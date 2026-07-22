Perú

FIL Lima 2026: autores invitados, precios de entradas, horario y todo lo que debes saber de la Feria del Libro

La feria reunirá a 65 autores internacionales, destacados escritores peruanos y más de 600 actividades culturales hasta el 6 de agosto

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Las personas podrán encontrar grandes descuentos en la FIL 2026 (Créditos: Andina).
Las personas podrán encontrar grandes descuentos en la FIL 2026 (Créditos: Andina).

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) inaugura hoy, 22 de julio, su trigésima edición en el Centro de Exposiciones Jockey (Santiago de Surco) con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos y actividades para público familiar. Organizada por la Cámara Peruana del Libro (CPL), se extenderá hasta el 6 de agosto y atenderá de 11:00 a 22:00.

Precio de las entradas

Por los 30 años del encuentro, el ingreso es gratuito para todo el público en la inauguración entre las 11:00 y las 15:00, previa descarga de la entrada o canje en boletería.

En el resto de fechas, la entrada general cuesta S/7.50 de lunes a jueves y S/10.00 los viernes, fines de semana y feriados. Estudiantes y docentes pagan S/5.00 toda la semana, mientras que menores de cinco años y mayores de 65 años ingresan gratis. Los boletos están disponibles en Teleticket.

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Las editoriales presentan numerosos descuentos durante la feria (Créditos: Andina).
Las editoriales presentan numerosos descuentos durante la feria (Créditos: Andina).

Autores invitados, Ecuador como país de honor y homenajes

La organización anuncia una programación con más de 600 actividades culturales y más de 550 horas de contenidos. La convocatoria incluye 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados, 116 propuestas infantiles y 16 espectáculos artísticos; además, participan 76 editoriales y se desarrollan 45 horas de capacitación profesional para actores de la industria del libro.

Entre los autores peruanos figuran Jaime BaylyAlonso CuetoRenato CisnerosKarina PachecoSantiago Roncagliolo y Fernando Iwasaki, junto con nombres como Jorge EslavaEduardo González Viaña y Giovanna Pollarolo.

El evento reunirá a 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados y 76 editoriales participantes (Créditos: Andina/Alfaguara/EFE).
El evento reunirá a 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados y 76 editoriales participantes (Créditos: Andina/Alfaguara/EFE).

En la lista internacional aparecen Kim Sunmi (Corea del Sur), Yusuke Imamura (Japón), Javier Peña López (España) y Andrea Rodríguez (Colombia), además de Eduardo Sacheri y Agustina Bazterrica (Argentina), y Alberto Fuguet, Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Francisco Ortega (Chile), junto con Flor Salvador y David Toscana (México).

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Como país invitado de honor, Ecuador llega con una delegación cultural de más de 30 representantes del sector editorial y cultural, y un pabellón con más de 60 actividades. La feria también incluye homenajes a Alfredo Bryce Echenique y al centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela.

Calendario de la primera semana: actividades principales

La programación de los primeros días incluye varias presentaciones. Hoy, 22 de julio, las actividades comienzan a las 2 p. m. en el auditorio José María Arguedas con la ceremonia de matasellado organizada por Serpost, y continúan a las 4 p. m. con el conversatorio “Bukowski: la enfermedad de escribir”, organizado por Libros del Zorro Rojo.

El miércoles 23, a las 11 a. m., se presenta el Concierto didáctico: Cuentos en la música, de la Orquesta Sinfónica de Loja, y a las 3 p. m. Alejandra Costamagna presenta Dónde puedo dejarlo en el Auditorio César Vallejo.

El jueves 24, a las 3 p. m., se presenta Como lobos rapaces, de Gonzalo Cano, y a las 8 p. m. se programa la presentación de El pastor y los lobos, de Santiago Roncagliolo. El viernes 25, a las 4 p. m., se presenta el libro infantil Y todos dijeron ¡WOW!, de Pepe Cabana, y a las 7 p. m. se realiza el conversatorio “¿Sigue El nuevo periodismo arrebatándole el lugar a la novela?”. Ese día, a las 8 p. m., la escritora colombiana Margarita García Robayo presenta Primera persona.

La programación incluye presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos, actividades infantiles y homenajes a Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela - Créditos: FIL.
La programación incluye presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos, actividades infantiles y homenajes a Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela - Créditos: FIL.

El domingo, desde las 3 p. m., se programa el Café dominical: Somos gente rara: Leyendo el suplemento El Dominical en Book Vivant, además del conversatorio “Escribir sobre el viaje: la crónica como forma de entender el mundo” y la presentación del libro Déjame que te cuente, porteño, de Daniel Sacro.

¿Cómo llegar?: rutas, corredores y conexiones recomendadas

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), por la Panamericana Sur, frente a la puerta principal del Centro de Exposiciones Jockey, circulan 39 rutas de transporte público, con descenso sugerido en el paradero Puerta del Centro.

Otra opción es el corredor Rojo por la avenida Javier Prado: quienes viajan desde Ate o La Molina pueden bajar en Evitamiento y caminar hasta el recinto, mientras que desde Callao o San Miguel se sugiere el paradero Jockey. La ATU detalla que el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima permiten conexión con el corredor Rojo en Javier Prado (Vía Expresa) y en la avenida Aviación, respectivamente, y recomienda usar taxi autorizado.

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