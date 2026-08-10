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Boda termina en batalla campal en Chiclayo: expareja llegó a iglesia con balde de pintura

El incidente ocurrió en los exteriores de una iglesia, debido a que los familiares salieron en defensa de la pareja

Un matrimonio en Chiclayo se convirtió en una violenta batalla campal cuando la expareja del novio apareció sorpresivamente y arrojó baldes de pintura a los futuros esposos, desatando una pelea masiva entre los invitados.| ATV Noticias
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Una boda religiosa en Mórrope, distrito de la provincia de Chiclayo en el norte de Perú, se transformó en escenario de una pelea pública luego de que una mujer irrumpiera con un balde de pintura y lo arrojara sobre la pareja a punto de casarse. El incidente, ocurrido en los exteriores de una iglesia local, terminó en una batalla campal entre familiares y allegados, según reportó ATV Noticias.

La mujer, identificada en los testimonios como expareja del novio, apareció vestida con una camiseta roja poco antes de que la ceremonia iniciara. Testigos señalaron que, tras lanzar el contenido del balde contra los futuros esposos, se desató una confrontación física entre los asistentes a la boda y el grupo que acompañaba a la mujer. 

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Un casamiento en una iglesia de Chiclayo quedó suspendido después de que una mujer lanzara un balde de pintura a los novios, desencadenando golpes y gritos entre los presentes
Un casamiento en una iglesia de Chiclayo quedó suspendido después de que una mujer lanzara un balde de pintura a los novios, desencadenando golpes y gritos entre los presentes| Panamericana

Puñetazos, tirones de cabello y gritos se sucedieron frente a varios niños, quienes resultaron visiblemente atemorizados por la situación.

La policía de la comisaría de Mórrope intervino para restablecer el orden. Durante la intervención, la mujer aseguró a los agentes que su presencia en el lugar respondía a un conflicto no resuelto con el novio, relacionado, de acuerdo con versiones iniciales, con la manutención de sus hijos.

El episodio fue captado en video por testigos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes muestran a los involucrados en una confrontación que incluyó agresiones físicas y verbales, en medio de la confusión generalizada.

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El casamiento, que debía celebrarse en Mórrope, fue interrumpido cuando una mujer atacó a la pareja con pintura negra y originó un enfrentamiento entre familiares, dejando la ceremonia sin finalizar
El casamiento, que debía celebrarse en Mórrope, fue interrumpido cuando una mujer atacó a la pareja con pintura negra y originó un enfrentamiento entre familiares, dejando la ceremonia sin finalizar| Foto: Panamerica Noticias

Testigos indicaron que la ceremonia religiosa no pudo concretarse, y la pareja debió abandonar el lugar sin poder celebrar su matrimonio.

La policía local aún investiga los motivos que llevaron a la mujer a irrumpir en la ceremonia. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y las autoridades evalúan posibles cargos contra los responsables de la agresión.

Canales de ayuda

  • El MIMP brinda atención y protección a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar. Puedes presentar tu denuncia de manera presencial en las Unidades de Protección Especial (UPE) del ministerio, en la comisaría más cercana o en la Demuna de tu distrito. El personal del MIMP ofrece atención inmediata y especializada.
  • Puedes presentar una denuncia en la comisaría más cercana, en la Demuna (Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente) de tu distrito o directamente en la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
  • Si deseas presentar una demanda por pensión de alimentos, puedes hacerlo en la Corte Superior de Justicia correspondiente a tu región. En esta oportundiad, puedes presentarse tu abogado.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) también es un canal disponible para denunciar la falta de manutención de menores o cualquier situación que implique la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Puedes acudir a la comisaría de la PNP más cercana para presentar tu denuncia, donde el personal policial está obligado a recibir y tramitar casos de incumplimiento de pensión de alimentos, violencia familiar o desprotección de menores.

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