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Fuerza Popular pagó diplomados con dinero del Estado, pero militantes reprobaron

Según informe de la ONPE, el partido de Keiko Fujimori también contrató un taller por 110 mil soles con un proveedor que solo acreditó 8 meses de experiencia, pese a exigir dos años

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular- Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular- Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) identificó dos irregularidades en el uso del dinero del financiamiento público directo por parte del partido Fuerza Popular durante la segunda mitad del 2025. Ambas observaciones, recogidas en el informe difundido por Latina y al que accedió Infobae, advierten de un presunto uso indebido de fondos del Estado en actividades de formación y capacitación política.

Entre el 1 de setiembre y el 28 de noviembre de 2025, Fuerza Popular contrató a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) para dictar el “Diplomado de Especialización en Gestión Pública”, dirigido a 35 personas, por un monto total de 70 mil soles. Es decir, 2 mil soles por participante.

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Sin embargo, el informe académico final de la USMP reveló que cinco participantes desaprobaron y uno no asistió. El artículo 26 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP) establece que “en caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones individuales, específicas o personalizadas no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD”.

El monto observado por los seis participantes que no aprobaron el cusco asciende 12 mil soles. Además, la ONPE advirtió que el partido tampoco acreditó la presentación de informes finales individuales ni la realización de actividades donde se haya puesto a prueba los conocimientos supuestamente adquiridos. Ello también lo exige el mismo reglamento.

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Ante el requerimiento formal de la ONPE, Fuerza Popular respondió mediante carta que enviaría “a la brevedad la respuesta correspondiente a lo solicitado”. La documentación nunca llegó, por lo que la observación se mantiene vigente.

Informe de la ONPE sobre Fuerza Popular 2025 - II.
Informe de la ONPE sobre Fuerza Popular 2025 - II.

Cuestionado proveedor

La segunda irregularidad involucra al proveedor Servic Team S.A.C., contratado por 110 mil soles para ejecutar el “Taller de Liderazgo Político para Jóvenes en Macroregiones”, realizado el 13 de setiembre de 2025 en el departamento de San Martín.

Los términos de referencia elaborado por Fuerza Popular exigían que el proveedor acreditara un mínimo de dos años de experiencia en servicios afines. Sin embargo, la ficha RUC de Servic Team S.A.C. registra el inicio de actividades el 1 de febrero de 2023, y la documentación analizada por la ONPE solo permitió validar ocho meses y trece días de experiencia previa a la firma del contrato.

Keiko Fujimori

El fujimorismo, según el informe, intentó justificar la contratación alegando un “error material” en el informe de pluralidad de postores, donde se afirmaba que el proveedor contaba con cinco años de experiencia. En un segundo descargo, el partido sostuvo que la empresa en cuestión. posee “8 años de experiencia como gestora”. La entidad electoral rechazó ambos argumentos por ser contradictorios con la información oficial del RUC y con la documentación de soporte presentada.

La entidad concluyó que “la celebración del contrato se realizó en contravención de las condiciones establecidas en los TDR, afectando la legalidad del proceso de contratación y la idoneidad del gasto efectuado”. Así, el partido de Keiko Fujimori habría incurrido en la infracción muy grave consistente en utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la presente ley.

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