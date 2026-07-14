Perú

El ‘megaferiado’ de julio en Perú: Tres fechas libres, días no laborables y un fin de semana largo para aprovechar

Julio reúne el feriado del 23 por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y el homenaje a José Abelardo Quiñones, además de los feriados del 28 y 29 por Fiestas Patrias. A eso se suma el lunes 27, declarado día no laborable compensable para el sector público

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Un hombre y una mujer frente a un mapa del mundo, con una computadora portátil, un teléfono móvil, pasaportes y una taza de café.
Una pareja planifica su próximo viaje de vacaciones, consultando un mapa del mundo y ofertas en línea para elegir un destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio se consolidó como uno de los meses con más pausas laborales en el Perú. A partir de normativas recientes, el calendario incorporó tres feriados nacionales en este mes, un cambio que amplió los tradicionales días libres de Fiestas Patrias hacia una agenda con más fechas de descanso y con efectos directos en la planificación de empresas, entidades públicas y trabajadores.

El primer hito del mes llegará el jueves 23 de julio, feriado nacional respaldado por la Ley N.° 31822, que conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y rinde homenaje al capitán José Abelardo Quiñones Gonzales. Más adelante, el cierre de mes combinará el fin de semana con un día no laborable y los feriados de Fiestas Patrias, lo que permitirá un descanso continuo que muchos peruanos buscan aprovechar.

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En concreto, el mes de julio de 2026 incluye el feriado del 23, los feriados del martes 28 y miércoles 29 de julio, y el lunes 27 como día no laborable compensable para el sector público, declarado mediante el D.S. N.° 075-2026-PCM. Esta combinación configura un tramo de descanso que, para parte de los trabajadores, se extenderá durante varios días consecutivos.

Ilustración de Machu Picchu, bandera de Perú, llamas, fuegos artificiales, turistas, pareja en la playa, bailarines, comida, futbolistas y barcos.
Una ilustración vibrante muestra diversas actividades y celebraciones en Perú durante el megaferiado de julio, incluyendo turismo, gastronomía y danzas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El feriado del 23 de julio: a quiénes aplica y qué implica

Al tratarse de un feriado nacional establecido por ley, el descanso del jueves 23 de julio aplica de manera obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado. Para los trabajadores, esto significa la suspensión de labores sin afectación del salario habitual y sin obligación de recuperar las horas que se dejan de trabajar.

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La regla se mantiene incluso si la actividad económica del empleador requiere continuidad. En esos casos, la normativa laboral prevé un tratamiento específico para la remuneración de quienes sí deban presentarse ese día, siempre que no se otorgue un descanso sustitutorio posterior.

Tres personas sentadas a una mesa con un ordenador portátil, un mapa mundi, un avión de juguete, pasaportes, una cámara fotográfica y un sombrero.
Una pareja y una agente de viajes revisan opciones de destinos en un ordenador portátil mientras planifican sus vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se calcula el pago si te toca trabajar en feriado?

Si por motivos operativos un trabajador debe laborar el jueves 23 de julio y no se le asigna un franco sustitutorio en los días posteriores, la ley establece el pago del día, más la remuneración por el trabajo realizado con una sobretasa del 100%. En términos simples, corresponde pago triple por esa jornada.

Este criterio se aplica a los feriados del calendario y es clave para evitar confusiones frecuentes entre feriados y días no laborables, que tienen reglas distintas. Mientras el feriado es de cumplimiento obligatorio, el día no laborable implica recuperación de horas y su alcance cambia según el sector.

José Abelardo Quiñones: el motivo de la efeméride

El feriado del 23 de julio se vincula al homenaje al capitán José Abelardo Quiñones Gonzales. Nacido en Pimentel (Lambayeque) en 1914, Quiñones destacó en la Escuela de Aviación Jorge Chávez y fue recordado por maniobras como el vuelo invertido.

El 23 de julio de 1941, durante el conflicto armado con Ecuador, su aeronave fue alcanzada por fuego antiaéreo en la zona de Quebrada Seca, río Zarumilla. Según el relato difundido sobre su acción final, en lugar de saltar en paracaídas, estrelló el avión contra las baterías de ametralladoras enemigas. Fue declarado oficialmente Héroe Nacional en 1966.

José Abelardo Quiñones - vuelo invertido - héroe nacional - Perú - historias - 5 enero
Aunque el sacrificio de Quiñones se recuerda como heroico, la realidad es que Perú ya había logrado una ventaja considerable en la guerra con Ecuador cuando él decidió atacar las posiciones enemigas. (Andina)

Un ‘megapuente’ de cinco días por Fiestas Patrias: cómo queda el calendario

El feriado del 23 funcionará como antesala del tramo más esperado del mes: el descanso asociado a Fiestas Patrias. Para finales de julio, el calendario quedará estructurado con una secuencia que permite empalmar fin de semana, día no laborable y feriados nacionales.

El esquema de días libres y no laborables se ordena así:

  • Sábado 25 y domingo 26 de julio: fin de semana habitual.
  • Lunes 27 de julio: declarado día no laborable compensable para el sector público (D.S. N.° 075-2026-PCM). En el sector privado, se puede aplicar previo acuerdo con el empleador.
  • Martes 28 y miércoles 29 de julio: feriados nacionales por Fiestas Patrias.

En la práctica, este armado permitirá que los trabajadores del sector público descansen de manera consecutiva desde el sábado 25 hasta el miércoles 29 de julio, con la condición de que las horas no laboradas el lunes 27 sean recuperadas según la programación que establezca cada entidad.

Cuatro personas, dos mujeres, un hombre y un niño, observan un paisaje montañoso con un pueblo y ruinas arqueológicas al fondo desde un mirador de madera
El feriado largo de julio en Perú impulsa viajes en familia a destinos que combinan descanso, naturaleza, cultura y gastronomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feriado y día no laborable: cuáles son las diferencias clave

Aunque suelen confundirse, feriado y día no laborable no son equivalentes. En los feriados, el trabajador descansa y percibe su remuneración habitual, sin obligación de recuperar horas. Si trabaja y no se le asigna descanso sustitutorio, se activa el pago triple por la jornada.

En cambio, el día no laborable está dirigido al sector público y es compensable. Eso significa que el día es hábil, pero las horas no trabajadas deben recuperarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, de acuerdo con sus necesidades.

En el sector privado, la adhesión al día no laborable es voluntaria y depende del acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si no hay consenso, el empleador decide la forma de recuperación.

estos son los días no laborables y feriados

Los feriados que quedan en el 2026, según el calendario

Además del jueves 23 y de los feriados de Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio, el calendario incluye otras fechas de descanso para lo que resta de 2026. Estas son las jornadas listadas:

  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

En un mes marcado por celebraciones de alcance nacional, muchos peruanos suelen utilizar estas pausas para planificar viajes internos hacia destinos como Paracas, Máncora o ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca, una tendencia que crece en los fines de semana largos y que suele concentrar la demanda turística en rutas específicas.

Por eso, el “megaferiado” de julio de 2026 no solo será un bloque de descanso para miles de trabajadores, sino también un periodo de alta actividad en transporte, hospedaje y servicios, con reglas laborales que conviene tener claras: feriado obligatorio con descanso remunerado; día no laborable, compensable y, en el sector privado, sujeto a acuerdo.

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