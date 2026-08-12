Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 12 de agosto de 2026

En lo que va de 2026, Perú ha registrado más de 500 sismos a nivel nacional, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La actividad sísmica se mantiene como un fenómeno frecuente, especialmente en las regiones del sur del país, donde ciudades como Arequipa, Lima e Ica encabezan la lista de zonas más afectadas. Los movimientos telúricos, con magnitudes entre 3,5 y 5,7, obligan a la población y a las autoridades a intensificar las medidas de prevención y respuesta.
El Cinturón de Fuego del Pacífico y la sismicidad en Perú
La costa peruana forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región tectónica donde se concentra cerca del noventa por ciento de la actividad sísmica del planeta. Esta franja se caracteriza por el constante movimiento y fricción de las placas litosféricas, proceso que genera una liberación continua de energía en el lecho marino y el continente.
En el caso específico del territorio peruano, la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana es la causa principal de la alta frecuencia de movimientos telúricos. Comprender la dinámica de este fenómeno geológico resulta fundamental para asumir la vulnerabilidad del país y desarrollar una cultura de prevención constante a nivel nacional.
El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
Regiones más afectadas y eventos recientes
De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.
Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.
Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.
En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.
¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave
- Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos.
- Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
- Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia: contenido sugerido
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Cómo actuar durante un sismo
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
- No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
- No utilizar ascensores.
- Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
Acciones después del sismo
- Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
- Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas.
- Auxiliar a los heridos y mantenerse atento a posibles réplicas.
- Comunicar la situación a familiares y autoridades mediante mensajes de texto.
- Alejarse del mar hasta descartar la posibilidad de un maremoto.
Precauciones específicas para edificios y zonas costeras
- Permanecer en el interior durante el movimiento, alejándose de ventanas y objetos sueltos.
- Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
- Esperar a que termine el sismo antes de evacuar y verificar la seguridad de las escaleras.
- Seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio.
En zonas próximas al mar, las autoridades recomiendan alejarse de la costa ante la posibilidad de un tsunami, especialmente si el sismo tiene una magnitud considerable.
Números de emergencia en Perú
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud: 113
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
- Servicio de ambulancia SAMU: 106