Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”. (Video: Willax)

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El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, negó que los puentes modulares instalados para el ingreso y la salida de vehículos del aeropuerto Jorge Chávez estén bajo riesgo de colapso y aseguró que estos no se caerán frente a la inminente llegada del fenómeno El Niño próximamente.

El titular del MTC indicó en conversación con Willax: “para decirlo claro, no se van a caer por más fuerte que sea El Niño, así de claro”. Rey indicó que, aunque estas estructuras sean provisionales, no son frágiles, y que pueden durar 50 o 60 años si reciben mantenimiento.

Al referirse al sistema de sujeción de los puentes, afirmó que “estos dos puentes tienen anclajes, cada uno de ellos de 25 metros (de profundidad) en cada estribo, en los lados”.

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Consultado por los cálculos sobre el comportamiento del río ante huaicos y el fenómeno de El Niño, el exministro reconoció que no tenía el dato en ese momento, pero sí afirmó que estos se han establecidos y no hay riesgo alguno para las estructuras viales.

Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”.

Aunque la Municipalidad del Callao y Defensa Civil emitieron informes en los que se indicaba un posible riesgo de las estructuras en caso de la llegada de huaicos por el Niño Costero, el titular del MTC indicó que estas podrían ser erradas y que al alcalde “no le han informado bien, de repente. Yo puedo asegurar lo que estoy diciendo”.

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El puente definitivo y los plazos

Rey también vinculó la solución de fondo a un proyecto permanente y afirmó que “el puente definitivo, que debió hacerlo el Estado mientras se construía el aeropuerto y que no lo hizo, ya está en construcción”.

Sobre el cronograma, negó que la entrega se estire hasta 2028 y fijó otra fecha: “Está previsto que esté listo a mediados del año 2027”.

El exministro explicó que se trata de “un convenio de gobierno a gobierno” y que la ejecución está a cargo de “un consorcio de dos empresas que tienen fama mundial, Sacyr y Aecom”.

Puentes modulares permitirán el ingreso de los usuarios al aeropuerto ante la falta de construcción del Puente Santa Rosa| Paula Elizalde (Infobae Perú)

El financiamiento pendiente

En cuanto al financiamiento, aseguró que “lo que nos falta son 180 millones de soles para terminar” y enmarcó esa cifra en el tamaño total del proyecto: “Es una obra de más de 700 millones de soles”.

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Rey atribuyó la traba final a la disponibilidad de fondos y afirmó que “eso es parte del problema que tiene el ministro de Economía de proveer los recursos para que se terminen las obras”.

Entrega del puente definitivo fue pactada para el año 2029

Aunque la estimación del ministro Rafael Rey ubica la entrega de la obra del Puente Santa Rosa a mediados del año 2027, Infobae Perú ya había reportado en marzo del 2025 sobre un acuerdo entre el MTC y Lima Airport Parners (LAP) que establece la entrega del puente definitivo para el acceso al aeropuerto para el año 2029.

En la página 4 del documento, en el que se leen los acuerdos, el tercer punto indica que, además de poder tomarse el tiempo necesario hasta enero del 2029 para entregar el Puente Santa Rosa definitivo, LAP no podrá exigir ninguna compensación hasta febrero de ese año.

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“El Concedente, a través de Provias Nacional, pondrá en operación el Puente Santa Rosa para su conectividad al Nuevo Terminal de Pasajeros del AlJC, a más tardar, el 31 de enero de 2029. El Concesionario acepta la nueva fecha y renuncia de manera expresa a solicitar cualquier pretensión de compensación y/o indemnización alguna hasta dicho plazo”, se lee en el acta obtenida en exclusiva por Infobae Perú.

En su momento, esto contradijo la versión emitida por el propio ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que en agosto del 2024 indicó que el puente “debería estar más o menos a finales del 2026 o a inicios del 2027, en el primer semestre del 2027”.

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