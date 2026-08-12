“Los títulos Alianza Lima no serían los mismos si Universitario estaba en la Liga”, el ácido comentario de directivo de la ‘U’

El ácido comentario de directivo de Universitario contra Alianza Lima.

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Faltan pocos meses para el inicio de la Liga Peruana de Vóley, y muchos clubes están presentando a sus fichajes para obtener el título nacional. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, analizó el presente de su equipo de cara a la siguiente temporada y sorprendió a todos al referirse sobre el tricampeonato de Alianza Lima.

El directivo aseguró que las ‘cremas’ están pasando por un buen momento pese a que recién subió a la máxima categoría. Y aseguró que las ‘blanquiazules’ no tendrían los mismos título si es que las ‘pumas’ hubiesen estado en la liga profesional.

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“Yo sé que la ‘U’ vende y la ‘U’ llegó para transformar el vóley nacional. Yo sé que a otros les araña que les digamos eso, pero es la verdad. Los títulos que ha tenido Alianza Lima no serían los mismos si la ‘U’ estuviera en la liga. Creo que en estos cinco años he puesto a la ‘U’ por encima de mi bienestar de salud, por encima de mi familia y, además, como hincha tengo una doble presión. Yo cuando pierdo no necesito una puteada de Instagram o de Twitter; yo soy el primero que pierdo en vóley, voy y llego y veo el partido y digo: ‘Qué fallé, qué hay que mejorar’”, disparó Acerbi en el programa ‘Entre ceja y ceja’.

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la 'U', lanzó polémica opinión sobre el tricampeonato de las 'blanquiazules'. (Entre ceja y ceja)

“Del otro lado hicieron show”

Fabrizio Acerbi también habló del polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario de Deportes que desató un conflicto con San Martín. Reveló que tener a la atacante nacional fue el refuerzo más complicado que le tocó sumar y le mandó indirecta a las ‘santas’.

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“Bueno, la Aixa Vigil, por todo lo que pasó, no dependía de nosotros netamente. Con ella yo vengo hablando hace tres temporadas. Yo todas las temporadas fines los pedí a ella, me he sentado a tomar un café con ella, y no se podía. Del otro lado hicieron un show. Yo lo que te puedo decir es que nosotros fuimos respetuosos de lo que el ente rector, que es la Federación. Es mucho, porque tú ves que te lesionas y, como dijo Aixa, ahí sí la afiliación, la unión de las cartitas, se les olvida. Cuando hay una jugadora lesionada, ahí sí nadie sale”, declaró el directivo.

La voleibolista nacional se defendió de las declaraciones de la gerenta deportiva de las 'santas', Yudi Balcázar. (Universitario TV)

Dura crítica a las jugadoras que renunciaron a la selección peruana

El jefe polideportivo de Universitario de Deportes cuestionó a las jugadoras que le dijeron no a la convocatoria de Antonio Rizola por una lesión o otros temas. Dejó en claro que representar al Perú no es negociable para la ‘U’ pese a que le traiga algunos problemas de cara al inicio de la Liga Peruana de Vóley.

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“Para mí no se puede nunca renunciar a la selección. De hecho, yo lo digo: nos va a costar ahora; yo no puedo entrenar todavía. Alianza entrenando, yo no puedo entrenar, pues tengo siete jugadores de selección, pero todo peruano quiere su patria. Y si el producto Perú le va bien a la selección, que es lo que no entienden otros directivos, nos va a ir bien a todos”, finalizó Fabrizio Acerbi.

Antonio Rizola mantiene total confianza en el plantel peruano que disputó la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV