que llega tras terminar segundo en el Grupo D. Revisa la programación del duelo eliminatorio

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”

Alberto Jordán, excandidato de Renovación Popular, es el nuevo viceministro de Orden Interno

Carlos Espá viaja a Colombia para entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por terremoto

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

Silvia Cornejo responde por qué perdonó tantas veces a Jean Paul Gabuteau: “Me entregué ciegamente a él”

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

DEPORTES

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Mr Peet aconsejó a Paolo Guerrero tras publicación contra críticos: “No te rebajes al nivel de tipos que nunca ganaron nada”

Carlos Zambrano vaciló a Christian Cueva tras confesar que no podría jugar en Puno las Eliminatorias 2030: “Yo soy de Frankfurt”

¿Cómo se jugarán los octavos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026? Perú y todos los detalles de la ronda eliminatoria

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026