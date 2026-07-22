Perú

Por primera vez en cuatro años, trabajadores privados no tendrán feriado largo por Fiestas Patrias

Son más de 6 millones de empleados en el sector privado que no podrán empatar el fin de semana con los feriados del 28 y 29 de julio

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Conoce los lugares preferidos por los viajeros. (Foto: Andina)
¿Los trabajadores privados viajarán por Fiestas Patrias? Solo tendrán dos días feriados y no empatarán con los fines de semana. - Crédito Andina

Este jueves 23 de julio es feriado a nivel nacional, lo que significa que los trabajadores privados y públicos descansarán sin tener que compensar las horas no trabajadas posteriormente.

Pero luego de este, llegan los feriados del 28 y 29 de julio, los cuales vendrán con un día no laborable (compensable) del 27 de julio, obligatorio para el sector público y que les dará un fin de semana largo de cinco días (del sábado 26 al miércoles 29 de julio).

En contraparte, el sector privado no gozará de feriado largo por estas Fiestas Patrias, ¿pero sabías que esta será la primera vez en cuatro años que esto no sucede? Desde el 2022, los feriados de Fiestas Patrias han caído en fechas que amplían los descansos del fin de semana, lo que a su vez impactaba en el turismo, dada la facilidad de los trabajadores por hacer viajes. Este año, esto no se cumplirá.

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Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
El siguiente feriado es este jueves 23 de julio . - Crédito Agencia Andina

Privados sin feriado largo

¿A qué se debe la falta de fin de semana largo este año para el sector privado? Principalmente solo a suerte. En los últimos cuatro años, en los calendario las fechas del 28 y 29 de julio han caído cerca a fines de semanas.

Acá los repasamos:

  • En 2022, los feriados cayeron jueves 28 y viernes 29 de julio, con lo que se formó un fin de semana largo de cuatro días
  • En 2023, los feriados cayeron viernes 28 y sábado 29 de julio, con lo que se formó un fin de semana largo de tres días
  • En 2024, los feriados cayeron domingo 28 y lunes 29 de julio, lo que formó un fin de semana largo de tres días
  • En 2025, los feriados cayeron lunes 28 y martes 29 de julio, formando un fin de semana largo de cuatro días
  • En 2026, sin embargo, estas fechas caen martes 28 y miércoles 29 de julio. No forman fines de semana largo.
El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Sí habrá día no laborable

El gobierno ha tomado acciones para asegurar un fin de semana largo, pero solo para el sector público. Así, meses atrás declaró como día no laborable para este lunes 27 de julio, lo que dará a los estatales cinco días de descanso (aunque deben recuperar uno).

Con respecto al sector privado, el gobierno no ha creado alguna figura para un día no laborable obligatorio; sin embargo, las empresas pueden aplicar el libre del lunes 27 de junio previo acuerdo con sus trabajadores.

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Inclusive, según Infobae Perú pudo comprobar, algunas empresas privadas sí han pactado con sus trabajadores que laboren el feriado del jueves 23 de julio para que sean compensados el mismo lunes 27, para que así puedan tener un fin de semana largo de cinco días, justo como el sector público.

plaza de armas de Ica
Fiestas Patrias vienen con fin de semana largo de cinco días, pero solo para el sector privado. - Crédito Municipalidad de Ica

Como se recuerda, esto no implicará mayor pago por el trabajo del mismo feriado 23 de julio, dado que si bien la fecha genera triple pago, dado que se compensa con otro día de descanso extra, no se tendrá que remunerar.

Cabe recordar que para el siguiente año, 2027, tampoco se tendría un fin de semana largo por Fiestas Patrias aplicable al sector privado, dado que caerán las fechas en miércoles 28 y jueves 29 de julio.

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