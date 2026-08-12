Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Así llega Italia

Italia, por su parte, llega a esta instancia tras finalizar segunda del Grupo D. El combinado europeo consiguió su clasificación luego de vencer a China Taipéi en la última jornada por 3-2, resultado que le permitió asegurar una posición entre los dos primeros de su serie. Ahora tendrá que medirse ante una selección peruana que ya demostró capacidad de reacción durante el torneo. El conjunto italiano buscará imponer su mayor regularidad para avanzar a los cuartos de final, pues solo cayó en un encuentro en fase de grupos: frente a la líder Corea del Sur, invicta en la ronda preliminar.