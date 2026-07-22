Sin frazadas, sin módulos y con réplicas constantes: la desesperación de los afectados por el sismo en Junín

Un reportaje cubre la situación en Chongos Bajo, Chupaca, tras un sismo de magnitud 5.1. El enviado especial Rodrigo Cruz informa desde el lugar, donde se observan personas, incluyendo mujeres, junto a carpas provisionales. Se aprecian estructuras de edificaciones con daños y acumulaciones de escombros. Una presentadora de noticias introduce el segmento desde un estudio televisivo, con una pantalla mostrando material gráfico relacionado. El video documenta la vida en refugios temporales tras el evento sísmico.

A tres días del sismo 5.1 que remeció la región Junín, decenas de familias damnificadas continúan enfrentando la emergencia en condiciones precarias. En el barrio Huayna Cápac, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, pobladores denunciaron que no han recibido ayuda suficiente y que se han visto obligados a improvisar carpas con maderas, plásticos y toldos para poder pasar la noche.

Los afectados aseguran que muchas viviendas quedaron inhabitables tras el movimiento telúrico y que, por temor a nuevos derrumbes debido a las réplicas registradas en la zona, decidieron alejarse de sus casas destruidas.

“Ya estamos en el tercer día después del sismo y no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Estamos solo en una carpa y eso es muy peligroso”, relató Karina, una de las damnificadas del barrio Huayna Cápac, a Latina Noticias.

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Las imágenes mostraron a familias enteras, incluidos niños y adultos mayores, durmiendo en estructuras improvisadas armadas con palos y materiales prestados por vecinos. Los pobladores alertaron que estas instalaciones no brindan seguridad ni protección frente a las bajas temperaturas que se registran durante la madrugada.

Niños y adultos mayores enfrentan noches de frío

Uno de los principales reclamos de los damnificados es la falta de abrigo. Según señalaron, durante la noche la temperatura puede acercarse a los cero grados, situación que afecta principalmente a los menores de edad.

“Con el frío, nuestros niños se están enfermando. Necesitamos calaminas, casitas prefabricadas, frazadas”, pidió Karina.

Personal de asistencia brinda apoyo a damnificados por el sismo en Junín. (Andina)

La mujer explicó que las carpas fueron armadas con madera encontrada en la zona agrícola y con apoyo de otros vecinos, pero advirtió que los materiales no son seguros.

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“Estas maderas están podridas. Hemos tenido que juntar de las chacras y prestarnos de los vecinos para poder armar algo. Esto no es seguro para nuestros hijos”, señaló.

Denuncian entrega de medicinas y alimentos vencidos

Además de la falta de refugio, los damnificados denunciaron presuntas irregularidades en la ayuda recibida. Karina aseguró que algunos productos entregados a los pobladores se encontraban vencidos.

“Nos han entregado medicinas vencidas y también aguas y alimentos vencidos. No deben aprovecharse de la situación. Queríamos darle a un niño que está con gripe, pero ¿qué podemos hacer si está vencido?”, cuestionó.

Los pobladores también solicitaron maquinaria pesada para poder retirar los escombros de sus viviendas y recuperar algunas de sus pertenencias.

“Necesitamos una máquina, una grúa para sacar nuestras cosas porque todo está tumbado encima de las casas y no podemos ingresar”, agregó.

Familias perdieron viviendas y fuentes de ingreso

La emergencia también golpeó la economía de las familias afectadas. Muchos pobladores de Chongos Bajo se dedican a la agricultura y aseguran que, tras el sismo, no pueden regresar a sus labores.

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Lucía, otra damnificada, contó que su vivienda quedó completamente destruida y que ahora no tiene cómo sostener a sus hijos.

“Estoy cocinando con leñita. No hay nada para comer. Mis hijitos están asustados. Sus cuadernos están aplastados y ahora no sé de dónde voy a sacar para ellos”, relató.

La mujer explicó que su familia depende del trabajo en la chacra, pero que las condiciones actuales le impiden salir a trabajar.

Los pobladores señalaron que al menos 21 familias permanecen en la zona improvisando refugios temporales. En algunas carpas se han visto obligados a acomodar hasta ocho o diez personas para protegerse del frío.

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“En cada carpa somos seis, algunos ocho o diez personas. Tenemos que acomodarnos como sea, con nuestros hijos”, contó una de las vecinas.

A la falta de vivienda se suma el temor por la seguridad, pues los damnificados aseguran que no pueden dejar sus casas destruidas por miedo a que sus pertenencias sean robadas.

“Lo poquito que tenemos está aplastado. No podemos salir a trabajar porque también vienen delincuentes a asaltar”, denunció otra pobladora.

Piden carpas, módulos temporales y ayuda urgente

Ante esta situación, las familias afectadas hicieron un llamado a las autoridades para acelerar la entrega de ayuda humanitaria y módulos temporales de vivienda.

Entre los pedidos principales se encuentran:

carpas seguras;

calaminas;

frazadas y abrigo;

alimentos para niños;

medicamentos en buen estado;

módulos o viviendas prefabricadas.

“Les suplicamos que nos den esas casitas prefabricadas. Con eso vamos a estar un poco más tranquilos”, pidió Karina.

Mientras esperan la llegada de ayuda, las familias continúan pasando las noches fuera de sus viviendas destruidas, enfrentando el frío, la incertidumbre y el temor de nuevas réplicas tras el sismo que golpeó la región Junín.

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