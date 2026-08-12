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Receta de pollo a la limeña

Aprende cómo preparar pollo a la limeña paso a paso. Una receta peruana fácil y sabrosa con pollo, ají amarillo, cebolla y tomate, ideal para acompañar con arroz blanco y papas.

Pollo a la limeña
Pollo a la limeña
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El pollo a la limeña es una preparación casera de sabor intenso que combina pollo dorado con un aderezo de cebolla, ají amarillo, tomate y especias. Es una alternativa sencilla para disfrutar de un plato con sabores tradicionales de la cocina limeña, acompañado de arroz blanco y papas.

En esta receta aprenderás cómo preparar pollo a la limeña paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación práctica para el almuerzo familiar.

Ingredientes para preparar pollo a la limeña

Para 4 porciones:

  • 4 presas de pollo
  • 1 cebolla roja grande
  • 2 tomates medianos
  • 2 cucharadas de ají amarillo molido
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de kion (jengibre) rallado
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 1/2 taza de caldo de pollo
  • 1 cucharadita de comino
  • 1/2 cucharadita de pimienta
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de vinagre
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1/4 de taza de cebolla china picada
  • Culantro o perejil fresco al gusto

Para acompañar

  • 2 tazas de arroz blanco cocido
  • 4 papas amarillas o blancas sancochadas
  • Hojas de lechuga para servir

Cómo preparar pollo a la limeña

1. Sazonar el pollo

Lava y seca las presas de pollo. Condiméntalas con sal, pimienta y comino.

Déjalas reposar durante unos 10 a 15 minutos para que absorban mejor los sabores.

2. Dorar el pollo

Calienta el aceite en una olla o sartén grande.

Coloca las presas de pollo y dóralas por ambos lados hasta que adquieran un color ligeramente dorado.

Retira temporalmente el pollo y reserva.

3. Preparar el aderezo limeño

En la misma olla agrega la cebolla roja cortada en tiras finas y cocina durante unos minutos.

Añade el ajo picado, el kion rallado y el ají amarillo molido.

Sofríe a fuego medio hasta que el aderezo esté bien integrado y desprenda su aroma.

4. Incorporar el tomate

Agrega los tomates picados y cocina durante aproximadamente 5 minutos.

Añade el vinagre y el azúcar. Mezcla bien para equilibrar la acidez del tomate y darle un ligero contraste dulce al aderezo.

5. Cocinar el pollo

Vuelve a colocar las presas de pollo en la olla.

Agrega el caldo de pollo, tapa y cocina a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa haya adquirido una consistencia ligeramente espesa.

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6. Terminar la preparación

Prueba la salsa y ajusta la sal y la pimienta si es necesario.

Agrega cebolla china picada y un poco de culantro o perejil fresco antes de servir.

¿Con qué acompañar el pollo a la limeña?

El pollo a la limeña peruano queda muy bien acompañado de:

  • Arroz blanco
  • Papa amarilla sancochada
  • Papas doradas
  • Ensalada de lechuga y tomate
  • Verduras salteadas

Una presentación sencilla consiste en colocar una porción de arroz blanco junto a una presa de pollo, cubrirla con abundante salsa y acompañarla con papa sancochada.

Consejos para preparar pollo a la limeña

Dora bien el pollo. Este paso ayuda a desarrollar más sabor antes de incorporar la salsa.

Utiliza ají amarillo. Es uno de los ingredientes que aporta identidad y aroma al plato. Puedes ajustar la cantidad según el nivel de picante que prefieras.

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No quemes el aderezo. Cocina la cebolla, ajo, kion y ají a fuego medio para evitar que se amarguen.

Utiliza caldo en lugar de agua. El caldo de pollo aporta mayor profundidad de sabor a la salsa.

Deja reposar el plato. Después de apagar el fuego, puedes dejar reposar el pollo durante unos minutos antes de servir para que los sabores se integren mejor.

Preguntas frecuentes sobre el pollo a la limeña

¿Qué es el pollo a la limeña?

El pollo a la limeña es una preparación de pollo acompañada de un aderezo de cebolla, ají amarillo, tomate y especias, característica de la cocina casera limeña.

¿Puedo preparar pollo a la limeña con pechuga?

Sí. Puedes sustituir las presas por pechugas de pollo. En ese caso, controla el tiempo de cocción para evitar que la carne quede seca.

¿El pollo a la limeña es picante?

Puede tener un ligero picante debido al ají amarillo. La intensidad depende de la cantidad utilizada y de si se emplea ají amarillo fresco o molido.

¿Qué tipo de arroz combina con el pollo a la limeña?

El arroz blanco es una de las mejores opciones porque permite disfrutar de la salsa del pollo sin competir con sus sabores.

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