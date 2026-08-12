Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

El periodista Paul Pérez aborda el conflicto legal entre el futbolista Jorge Gutiérrez y su exrepresentante, Luis José Pico en medio de su llegada a la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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La llegada del panameño Jorge Gutiérrez a Lima causó un gran revuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde una multitud de hinchas y periodistas se congregó para recibir al nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. El futbolista aterrizó a la capital a la espera de ser presentado oficialmente como el último fichaje de la ‘U’ para afrontar el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la expectativa deportiva quedó opacada por una controversia legal que amenaza con marcar su estreno en el fútbol peruano.

El periodista Paul Pérez reveló que la transferencia del panameño podría derivar en un proceso judicial. El motivo radica en el malestar de su ahora exrepresentante, Luis José Pico, quien se considera marginado de la operación que llevó al jugador desde Deportivo La Guaira al club ‘crema’.

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“Se le puede presentar un problema al futbolista porque el exrepresentante de Jorge Gutiérrez está descontento con la forma en que se ha dado la operación. Luis José Pico es el que se presenta como el representante de Jorge Gutiérrez. Ha trabajado un tiempo considerable con el futbolista panameño, incluso según lo que comentan, ha estado trabajando con casi un centenar de clubes, ofreciéndolo, tratando de que se pueda ir de La Guaira”, indicó en el programa Modo Fútbol.

La situación legal toma forma a raíz de un supuesto acuerdo firmado entre Gutiérrez y Pico. Al enterarse del cierre de la operación y el inminente arribo del lateral a Ate, el exagente estaría evaluando iniciar acciones legales contra el jugador, ahora como persona natural. Pérez fue enfático: “Entiendo que (el representante) tiene firmado algo con el futbolista porque al enterarse del acuerdo y de su llegada a Universitario, tendría contemplado iniciar acciones legales en contra del futbolista como persona natural”.

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El futbolista panameño en su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para sumarse al cuadro 'crema'. (Video: Inka Digital TV)

El periodista Gustavo Peralta sostuvo que “en la ‘U’ dijeron que lo manejaron de club a club”. Sin embargo, Paul Pérez aclaró que el pase “no se va a caer” y que el futbolista podrá debutar sin inconvenientes en la Liga 1 2026, aunque advirtió que “el exrepresentante expone que lo desconoce y todo indica que va a tomar acciones legales en contra de Jorge Gutiérrez”.

El trasfondo económico también fue expuesto por Pérez, quien señaló que el agente reclama la intervención de terceros en la operación, con la intención de desviar la comisión que le correspondería legítimamente.

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El estilo de juego de Jorge Gutiérrez

Más allá de la controversia legal, la llegada de Jorge Gutiérrez genera expectativas en lo deportivo. El periodista panameño José Miguel Domínguez describió al lateral izquierdo como “un futbolista encomiable, que las va a correr todas, un lateral izquierdo muy inteligente tácticamente que ha crecido bastante a nivel de extranjero jugando en Venezuela, un hombre de selección de Panamá”.

El comunicador destacó la polivalencia del refuerzo ‘merengue’: “Es un futbolista polivalente que puede jugar como carrilero, como extremo por izquierda, que tiene muy buena pierna, que físicamente es un superdotado, tiene bastante fondo físico, arriesga bastante”. La capacidad de adaptación táctica es otro de sus puntos fuertes, según el periodista: “Si a él le toca enfrentar un extremo derecho que sea zurdo o derecho, él es un tipo muy inteligente y que sabe adaptarse a lo que el técnico pide”.

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Jorge Gutiérrez viene de disputar 20 partidos en Deportivo La Guaira de Venezuela, donde dio una asistencia. - créditos: Deportivo La Guaira

El análisis de Domínguez también abarca la flexibilidad de Jorge Gutiérrez para cumplir distintas funciones, clave para el técnico Héctor Cúper. “Si el técnico pide un equipo más replegado con no muchas subidas del lateral, Gutiérrez se adapta a la perfección a la circunstancia. Y si el técnico necesita un volante, en este caso un carrilero o un lateral con más oficio ofensivo, que se atreva a subir más por la banda izquierda, también tienes a Gutiérrez que trabaja de manera excelente para mí en esta parcela”, sostuvo.