¿Habrá fin de semana largo por Fiestas Patrias?

Las Fiestas Patrias representan una de las celebraciones más importantes del calendario peruano. Cada 28 y 29 de julio, miles de familias aprovechan los feriados nacionales para participar en actividades cívicas, disfrutar de eventos culturales o realizar viajes a distintos destinos del país.
Durante estas fechas, el movimiento turístico aumenta de manera significativa. Ciudades de la costa, sierra y selva reciben a visitantes que buscan descansar, conocer nuevos lugares o reunirse con familiares, mientras que el comercio, la gastronomía y el transporte registran una mayor demanda.
Este 2026, además de los tradicionales feriados por Fiestas Patrias, surge una duda entre trabajadores y empresas: ¿habrá un fin de semana largo? La respuesta depende de lo establecido por el Gobierno para el lunes 27 de julio y de las condiciones aplicables tanto al sector público como al privado.
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Fechas exactas del fin de semana largo para planificar tus viajes o vacaciones
Los feriados nacionales del 28 y 29 de julio estarán precedidos por el sábado 25 y domingo 26 de julio. Por ello, muchas personas se preguntan si el lunes 27 de julio también será de descanso y permitirá disfrutar de cinco días consecutivos libres.
La respuesta es sí, aunque con algunas precisiones. De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano en mayo de este año, el lunes 27 de julio fue declarado día no laborable para los trabajadores del sector público.
Con esta disposición, las entidades del Estado suspenderán sus actividades durante esa jornada. Sin embargo, las horas dejadas de laborar deberán recuperarse posteriormente dentro de los diez días siguientes o en la fecha que determine cada institución, de acuerdo con sus necesidades operativas.
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De esta manera, quienes laboran en el sector público podrán descansar durante cinco días consecutivos:
- Sábado 25 de julio.
- Domingo 26 de julio.
- Lunes 27 de julio (día no laborable).
- Martes 28 de julio (feriado nacional).
- Miércoles 29 de julio (feriado nacional).
El Ejecutivo explicó que esta medida busca impulsar el turismo interno y dinamizar la economía durante las Fiestas Patrias, promoviendo los viajes dentro del país y beneficiando a sectores como transporte, hospedaje, restaurantes, comercio y actividades recreativas.
El decreto también precisa que el 27 de julio será considerado día hábil para efectos tributarios. Asimismo, los servicios esenciales continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía.
¿Es obligatorio el descanso en el sector privado durante los días puente no laborables?
La situación es diferente para quienes trabajan en empresas privadas. En este sector, el día no laborable del lunes 27 de julio no se aplica de manera automática.
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La norma establece que empleadores y trabajadores pueden llegar a un acuerdo para acogerse al descanso. Si ambas partes aceptan la medida, también deberán definir la forma en que se compensarán las horas no trabajadas.
Cuando no exista un acuerdo, será el empleador quien decida si corresponde otorgar el día libre o mantener la jornada habitual, considerando las necesidades de la empresa y la organización de sus actividades.
Por ello, si planeas viajar durante el fin de semana largo por Fiestas Patrias, lo más recomendable es confirmar previamente con tu centro de trabajo si el lunes 27 de julio será considerado como día de descanso.
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Servicios esenciales que mantendrán atención regular en Lima y regiones
Aunque el sector público contará, en su mayoría, con descanso el lunes 27 de julio, el decreto establece que los servicios esenciales seguirán funcionando para garantizar la atención de la población.
Entre ellos se encuentran los servicios de salud, seguridad ciudadana, limpieza pública, suministro de electricidad, agua potable, gas, telecomunicaciones, transporte terrestre y aéreo, puertos, hospedajes, restaurantes, sistema financiero y abastecimiento de alimentos.
Las entidades públicas deberán organizar turnos y adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de estas labores.
En el sector privado también ocurre algo similar. Las empresas que prestan servicios indispensables podrán determinar qué trabajadores o áreas quedarán excluidos del día no laborable, con el objetivo de mantener la atención sin interrupciones.
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Consejos para aprovechar el feriado largo sin afectar la productividad de tu negocio
Si eres emprendedor o diriges una empresa, el fin de semana largo también requiere una adecuada planificación para evitar contratiempos.
Algunas recomendaciones son:
- Organizar con anticipación los turnos de trabajo y la cobertura del personal.
- Coordinar la compensación de horas con los colaboradores si la empresa decide acogerse al día no laborable.
- Informar oportunamente a clientes y proveedores sobre posibles cambios en los horarios de atención.
- Priorizar las tareas más urgentes antes del inicio del descanso para evitar retrasos.
- Aprovechar el incremento del turismo y del consumo durante Fiestas Patrias mediante promociones, campañas comerciales o ampliación de horarios en negocios relacionados con hospedaje, gastronomía, transporte y entretenimiento.
Una planificación anticipada permitirá que trabajadores y empresas disfruten de las Fiestas Patrias sin afectar la continuidad de las operaciones y aprovechando las oportunidades que genera uno de los periodos de mayor movimiento económico del año en el Perú.
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