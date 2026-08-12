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Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Los elencos de Marcello Bencardino y Pasquale D’Aniello se citan en San Felipe por un lugar entre los ocho mejores del planeta en la categoría. Sigue las incidencias del crucial encuentro

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05:52 hsHoy

¡Día de partido! Perú e Italia se verán las caras hoy, miércoles 12 de agosto, por los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Será un difícil, pero no imposible, reto para la selección peruana, que busca seguir haciendo historia en el certamen internacional. Sigue todas las incidencias del encuentro.

05:51 hsHoy

Así quedaron las llaves rumbo al título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Con los octavos de final ya definidos, también quedó establecido el camino que deberán recorrer las selecciones que buscan conquistar el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Los ganadores de cada serie avanzarán a los cuartos de final y se enfrentarán de acuerdo con el siguiente cuadro:

  • Cuartos de final 1: ganador de Croacia vs República Checa contra el ganador de Perú vs Italia.
  • Cuartos de final 2: ganador de Estados Unidos vs Argentina contra el ganador de China vs República Dominicana.
  • Cuartos de final 3: ganador de Turquía vs Japón contra el ganador de Venezuela vs China Taipéi.
  • Cuartos de final 4: ganador de Polonia vs Tailandia contra el ganador de Corea del Sur vs Filipinas.

Así, si la ‘bicolor’ logra superar a Italia en los octavos de final, su siguiente rival saldrá del duelo entre Croacia y República Checa.

Cuadro rumbo al título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Cuadro rumbo al título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB
05:51 hsHoy

Cruces de octavos de final del Mundial Sub-17 de Vóley

Con la fase de grupos ya finalizada, quedaron definidos los ocho cruces de octavos de final que marcarán el inicio de la etapa de eliminación directa en Chile:

  1. Croacia vs República Checa
  2. Perú vs Italia
  3. Estados Unidos vs Argentina
  4. China vs República Dominicana
  5. Turquía vs Japón
  6. Venezuela vs China Taipéi
  7. Polonia vs Tailandia
  8. Corea del Sur vs Filipinas
Así terminaron los grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Así terminaron los grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB
05:51 hsHoy

Así llega Perú

Perú llega a los octavos de final con tres victorias y dos derrotas en la fase de grupos. La ‘bicolor’ debutó con un contundente 3-0 sobre Túnez, luego superó 3-2 a México y cayó 3-1 ante Venezuela. Posteriormente, protagonizó una gran remontada frente a Filipinas para imponerse 3-1 y asegurar su clasificación, antes de cerrar la primera etapa con una derrota por 3-0 ante China. El equipo de Marcello Bencardino terminó tercero del Grupo B y ahora buscará recuperar su mejor versión para dar el golpe ante Italia.

La selección nacional cayó 25-20 ante las chinas, que derrotaron 3 sets a 0 - Crédito: Latina.
05:51 hsHoy

Así llega Italia

Italia, por su parte, llega a esta instancia tras finalizar segunda del Grupo D. El combinado europeo consiguió su clasificación luego de vencer a China Taipéi en la última jornada por 3-2, resultado que le permitió asegurar una posición entre los dos primeros de su serie. Ahora tendrá que medirse ante una selección peruana que ya demostró capacidad de reacción durante el torneo. El conjunto italiano buscará imponer su mayor regularidad para avanzar a los cuartos de final, pues solo cayó en un encuentro en fase de grupos: frente a la líder Corea del Sur, invicta en la ronda preliminar.

05:51 hsHoy

El plantel de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo peruano está integrado por 14 voleibolistas, seleccionadas por el técnico Marcello Bencardino luego de varios meses de trabajo, seguimiento y preparación de cara al Mundial. Este es el plantel que representa a la ‘bicolor’ en el certamen:

  • Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García.
  • Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva.
  • Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe.
  • Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin.
  • Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen.
Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 tras un pequeño ajuste.
Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 tras un pequeño ajuste. Crédito: FPV
05:51 hsHoy

Dónde ver Perú vs Italia: canal TV

El encuentro entre Perú e Italia por los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley podrá verse en vivo por televisión a través de Latina, tanto mediante su señal abierta en el canal 2 como en su señal HD, disponible en el canal 702.

Los aficionados que prefieran seguir el compromiso por internet también tendrán diferentes alternativas. La transmisión estará disponible a través de la aplicación y el sitio web de Latina, además del canal oficial de YouTube de Volleyball World. De esta manera, los seguidores de la ‘bicolor’ podrán acceder al partido desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro. Los lectores podrán encontrar toda la información previa al compromiso, además del seguimiento punto a punto de las principales acciones del partido, declaraciones, reacciones y el análisis de lo que ocurra durante el enfrentamiento.

05:50 hsHoy

Programación del Perú vs Italia por los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El partido entre Perú e Italia por los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 se disputará el miércoles 12 de agosto desde las 13:00 horas de Perú. El compromiso tendrá como escenario la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, una de las sedes utilizadas durante la competencia.

Estos son los horarios del partido en los principales países de Sudamérica:

  • Perú: 13:00 horas
  • Colombia: 13:00 horas
  • Ecuador: 13:00 horas
  • Chile: 14:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas
  • Bolivia: 14:00 horas
  • Paraguay: 14:00 horas
  • Argentina: 15:00 horas
  • Uruguay: 15:00 horas
  • Brasil: 15:00 horas

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