Abogado de Naldy Saldaña afirma que integrante de La Bella Luz admitió ante las autoridades conocer el acoso de César Sánchez

Ysrael Castillo dio detalles de la audiencia a la que acudieron las integrantes de la agrupación de cumbia tras la denuncia de Naldy Saldaña | ATV

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Una de las integrantes de La Bella Luz reconoció ante las autoridades que tenía conocimiento del acoso que denunció la cantante Naldy Saldaña, según aseguró su abogado, Ysrael Castillo. El representante legal brindó declaraciones a la prensa la noche del 11 de agosto, tras la comparecencia de las integrantes de la agrupación en la sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con lo explicado por Castillo, la diligencia se realizó en el marco de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta. Tras la presentación de la acusación, las integrantes de La Bella Luz manifestaron públicamente que desconocían la situación de acoso. Sin embargo, la defensa de Saldaña sostuvo que la cantante había comunicado a sus compañeras lo ocurrido.

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Según relató el abogado al salir de la dependencia policial, él presenció la declaración de dos de las integrantes del grupo. “Esta defensa ha participado en la declaración de dos integrantes”, puntualizó Castillo. En esa línea, indicó que una de las cantantes consultadas negó ante la autoridad tener información previa sobre el caso.

La presentadora Magaly Medina entrevista en un programa de televisión a un abogado que discute el acoso de César Sánchez en el caso de Naldy Saldaña y 'La Bella Luz'.

“Se le hizo la pregunta a una, si tenía conocimiento de estos hechos antes de que se publiciten en los medios de comunicación, a lo cual dijo que no tenía conocimiento”, detalló el letrado.

Lo relevante de la audiencia llegó con el testimonio de la segunda integrante. Castillo precisó que, tras la revisión de mensajes de chat, quedó registrada una conversación en la que la cantante en cuestión le expresó a Naldy Saldaña una advertencia directa: “Tú no puedes estar en el mismo lugar con tu agresor”. El abogado explicó que, al ser consultada sobre esa comunicación, la integrante ratificó lo dicho en su declaración ante las autoridades.

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El representante legal de Saldaña insistió en que existen pruebas materiales para respaldar la versión de su defendida. “Existe los chats que todavía no se ha hecho llegar al Ministerio Público, pero lo tenemos nosotros para presentarlo en su momento”, declaró Castillo ante los medios. Agregó que la defensa evalúa el momento adecuado para entregar estos mensajes a la autoridad correspondiente, lo que podría aportar elementos relevantes en el proceso judicial.

Naldy Saldaña y su abogado abordan la denuncia de acoso de César Sánchez, tras la admisión de un integrante de La Bella Luz ante autoridades.

¿Cuándo será la audiencia para César Sánchez?

El proceso judicial que involucra a Naldy Saldaña y al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, avanza en la vía penal. Uno de los puntos que genera expectativa es la evaluación del pedido de impedimento de salida del país contra el denunciado. Según confirmó Castillo, el Ministerio Público programó para el 9 de septiembre la audiencia en la que se analizará esta medida cautelar.

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La defensa de la cantante considera importante que el investigado permanezca a disposición de las autoridades para responder por los hechos que se le atribuyen. No obstante, será el Poder Judicial quien determine si corresponde imponer la restricción de viaje, tras la revisión de los argumentos presentados por las partes.

El exdirector musical César Sánchez de La Bella Luz y una mujer en un estudio aparecen junto a un registro de video de Sánchez con otra mujer, en relación con su caso en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Ministerio Público ha fijado la audiencia de impedimento de salida del país del señor para el 9 de setiembre”, precisó Castillo. La decisión que se adopte en esa fecha marcará el siguiente paso en el proceso que enfrenta César Sánchez Chavesta por la denuncia de acoso laboral y hostigamiento formulada por Naldy Saldaña.

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El caso permanece en investigación y se espera que las pruebas ofrecidas por ambas partes sean incorporadas en las siguientes etapas del proceso.