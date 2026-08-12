Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 12 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

En lo que va de 2026, Perú ha registrado más de 500 sismos a nivel nacional, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La actividad sísmica se mantiene como un fenómeno frecuente, especialmente en las regiones del sur del país, donde ciudades como Arequipa, Lima e Ica encabezan la lista de zonas más afectadas. Los movimientos telúricos, con magnitudes entre 3,5 y 5,7, obligan a la población y a las autoridades a intensificar las medidas de prevención y respuesta.