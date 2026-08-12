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Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Hoy Lead: La modelo se tomó con ligereza los comentarios sobre su cirugía y, tras un tenso momento con Janet Barboza en vivo, reafirmó que su tabique fue corregido de forma satisfactoria

Suheyn Cipriani habla sobre su operación de nariz.
Suheyn Cipriani habla sobre su operación de nariz.
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Durante su reciente aparición en televisión, Suheyn Cipriani decidió responder con humor a quienes continúan señalando que su nariz luce desviada tras la cirugía plástica a la que se sometió. La modelo y creadora de contenido, quien ganó popularidad tras su participación en certámenes de belleza y El Valor de la Verdad, habló sobre el tema en el matutino ‘América Hoy’, donde también protagonizó un inesperado momento de tensión junto a la conductora Janet Barboza.

La intervención estética de Suheyn Cipriani había sido motivo de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios insistían en que el procedimiento no habría corregido completamente la desviación de su tabique. Lejos de ofenderse, la modelo optó por desdramatizar las críticas y bromear sobre el resultado. “Está derecha, ya me lo han medido con regla y ha quedado bien, me la han enderezado. Antes estaba chueca hacia la izquierda, ahora parece que estuviera chueca hacia la derecha pero no, es la luz o el maquillaje”, explicó Cipriani frente a cámaras, resaltando que no le afectan los comentarios negativos y que prefiere tomarlos con naturalidad.

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Cipriani reconoció que, aunque la exposición puede generar críticas sobre la apariencia física, su prioridad es sentirse cómoda con los cambios que decide realizar. Según relató durante el programa, el proceso de recuperación tras la cirugía fue seguido de cerca por sus seguidores, quienes no tardaron en opinar sobre los resultados.

Janet Barboza le hace desplante

El buen ánimo de la modelo contrastó con el momento de tensión que se vivió en el set de ‘América Hoy’. Durante la transmisión, Janet Barboza la presentó como invitada especial y sugirió que podría sumarse al equipo del programa. “Estamos felices de tenerte y es probable que te sumes a nuestra familia de América Hoy”, expresó Barboza. La propuesta fue recibida con entusiasmo por Suheyn Cipriani, quien manifestó su alegría por la invitación y agradeció el espacio.

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La situación cambió al final de la entrevista, cuando la modelo aprovechó el espacio de despedida para mencionar su nuevo podcast, ‘No aclares que oscurece’. En ese instante, Janet Barboza intervino de manera tajante: “No, no, los podcast acá no se promocionan”. La frase sorprendió a Cipriani y generó un breve momento de incomodidad en el estudio. A pesar de la reacción inesperada, la modelo mantuvo la compostura y respondió con humor: “Uy, uy, ya no dije nada, síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales”, comentó entre risas.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

María Pía Copello califica de “mezquina” la actitud de Janet Barboza

María Pía Copello expresó su respaldo público a Suheyn Cipriani tras el desplante que vivió en ‘América Hoy’, cuando Janet Barboza le impidió promocionar su nuevo podcast en vivo. Copello, conductora y responsable del canal de streaming Q+, consideró que la actitud de Barboza fue “mezquina y de mal gusto”, indicando que si existía una restricción interna, lo correcto era comunicarlo antes de la emisión y no incomodar a los invitados ante la audiencia.

El incidente cobró mayor relevancia porque el podcast de Cipriani, ‘No aclares que oscurece’, se estrenó precisamente en el canal de Copello. Durante el programa ‘Sin más que decir’, Copello defendió a su colega y criticó la postura de América TV, señalando que un canal líder debe ser ejemplo de cordialidad y apertura. “A mí no me parece que esto que está pasando esté bien. Desde donde uno lo vea, es muy mezquino y de mal gusto”, afirmó Copello.

La conductora recordó que, durante su experiencia en televisión, nunca recurrió a cortar a un invitado en cámara por mencionar sus proyectos. El respaldo de Copello a Cipriani ocurre en medio de una reestructuración de Q+, donde la modelo acaba de lanzar su nuevo espacio digital.

María Pía Copello usa auriculares y micrófono; en una pantalla se observa a dos mujeres, Suheyn Cipriani y Janet Barboza, con micrófonos en mano
María Pía Copello cuestionó a Janet Barboza por cortar en vivo a Suheyn Cipriani cuando intentaba mencionar su nuevo podcast en 'América Hoy'.

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