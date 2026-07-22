Ignacio Buse vs Tomás Etcheverry: día, hora y canal TV del partidazo por cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Ignacio Buse enfrentará a Tomás Etcheverry por cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. Crédito: Agencias

Ignacio Buse continúa ratificando su crecimiento en el circuito ATP. El tenista peruano atraviesa una nueva semana destacada en el ATP 250 de Kitzbühel 2026, donde ya se instaló en los cuartos de final y buscará dar otro paso cuando enfrente al argentino Tomás Martín Etcheverry por un lugar entre los cuatro mejores del certamen austríaco.

El ‘Colorado’, ubicado actualmente en el puesto 35 del ranking ATP y quinto preclasificado del torneo, tuvo que exigirse al máximo para superar su último desafío. Tras un comienzo adverso ante el suizo Kilian Feldbausch (284° ATP), quien se llevó el primer set, el represante nacional elevó considerablemente su nivel, impuso su intensidad desde el fondo de la cancha y terminó remontando el encuentro con parciales de 2-6, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 54 minutos de juego.

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Su próximo obstáculo será uno de los desafíos más exigentes de su estadía en Austria. Buse se medirá ante Tomás Martín Etcheverry (31° ATP), cuarto cabeza de serie del campeonato, en un duelo entre dos de los tenistas sudamericanos mejor posicionados del momento. Mientras el argentino buscará hacer pesar su ranking y experiencia, el peruano intentará mantener la confianza que ha mostrado durante la temporada y sumar una nueva victoria de prestigio en el circuito internacional.

Ignacio Buse clasificó a cuartos de final de un torneo ATP por cuarta vez en su carrera. Créditos: X.

Ignacio Buse vs. Tomás Etcheverry: día, hora y canal de TV

El duelo entre Ignacio Buse y Tomás Martín Etcheverry se disputará este jueves 23 de julio por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. El encuentro tendrá como escenario el Tennis Stadium Kitzbühel, aunque la organización todavía no ha confirmado el horario exacto del compromiso.

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En Perú, el partido podrá seguirse en vivo mediante Disney Plus Premium, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. No habrá emisión por señal abierta ni por televisión por cable en territorio nacional, por lo que el servicio de streaming será la única vía para acompañar el encuentro.

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del certamen austríaco y quedará a un paso de disputar la final de un torneo que reúne a destacados exponentes del circuito ATP sobre superficie de arcilla.

La semana de Ignacio Buse en Austria

El camino de Ignacio Buse en Kitzbühel comenzó con una victoria de gran valor ante el checo Vit Kopřiva, un especialista en canchas de polvo de ladrillo y un rival exigente por su experiencia en el circuito. El peruano logró imponerse 7-5, 6-7(3) y 6-1 en un partido intenso y dio el primer paso hacia una nueva actuación destacada en un torneo ATP 250.

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Posteriormente, llegó el duelo ante Kilian Feldbausch, donde tuvo que mostrar capacidad de reacción. Tras un primer set adverso, ‘Nacho’ ajustó su juego, ganó protagonismo con sus golpes desde el fondo de la cancha y dominó las dos mangas siguientes para sellar su clasificación a los cuartos de final.

El tenista peruano se lució durante su debut ante el checo checo Vit Kopriva. (Video: ATP Tour)

Esta presentación en Austria llega después de una temporada histórica para el tenista nacional. Buse viene de conquistar su primer título ATP en Hamburgo en el mes de mayo, un logro que marcó un antes y un después en su carrera y que confirmó su crecimiento dentro del circuito.

Con confianza y una posición cada vez más destacada en el ranking mundial, el peruano buscará ahora superar a Etcheverry y alcanzar las semifinales de Kitzbühel, otro paso importante en una campaña que lo tiene como una de las grandes apariciones del tenis sudamericano.

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