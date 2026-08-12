Terremoto en Perú: ¿Por qué Lomo de Corvina es la zona más vulnerable de Lima ante un sismo?

Asentamiento humano Lomo de Corvina, expuesto a deslizamientos y colapsos por su ubicación y tipo de suelo. Foto: Andina

Guardar

El asentamiento humano Lomo de Corvina, ubicado en el distrito Villa El Salvador (VES), al sur de la ciudad, está identificado como una de las zonas más vulnerables de Lima ante un posible terremoto de gran magnitud.

Este asentamiento, surgido por ocupaciones informales desde 2002, ocupa el extremo suroeste del distrito, cerca del litoral, en terrenos compuestos principalmente por dunas de arena fina y pendientes pronunciadas.

Según el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), la combinación de suelo blando y la presencia de construcciones informales aumenta significativamente el peligro.

El ingeniero Miguel Estrada, investigador principal de Cismid, explicó que “los suelos arenosos y la construcción informal de viviendas constituyen dos graves problemas en esta zona de Lima; de ocurrir un sismo, los daños serían considerables”.

PUBLICIDAD

El experto añade que, ante un evento de magnitud 8,5 u 8,9, existe una alta probabilidad de tsunami, ya que el epicentro se ubicaría en el fondo marino.

Estrada advierte que, además del colapso estructural, las tuberías de agua y desagüe podrían fallar, provocando que el suelo se convierta en lodo y las viviendas se hundan. Esta situación se agrava porque muchas edificaciones carecen de licencia, evaluación técnica y materiales adecuados, lo que incrementa el riesgo de derrumbes masivos y víctimas.

Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, se asienta sobre suelo arenoso que amplifica las ondas sísmicas. Foto: Andina

Riesgo multiplicado: ocupación informal y falta de rutas seguras

Un estudio de Cismid señala que Lomo de Corvina aparece como el área de mayor riesgo en la capital, según el mapa de microzonificación sísmica.

PUBLICIDAD

La exviceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, advierte: “Esta zona podría colapsar completamente si ocurre un terremoto de mayor intensidad”, debido a la composición arenosa del terreno que amplifica las ondas sísmicas.

La especialista detalla que, en distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, el terreno arenoso y arcilloso genera mayor movimiento durante los sismos y, en algunos sectores, existen riesgos no mitigables. Añaños subraya que el 70% de las viviendas urbanas en Lima se han construido sin asistencia técnica, una tendencia que se repite en los sectores periféricos.

En Lomo de Corvina, esta realidad se traduce en edificaciones levantadas sin acompañamiento profesional y en zonas donde no existen obras de mitigación ni redes adecuadas de servicios básicos.

PUBLICIDAD

El riesgo se multiplica cuando coinciden un suelo inestable y la construcción precaria, ya que pueden registrarse deslizamientos, hundimientos y colapsos totales durante un terremoto.

A esto se suma la ausencia de infraestructura para una evacuación rápida. Las vías de acceso en el asentamiento son angostas y la pendiente del terreno dificulta cualquier operación de rescate o traslado de emergencia. Los especialistas recomiendan que, antes de construir, se evalúe el tipo de suelo y se supervise la obra para garantizar la fortaleza de la estructura.

La prevención también implica la realización de simulacros de sismos, que permiten a la ciudadanía aprender cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico, especialmente si habitan viviendas precarias. Los expertos insisten en que el refuerzo de estructuras y la planificación urbana pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad en zonas críticas como Lomo de Corvina.

PUBLICIDAD