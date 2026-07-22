Se definió situación de Cristian Benavente en Sporting Cristal: “Su contrato se resolverá”

Se definió situación de Cristian Benavente en Sporting Cristal

Sporting Cristal quedó listo para enfrentar a RB Bragantino hoy, miércoles 22 de julio, por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Y uno de los grandes ausentes del crucial duelo vuelve a ser Cristian Benavente. El volante no viene siendo tomado en cuenta por Roberto Mosquera y los rumores de una posible salida del Rímac empezaron a sonar más fuerte.

Las declaraciones de Julio César Uribe, director general de fútbol, se refirió al presente del ‘Chaval’ y aseguró que no estaría en los plantel del club. Sin embargo, se terminó de confirmar que su partida es inminente y la directiva está resolviendo su desvinculación.

PUBLICIDAD

“Un poco la información: Cristian Benavente no va a ser tenido en cuenta. No sé cómo se resolverá su caso tampoco, si es que se va a intentar la rescisión o no, pero sí me imagino que por la rescisión de Cazzonati, que era un sueldo alto o de los más altos de Cristal y que ingresó un poco, un poco de plata por la ida Mirassol, o sea, hay un cupo libre de un sueldo alto”, informó Elo Bengoechea en el programa ‘Fútbol Champán’.

La periodista puntualizó la exclusión de Benavente para marcar las opciones que tienen los ‘cerveceros’ para fichar a un volante tras la salida de Gustavo Cazonatti a Mirassol de Brasil.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Cristian Benavente?

En diálogo con RPP, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, confirmó que el futbolista nacido en España no forma parte de los planes del club para la segunda mitad del año. La institución trabaja en buscarle un nuevo destino que le permita continuar su carrera y tener mayor protagonismo.

Uribe explicó: “Hasta el momento en lo que hemos conversado con el director técnico, no está contemplado. Están trabajando algunas posibilidades, y esperemos algunas de ellas se concrete para bien de él”, aludiendo al proceso de negociación en curso.

El directivo remarcó la importancia de que el jugador encuentre un espacio donde pueda ser protagonista y no solo acompañar al plantel. “Que no esté acompañando, sino ser protagonista en esta intención de ganar el campeonato”, subrayó Uribe, reflejando la postura del club respecto al futuro inmediato del futbolista.

PUBLICIDAD

El futuro de Cristian Benavente sigue sin definirse en Sporting Cristal. Julio César Uribe reveló que se evalúan opciones para que el mediocampista tenga mayor protagonismo esta temporada. (Sporting Cristal)

Dónde ver Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino, correspondiente a la ida de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2026, será accesible en múltiples plataformas y países de la región. En Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, la transmisión estará a cargo de ESPN, mientras que en Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile podrá verse por ESPN 2. Para Brasil, la señal habilitada será Paramount+.

Los aficionados que prefieran seguir el partido en línea contarán con la opción de Disney+, que transmitirá el encuentro en vivo para toda Sudamérica a través de su servicio de streaming. Esta alternativa permite ver el duelo desde cualquier dispositivo conectado.

PUBLICIDAD

Además, Infobae Perú brindará una cobertura digital en tiempo real. El portal ofrecerá información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes, asegurando un seguimiento completo para quienes busquen detalles y análisis del desarrollo del partido.

Canal TV del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Conmebol