Perú
Agregar Infobae enGoogle

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 12 de agosto de 2026

El país supera el umbral de los quinientos sismos en lo que va del año, mientras expertos y organismos oficiales insisten en la importancia de la mochila de emergencia y los simulacros familiares

Guardar
Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

En lo que va de 2026, Perú ha registrado más de 500 sismos a nivel nacional, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La actividad sísmica se mantiene como un fenómeno frecuente, especialmente en las regiones del sur del país, donde ciudades como Arequipa, Lima e Ica encabezan la lista de zonas más afectadas. Los movimientos telúricos, con magnitudes entre 3,5 y 5,7, obligan a la población y a las autoridades a intensificar las medidas de prevención y respuesta.

12:53 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico y la sismicidad en Perú

La costa peruana forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región tectónica donde se concentra cerca del noventa por ciento de la actividad sísmica del planeta. Esta franja se caracteriza por el constante movimiento y fricción de las placas litosféricas, proceso que genera una liberación continua de energía en el lecho marino y el continente.

En el caso específico del territorio peruano, la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana es la causa principal de la alta frecuencia de movimientos telúricos. Comprender la dinámica de este fenómeno geológico resulta fundamental para asumir la vulnerabilidad del país y desarrollar una cultura de prevención constante a nivel nacional.

11:43 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.

Mapa de Perú con marcadores rojos y naranjas, radio portátil, linterna, libreta y bolígrafo sobre una mesa de madera. Logo de Indeci visible.
Un mapa físico de Perú muestra la ubicación de epicentros sísmicos recientes en varias regiones, acompañado por un radio, una linterna y un bloc de notas, elementos esenciales para la prevención civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:43 hsHoy

Regiones más afectadas y eventos recientes

De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.

Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

Mesa con radio, linterna y mochila de emergencia con agua, alimentos enlatados, botiquín y documentos. Fondo con monitores que muestran mapas y gráficos sísmicos, logo IGP.
El centro de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Perú exhibe pantallas con mapas de actividad sísmica y un equipo de supervivencia listo para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:43 hsHoy

Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima

Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.

En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.

11:43 hsHoy

¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave

  • Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos.
  • Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
  • Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Vista aérea de ciudad con edificios y montañas bajo cielo nublado. Ondas sísmicas rojas concéntricas y logo IGP en esquina superior derecha.
Una zona urbana de Perú enfrenta la posibilidad de un movimiento telúrico, con ondas sísmicas rojas superpuestas que ilustran el riesgo, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:34 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido sugerido

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila azul abierta con agua, alimentos enlatados y empacados, linterna, silbato, radio, botiquín rojo, mantas térmicas, mascarillas y documentos.
Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y botiquín se exhibe sobre una mesa de madera en una casa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:34 hsHoy

Cómo actuar durante un sismo

  • Mantener la calma.
  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
  • No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
  • No utilizar ascensores.
  • Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
06:27 hsHoy

Acciones después del sismo

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas.
  • Auxiliar a los heridos y mantenerse atento a posibles réplicas.
  • Comunicar la situación a familiares y autoridades mediante mensajes de texto.
  • Alejarse del mar hasta descartar la posibilidad de un maremoto.
06:22 hsHoy

Precauciones específicas para edificios y zonas costeras

  • Permanecer en el interior durante el movimiento, alejándose de ventanas y objetos sueltos.
  • Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
  • Esperar a que termine el sismo antes de evacuar y verificar la seguridad de las escaleras.
  • Seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio.

En zonas próximas al mar, las autoridades recomiendan alejarse de la costa ante la posibilidad de un tsunami, especialmente si el sismo tiene una magnitud considerable.

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:00 hsHoy

Números de emergencia en Perú

  • Central policial: 105
  • Bomberos: 116
  • Defensa Civil: 115
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481
  • Servicio de ambulancia SAMU: 106

Temas Relacionados

IGPSismoTemblorSismos en Perúperu-noticias

Últimas noticias

El renacimiento del Centro Histórico de Lima: las nuevas inversiones y marcas que impulsan su transformación urbana

El Centro Histórico concentra cerca de 6.500 inmuebles, pero 936 están catalogados como inhabitables o en situación de riesgo. Inversión exigiría más de S/ 4.400 millones, según el Patronato de Lima

El renacimiento del Centro Histórico de Lima: las nuevas inversiones y marcas que impulsan su transformación urbana

Dirigente de transporte desmiente a policía que aseguró que crímenes contra choferes bajaron: “Se han duplicado”

El general Jorge Castillo, jefe de la región policial Lima, afirmó que las cifras de inseguridad se han reducido y defendió el ‘Plan Escudo’ para proteger a los transportistas en sus rutas

Dirigente de transporte desmiente a policía que aseguró que crímenes contra choferes bajaron: “Se han duplicado”

¿Lluvia y nubosidad? Este es el pronóstico del clima en Cusco para hoy, miércoles 12 de agosto

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche

¿Lluvia y nubosidad? Este es el pronóstico del clima en Cusco para hoy, miércoles 12 de agosto

‘La Ruta de León’, el millonario despliegue que Perú prepara para recibir al papa León XIV

El país instaló el grupo multisectorial La Ruta de León con una inversión cerca al 0,18% de su PBI para ejecutar 67 intervenciones en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao

‘La Ruta de León’, el millonario despliegue que Perú prepara para recibir al papa León XIV

Arde Pucallpa: MINEM y MEF anuncian subsidio al combustible en Ucayali para detener protestas sociales

El primer subsidio de la era Keiko Fujimori. El gobierno busca ahora reactivar la Refinería de Pucallpa tras registrarse alzas del pasaje, desabastecimiento y bloqueos en la vía Federico Basadre

Arde Pucallpa: MINEM y MEF anuncian subsidio al combustible en Ucayali para detener protestas sociales

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se rompió un caño principal de agua, anegó las calles de Temperley y afecta al servicio en el conurbano sur

Se rompió un caño principal de agua, anegó las calles de Temperley y afecta al servicio en el conurbano sur

Un eclipse hoy es un espectáculo; para los romanos era una advertencia de los dioses

Cuál es la canción del verano en Estados Unidos

Leve repunte de la inflación en Estados Unidos: creció al 3,4% interanual en julio

Cómo identificar las falsas capturas de pantalla que comprueban pagos de Mercado Pago, Nequi y más

INFOBAE AMÉRICA

Cuáles son las mejores estrategias para administrar las finanzas al iniciar la universidad en Estados Unidos

Cuáles son las mejores estrategias para administrar las finanzas al iniciar la universidad en Estados Unidos

Cuál es la canción del verano en Estados Unidos

Nueva York activa una línea legal gratuita para inmigrantes en 17 idiomas y sin importar su estatus

Leve repunte de la inflación en Estados Unidos: creció al 3,4% interanual en julio

Uruguay prevé hasta 25.000 desplazados por el fenómeno El Niño y gestionó créditos por 750 millones de dólares

DEPORTES

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid tras cuatro años y protagonizó una curiosa presentación en Roma

Cabeceó a un rival, quedó con una impactante secuela en su rostro y es duda para jugar el clásico de La Plata

Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City: “Llegué para defender al mejor club del mundo”

La pelea invisible entre Pep Guardiola y José Mourinho por la aparición en un documental: “Te podés imaginar cómo terminó todo”